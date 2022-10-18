https://ukraina.ru/20221018/1039834881.html

"Прятаться и бояться не надо": депутат из Владивостока получил повестку и отправился на фронт

"Прятаться и бояться не надо": депутат из Владивостока получил повестку и отправился на фронт - 18.10.2022 Украина.ру

"Прятаться и бояться не надо": депутат из Владивостока получил повестку и отправился на фронт

Депутат думы Владивостока и президент Федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Тарабарин, получивший повестку в военкомате в рамках частичной мобилизации, заявил РИА Новости, что победа будет за Россией, не надо прятаться от призыва и бояться

2022-10-18T08:51

2022-10-18T08:51

2022-10-18T08:51

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мобилизация

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Он рассказал, что повестку получил в военкомате.Виктор Тарабарин в 2022 году был избран депутатом думы Владивостока.Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября частичную мобилизацию. Призыву подлежат около 300 тысяч человек, в первую очередь имеющих боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.

https://ukraina.ru/20221015/1039745472.html

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новости, владивосток, россия, мобилизация