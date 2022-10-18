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Министр обороны Великобритании заявил, что не претендует на место Трасс
Министр обороны Великобритании заявил, что не претендует на место Трасс - 18.10.2022 Украина.ру
Министр обороны Великобритании заявил, что не претендует на место Трасс
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что намерен занимать эту должность до конца своего срока и не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра. Об этом он заявил 17 октября в интервью лондонскому изданию The Times
2022-10-18T09:36
2022-10-18T09:36
2022-10-18T09:36
новости
великобритания
министр обороны
the times
трасс (лиз трасс)
экономика
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Его заявление прозвучало на фоне шквала критики премьер-министра страны Лиз Трасс в британских СМИ и сообщений о том, что некоторые члены парламента выступают за то, чтобы министр обороны заменил её на посту премьера.Правительство Трасс подверглось критике из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. Одним из последствий объявления о плане стало резкое падение курса фунта стерлингов по отношению к доллару США. В результате его автору, министру финансов Квази Квартенгу, пришлось подать в отставку.Сама Лиз Трасс заявила, что пока не намерена покидать свой пост, добавив, что принимает на себя ответственность за "совершённые ошибки" и хочет принести извинения.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, великобритания, министр обороны, the times, трасс (лиз трасс), экономика
Новости, Великобритания, министр обороны, The Times, Трасс (Лиз Трасс), экономика
Министр обороны Великобритании заявил, что не претендует на место Трасс
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что намерен занимать эту должность до конца своего срока и не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра. Об этом он заявил 17 октября в интервью лондонскому изданию The Times
Его заявление
прозвучало на фоне шквала критики премьер-министра страны Лиз Трасс в британских СМИ и сообщений о том, что некоторые члены парламента выступают за то, чтобы министр обороны заменил её на посту премьера.
Я люблю работу, которую делаю, и мы должны делать больше. Я хочу, чтобы премьер-министром была премьер-министр, а я хочу делать свою работу
Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании
Правительство Трасс подверглось критике из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов.
Одним из последствий объявления о плане стало резкое падение курса фунта стерлингов по отношению к доллару США. В результате его автору, министру финансов Квази Квартенгу, пришлось подать в отставку.
Сама Лиз Трасс заявила, что пока не намерена покидать свой пост, добавив, что принимает на себя ответственность за "совершённые ошибки" и хочет принести извинения.