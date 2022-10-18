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"Прятаться и бояться не надо": депутат из Владивостока получил повестку и отправился на фронт
"Прятаться и бояться не надо": депутат из Владивостока получил повестку и отправился на фронт - 18.10.2022 Украина.ру
"Прятаться и бояться не надо": депутат из Владивостока получил повестку и отправился на фронт
Депутат думы Владивостока и президент Федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Тарабарин, получивший повестку в военкомате в рамках частичной мобилизации, заявил РИА Новости, что победа будет за Россией, не надо прятаться от призыва и бояться
2022-10-18T08:51
2022-10-18T08:51
2022-10-18T08:51
новости
владивосток
россия
мобилизация
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Он рассказал, что повестку получил в военкомате.Виктор Тарабарин в 2022 году был избран депутатом думы Владивостока.Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября частичную мобилизацию. Призыву подлежат около 300 тысяч человек, в первую очередь имеющих боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.
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новости, владивосток, россия, мобилизация
Новости, Владивосток, Россия, мобилизация
"Прятаться и бояться не надо": депутат из Владивостока получил повестку и отправился на фронт
Депутат думы Владивостока и президент Федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Тарабарин, получивший повестку в военкомате в рамках частичной мобилизации, заявил РИА Новости, что победа будет за Россией, не надо прятаться от призыва и бояться
"Победа будет за нами. Прятаться и бояться не надо", - сказал Тарабарин.
Он рассказал, что повестку получил в военкомате.
"Оповещение пришло, пришел в военкомат, выдали повестку: 20 октября прибыть в военкомат с вещами", - сказал депутат, уточнив, что "конечно, явится".
Виктор Тарабарин в 2022 году был избран депутатом думы Владивостока.
Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября частичную мобилизацию. Призыву подлежат около 300 тысяч человек, в первую очередь имеющих боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.