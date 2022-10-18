https://ukraina.ru/20221018/1039845824.html
В СБУ признали попадание по ТЭС в Киеве
В СБУ признали попадание по ТЭС в Киеве - 18.10.2022 Украина.ру
В СБУ признали попадание по ТЭС в Киеве
Пресс-служба СБУ подтвердила повреждение ТЭС в Киеве в результате ракетного удара. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства 18 октября
2022-10-18T12:27
2022-10-18T12:27
2022-10-18T12:27
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сбу
спецоперация
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По данным ведомства, на месте работают следователи и спасатели, пожар продолжается.Мэр столицы Виталий Кличко также подтвердил повреждение двух объектов критической инфраструктуры.Ранее местные СМИ и очевидцы сообщили о попадании по ТЭС-6 в Деснинском районе Киева.Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.
https://ukraina.ru/20221018/1039843444.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, тэс, обстрелы, сбу, спецоперация, украина
Новости, Киев, ТЭС, обстрелы, СБУ, Спецоперация, Украина
В СБУ признали попадание по ТЭС в Киеве
Пресс-служба СБУ подтвердила повреждение ТЭС в Киеве в результате ракетного удара. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства 18 октября
Следователи Службы безопасности Украины начали новое уголовное производство по фактам обстрела ТЭС в одном из спальных районов Киева.
По данным ведомства, на месте работают следователи и спасатели, пожар продолжается.
Мэр столицы Виталий Кличко также подтвердил повреждение двух объектов критической инфраструктуры.
Ранее местные СМИ и очевидцы сообщили о попадании по ТЭС-6 в Деснинском районе Киева.
Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.
Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.