https://ukraina.ru/20221018/1039845824.html

В СБУ признали попадание по ТЭС в Киеве

В СБУ признали попадание по ТЭС в Киеве - 18.10.2022 Украина.ру

В СБУ признали попадание по ТЭС в Киеве

Пресс-служба СБУ подтвердила повреждение ТЭС в Киеве в результате ракетного удара. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства 18 октября

2022-10-18T12:27

2022-10-18T12:27

2022-10-18T12:27

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По данным ведомства, на месте работают следователи и спасатели, пожар продолжается.Мэр столицы Виталий Кличко также подтвердил повреждение двух объектов критической инфраструктуры.Ранее местные СМИ и очевидцы сообщили о попадании по ТЭС-6 в Деснинском районе Киева.Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.

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2022

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новости, киев, тэс, обстрелы, сбу, спецоперация, украина