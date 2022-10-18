Министр обороны Великобритании заявил, что не претендует на место Трасс - 18.10.2022 Украина.ру
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Министр обороны Великобритании заявил, что не претендует на место Трасс
Министр обороны Великобритании заявил, что не претендует на место Трасс - 18.10.2022 Украина.ру
Министр обороны Великобритании заявил, что не претендует на место Трасс
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что намерен занимать эту должность до конца своего срока и не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра. Об этом он заявил 17 октября в интервью лондонскому изданию The Times
2022-10-18T09:36
2022-10-18T09:36
новости
великобритания
министр обороны
the times
трасс (лиз трасс)
экономика
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Его заявление прозвучало на фоне шквала критики премьер-министра страны Лиз Трасс в британских СМИ и сообщений о том, что некоторые члены парламента выступают за то, чтобы министр обороны заменил её на посту премьера.Правительство Трасс подверглось критике из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. Одним из последствий объявления о плане стало резкое падение курса фунта стерлингов по отношению к доллару США. В результате его автору, министру финансов Квази Квартенгу, пришлось подать в отставку.Сама Лиз Трасс заявила, что пока не намерена покидать свой пост, добавив, что принимает на себя ответственность за "совершённые ошибки" и хочет принести извинения.
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новости, великобритания, министр обороны, the times, трасс (лиз трасс), экономика
Новости, Великобритания, министр обороны, The Times, Трасс (Лиз Трасс), экономика

Министр обороны Великобритании заявил, что не претендует на место Трасс

09:36 18.10.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВстреча министров обороны России и Великобритании С. Шойгу и Б. Уоллеса
Встреча министров обороны России и Великобритании С. Шойгу и Б. Уоллеса
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что намерен занимать эту должность до конца своего срока и не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра. Об этом он заявил 17 октября в интервью лондонскому изданию The Times
Его заявление прозвучало на фоне шквала критики премьер-министра страны Лиз Трасс в британских СМИ и сообщений о том, что некоторые члены парламента выступают за то, чтобы министр обороны заменил её на посту премьера.

Я люблю работу, которую делаю, и мы должны делать больше. Я хочу, чтобы премьер-министром была премьер-министр, а я хочу делать свою работу

Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании
Правительство Трасс подверглось критике из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов.
Одним из последствий объявления о плане стало резкое падение курса фунта стерлингов по отношению к доллару США. В результате его автору, министру финансов Квази Квартенгу, пришлось подать в отставку.
Сама Лиз Трасс заявила, что пока не намерена покидать свой пост, добавив, что принимает на себя ответственность за "совершённые ошибки" и хочет принести извинения.
 
НовостиВеликобританияминистр обороныThe TimesТрасс (Лиз Трасс)экономика
 
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