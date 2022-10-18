https://ukraina.ru/20221018/1039846209.html

В ДНР уберут пункты пропуска с другими регионами России

В ДНР уберут пункты пропуска с другими регионами России - 18.10.2022 Украина.ру

В ДНР уберут пункты пропуска с другими регионами России

Врио главы ДНР Денис Пушилин поручил убрать пункты пропуска на административной границе с другими регионами России. Об этом он написал 18 октября у себя в Telegram-канале

2022-10-18T12:30

2022-10-18T12:30

2022-10-18T12:30

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В ДНР пункты пропуска с Луганской Народной Республикой, Ростовской и Запорожской областями уберут с 13:00 18 октября, сообщил Пушилин. "С 13.00 сегодняшнего дня по моему поручению МГБ Донецкой Народной Республики открывает все пункты перехода с территорией других субъектов Российской Федерации и более не осуществляет пограничный контроль", - написал Пушилин.Ранее Пушилин поручил местному правительству ликвидировать донецкие пункты пропуска на административной границе региона. По его словам, КПП утратили смысл, пограничную инфраструктуру нужно разобрать. Функции пограничников могут передать Росгвардии. Пограничная инфраструктура между ДНР и Ростовской областью продолжает работу из-за угроз терактов со стороны Украины. Таможня на бывшей государственной границе закрыта, но граждан тщательно проверяют на предмет перевозки запрещенных предметов, в том числе оружия и боеприпасов.

https://ukraina.ru/20221017/1039800897.html

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новости, граница, днр, денис пушилин, россия