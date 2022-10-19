Эксперт объяснил, как выезд населения Херсонской области поспособствует продвижению СВО - 19.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221019/1039878399.html
Эксперт объяснил, как выезд населения Херсонской области поспособствует продвижению СВО
Эксперт объяснил, как выезд населения Херсонской области поспособствует продвижению СВО - 19.10.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, как выезд населения Херсонской области поспособствует продвижению СВО
Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин объяснил в интервью изданию Украина.ру, для чего власти Херсонской области предлагают жителям выехать в другие российские регионы
2022-10-19T07:30
2022-10-19T07:30
новости
украина
херсонская область
эвакуация
население
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0e/1039764361_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_c92b4f0b32bc20c55ac983d1dd10f2a6.jpg.webp
По мнению эксперта, такое решение принято для сохранения жизней людей, которые в силу обстоятельств оказались в зоне боевых действий. Вероятно, таким образом планируется обеспечить маневренность военных при зачистке территории от ВСУ, считает он. Такой подход ускорит продвижение специальной военной операции.Безопасность населения - довольно острая проблема сегодня. Тем более, что Вооруженные силы России всегда делали максимально возможное для сохранения жизней.Полный текст интервью с военным политологом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221015/1039773414.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0e/1039764361_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_579e07bccc7c38f9639e0dfad3679818.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, херсонская область, эвакуация, население
Новости, Украина, Херсонская область, эвакуация, население

Эксперт объяснил, как выезд населения Херсонской области поспособствует продвижению СВО

07:30 19.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин объяснил в интервью изданию Украина.ру, для чего власти Херсонской области предлагают жителям выехать в другие российские регионы
По мнению эксперта, такое решение принято для сохранения жизней людей, которые в силу обстоятельств оказались в зоне боевых действий.
Вероятно, таким образом планируется обеспечить маневренность военных при зачистке территории от ВСУ, считает он. Такой подход ускорит продвижение специальной военной операции.
Еще во время Великой Отечественной войны делалось все для того, чтобы как можно больше и быстрее эвакуировать мирное население из зоны боевых действий. Это чрезвычайно сложная и емкая задача, малоисследованная, к великому сожалению.
Андрей Кошкин
Андрей Кошкин
Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов
Безопасность населения - довольно острая проблема сегодня. Тем более, что Вооруженные силы России всегда делали максимально возможное для сохранения жизней.
Полный текст интервью с военным политологом читайте на сайте Украина.ру.
прибытие первых российских военных из региональной группировки в Белоруссию - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 19:57
Наступление ВСУ на Херсон, российские военные в Белоруссии. Итоги 15 октября на УкраинеВооружённые силы Украины предприняли попытку наступления под Херсоном. В Белоруссию прибыли первые военные из региональной группировки
 
НовостиУкраинаХерсонская областьэвакуациянаселение
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:15Постпред США при НАТО Смит: альянс не намерен вмешиваться в конфликт на Украине
08:15"Всем опасно": эксперт оценил степень риска при вывозе мирного населения из зоны боевых действий
08:07Представитель МИД Воронцов: Россия Киеву ядерным оружием не угрожала и не угрожает
08:00"Эквивалент СС": иностранный военкор о роли "Азова"* в пропаганде киевского режима
07:57Главу МАГАТЭ Гросси поразили знания Путина про Запорожскую АЭС
07:50Пленные рассказали, что военные ВСУ шли на боевые задания под воздействием амфетамина
07:45"Высокая степень маневренности": эксперт о том, для чего жителей Херсонской области вывозят в Россию
07:40В Китае рассказали, когда Вашингтон купил Европу
07:30Эксперт объяснил, как выезд населения Херсонской области поспособствует продвижению СВО
07:29Компания Lockheed Martin заявила о планах увеличить производство Javelin и HIMARS, поставляемых Украине
07:15"Русская рулетка": военкор поделился подробностями своего ранения в Донецке
07:00Военный эксперт рассказал, какой эффект на фронте дало назначение Суровикина
07:00Украина – не последняя точка для России, как и Тайвань для Китая - Дмитрий Дробницкий
06:45Журналист Кирк рассказал об "огромной разнице" между боевиками "Азова"* и обычными бойцами ВСУ
06:30Военный эксперт Леонков рассказал, на каком направлении будут сейчас самые активные боевые действия
06:15Чилийский корреспондент рассказал о преступлениях "Азова"* в Мариуполе
06:12Кирилл Аверьянов: Новый поход на Киев через Белоруссию может вылиться в новые "жесты доброй воли"
06:00"Расправиться с Белоруссией, а потом и с Россией": эксперт раскрыл план США
05:45"Россия - первая в списке": эксперт рассказал, против кого воюет США
05:30"Они теряют технику и личный состав": военный эксперт рассказал, какая сейчас обстановка на фронте
Лента новостейМолния