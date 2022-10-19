https://ukraina.ru/20221019/1039890835.html

Представитель МИД Воронцов: Россия Киеву ядерным оружием не угрожала и не угрожает

Представитель МИД Воронцов: Россия Киеву ядерным оружием не угрожала и не угрожает - 19.10.2022 Украина.ру

Представитель МИД Воронцов: Россия Киеву ядерным оружием не угрожала и не угрожает

Россия не угрожала и не угрожает Украине ядерным оружием, заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов

2022-10-19T08:07

2022-10-19T08:07

2022-10-19T08:07

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россия

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ядерное оружие

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Он добавил, что "Россия Украине ядерным оружием не угрожала и не угрожает".Но серьезную озабоченность вызывает позиция, а также заявления украинских властей о пересмотре безъядерного статуса страны, что означало бы попытку заполучить ядерное оружие в ущерб режиму ДНЯО, добавил Воронцов."С учетом недавних заявлений Киева о необходимости превентивных ядерных ударов стран НАТО по России, это вдвойне недопустимо и категорически неприемлемо", - подчеркнул он.

https://ukraina.ru/20221018/1039813037.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, украина, ядерное оружие