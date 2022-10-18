https://ukraina.ru/20221018/1039836300.html

Министр обороны Великобритании заявил, что не претендует на место Трасс

Министр обороны Великобритании заявил, что не претендует на место Трасс - 18.10.2022 Украина.ру

Министр обороны Великобритании заявил, что не претендует на место Трасс

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что намерен занимать эту должность до конца своего срока и не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра. Об этом он заявил 17 октября в интервью лондонскому изданию The Times

2022-10-18T09:36

2022-10-18T09:36

2022-10-18T09:36

новости

великобритания

министр обороны

the times

трасс (лиз трасс)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103341/81/1033418124_0:0:2297:1292_1920x0_80_0_0_8d5e52149f8913a0b1623070774f35ce.jpg

Его заявление прозвучало на фоне шквала критики премьер-министра страны Лиз Трасс в британских СМИ и сообщений о том, что некоторые члены парламента выступают за то, чтобы министр обороны заменил её на посту премьера.Правительство Трасс подверглось критике из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. Одним из последствий объявления о плане стало резкое падение курса фунта стерлингов по отношению к доллару США. В результате его автору, министру финансов Квази Квартенгу, пришлось подать в отставку.Сама Лиз Трасс заявила, что пока не намерена покидать свой пост, добавив, что принимает на себя ответственность за "совершённые ошибки" и хочет принести извинения.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, великобритания, министр обороны, the times, трасс (лиз трасс), экономика