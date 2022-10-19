https://ukraina.ru/20221019/1039878399.html
Эксперт объяснил, как выезд населения Херсонской области поспособствует продвижению СВО
Эксперт объяснил, как выезд населения Херсонской области поспособствует продвижению СВО - 19.10.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, как выезд населения Херсонской области поспособствует продвижению СВО
Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин объяснил в интервью изданию Украина.ру, для чего власти Херсонской области предлагают жителям выехать в другие российские регионы
2022-10-19T07:30
2022-10-19T07:30
2022-10-19T07:30
новости
украина
херсонская область
эвакуация
население
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По мнению эксперта, такое решение принято для сохранения жизней людей, которые в силу обстоятельств оказались в зоне боевых действий. Вероятно, таким образом планируется обеспечить маневренность военных при зачистке территории от ВСУ, считает он. Такой подход ускорит продвижение специальной военной операции.Безопасность населения - довольно острая проблема сегодня. Тем более, что Вооруженные силы России всегда делали максимально возможное для сохранения жизней.Полный текст интервью с военным политологом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221015/1039773414.html
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2022
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, херсонская область, эвакуация, население
Новости, Украина, Херсонская область, эвакуация, население
Эксперт объяснил, как выезд населения Херсонской области поспособствует продвижению СВО
Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин объяснил в интервью изданию Украина.ру, для чего власти Херсонской области предлагают жителям выехать в другие российские регионы