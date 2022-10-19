https://ukraina.ru/20221019/1039878399.html

Эксперт объяснил, как выезд населения Херсонской области поспособствует продвижению СВО

Эксперт объяснил, как выезд населения Херсонской области поспособствует продвижению СВО - 19.10.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, как выезд населения Херсонской области поспособствует продвижению СВО

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин объяснил в интервью изданию Украина.ру, для чего власти Херсонской области предлагают жителям выехать в другие российские регионы

2022-10-19T07:30

2022-10-19T07:30

2022-10-19T07:30

новости

украина

херсонская область

эвакуация

население

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По мнению эксперта, такое решение принято для сохранения жизней людей, которые в силу обстоятельств оказались в зоне боевых действий. Вероятно, таким образом планируется обеспечить маневренность военных при зачистке территории от ВСУ, считает он. Такой подход ускорит продвижение специальной военной операции.Безопасность населения - довольно острая проблема сегодня. Тем более, что Вооруженные силы России всегда делали максимально возможное для сохранения жизней.Полный текст интервью с военным политологом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221015/1039773414.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, херсонская область, эвакуация, население