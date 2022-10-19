https://ukraina.ru/20221019/1039890835.html
Представитель МИД Воронцов: Россия Киеву ядерным оружием не угрожала и не угрожает
Представитель МИД Воронцов: Россия Киеву ядерным оружием не угрожала и не угрожает - 19.10.2022 Украина.ру
Представитель МИД Воронцов: Россия Киеву ядерным оружием не угрожала и не угрожает
Россия не угрожала и не угрожает Украине ядерным оружием, заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов
2022-10-19T08:07
2022-10-19T08:07
2022-10-19T08:07
новости
россия
украина
ядерное оружие
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Он добавил, что "Россия Украине ядерным оружием не угрожала и не угрожает".Но серьезную озабоченность вызывает позиция, а также заявления украинских властей о пересмотре безъядерного статуса страны, что означало бы попытку заполучить ядерное оружие в ущерб режиму ДНЯО, добавил Воронцов."С учетом недавних заявлений Киева о необходимости превентивных ядерных ударов стран НАТО по России, это вдвойне недопустимо и категорически неприемлемо", - подчеркнул он.
https://ukraina.ru/20221018/1039813037.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, ядерное оружие
Новости, Россия, Украина, Ядерное оружие
Представитель МИД Воронцов: Россия Киеву ядерным оружием не угрожала и не угрожает
Россия не угрожала и не угрожает Украине ядерным оружием, заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов
"Как известно, Будапештский меморандум принимался в связи с присоединением Украины к ДНЯО в качестве государства, не обладающего ядерным оружием. По меморандуму, Россия подтвердила в отношении Украины свое обязательство не применять ядерное оружие и не угрожать его применением против неядерных государств. Данное обязательство неизменно выполняется в полном объеме", - сказал Воронцов.
Он добавил, что "Россия Украине ядерным оружием не угрожала и не угрожает".
Но серьезную озабоченность вызывает позиция, а также заявления украинских властей о пересмотре безъядерного статуса страны, что означало бы попытку заполучить ядерное оружие в ущерб режиму ДНЯО, добавил Воронцов.
"С учетом недавних заявлений Киева о необходимости превентивных ядерных ударов стран НАТО по России, это вдвойне недопустимо и категорически неприемлемо", - подчеркнул он.