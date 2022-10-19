https://ukraina.ru/20221019/1039892309.html
Эксперт рассказал, хватит ли Украине ГЭС и АЭС, чтобы пережить зиму
Эксперт рассказал, хватит ли Украине ГЭС и АЭС, чтобы пережить зиму - 19.10.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, хватит ли Украине ГЭС и АЭС, чтобы пережить зиму
Подконтрольные киевскому режиму территории смогут пройти осенне-зимний период на электроэнергии, вырабатываемой АЭС и ГЭС, однако потребности промышленности не будут удовлетворятся в полном объёме. Об этом рассказал РИА Новости 19 октября специалист по электроэнергетике, пожелавший остаться неназванным
2022-10-19T08:43
2022-10-19T08:43
2022-10-19T08:43
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электроэнергетика
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Эксперт с опытом работы в одной из крупнейших энергетических компаний Украины рассказал, что приведённые президентом Владимиром Зеленским данные о разрушении 30% электростанций страны могут быть правдивыми, но могут быть и преувеличением с целью "выиграть время", необходимое для ремонта и восстановления оборудования.Собеседник агентства оценил возможности Украины пережить зиму при условии выведения из строя всех её тепловых электростанций.Он также указал, что после 10 октября работа энергосистемы Украины "более-менее восстановилась" в большинстве регионов, где были удары. Поэтому можно сказать, что повреждения от первых ударов не носили критического характера, отметил эксперт.ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы киевского режима.
https://ukraina.ru/20221018/1039836882.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, спецоперация, электростанции, гэс, аэс, удары, электроэнергетика
Новости, Спецоперация, электростанции, ГЭС, АЭС, удары, электроэнергетика
Эксперт рассказал, хватит ли Украине ГЭС и АЭС, чтобы пережить зиму
Подконтрольные киевскому режиму территории смогут пройти осенне-зимний период на электроэнергии, вырабатываемой АЭС и ГЭС, однако потребности промышленности не будут удовлетворятся в полном объёме. Об этом рассказал РИА Новости 19 октября специалист по электроэнергетике, пожелавший остаться неназванным
Эксперт с опытом работы в одной из крупнейших энергетических компаний Украины рассказал, что приведённые президентом Владимиром Зеленским данные о разрушении 30% электростанций страны могут быть правдивыми, но могут быть и преувеличением с целью "выиграть время", необходимое для ремонта и восстановления оборудования.
Собеседник агентства оценил возможности Украины пережить зиму при условии выведения из строя всех её тепловых электростанций.
При условии работоспособности только оставшихся АЭС и ГЭС (около 13 ГВт), которые не требуют подвоза топлива в моменте, подконтрольные Киеву территории смогут пройти ОЗП (осенне-зимний период — ред.) при условии сильного сжатия промышленности
Он также указал, что после 10 октября работа энергосистемы Украины "более-менее восстановилась" в большинстве регионов, где были удары. Поэтому можно сказать, что повреждения от первых ударов не носили критического характера, отметил эксперт.
ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы киевского режима.