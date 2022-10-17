https://ukraina.ru/20221017/1039807621.html

Исторический доклад товарища Си. Что происходит на ХХ съезде Коммунистической партии Китая

Исторический доклад товарища Си. Что происходит на ХХ съезде Коммунистической партии Китая - 17.10.2022 Украина.ру

Исторический доклад товарища Си. Что происходит на ХХ съезде Коммунистической партии Китая

Юбилейный ХХ съезд правящей Коммунистической партии Китая, который открылся вчера в Пекине, в Доме народных собраний на центральной площади Тяньаньмэнь и... Украина.ру, 17.10.2022

2022-10-17T14:48

2022-10-17T14:48

2022-10-17T16:06

эксклюзив

китай

си цзиньпин

безопасность

внешняя политика

анализ

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Юбилейный ХХ съезд правящей Коммунистической партии Китая, который открылся вчера в Пекине, в Доме народных собраний на центральной площади Тяньаньмэнь и продлится до 22 октября, стал главным событием мировой информационной повестки.По приблизительным оценкам западной прессы, отчетный доклад генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина так или иначе слушало около миллиарда человек – и это лишь среди тех основной массы носителей языка, проживающих при этом не только в материковом Китае, но также на Тайване, в Малайзии, Сингапуре и других странах мира, где разговаривают в быту на разных диалектах ханьского.Число иностранцев, кто так или иначе ознакомились с основными тезисами товарища Си в переводе, тоже очень велико. Потому что его доклад – своего рода заявка на будущие годы правления, – закономерно интересовал практически всех, кто причастен к реалиям современной международной политики.Впрочем, тезисы доклада Си Цзиньпина выглядели осторожными и взвешенными. Насколько позволяла возможность, он вообще предпочитал не затрагивать основные проблемы международной политики – во всяком случае, не стал делать это демонстративно.Можно сказать, отчетный доклад Си преимущественно концентрировался на Китае, настаивая на том, что цель политики Коммунистической партии Китая состоит в том, чтобы максимально повысить благосостояние простого среднестатистического китайца – искореняя с этой целью коррупцию, развивая общественную инфраструктуру и преодолевая оставшиеся на сегодня базовые экономические проблемы."Мы должны продолжать ставить главной задачей продвижение высококачественного развития, органически сочетать реализацию стратегии расширения внутреннего спроса с углублением структурных реформ в сфере предложения… Благодаря этому мы будем уверенно держать в руках собственную пиалу с рисом", – отметил он, используя для этого понятную простым людям метафору, которую до этого употребляли великие предшественники, включая председателя Мао Цзедуна.Реализация этой задачи, в первую очередь, возложена на Коммунистическую партию, численность которой составила сейчас 96,7 миллиона членов – что логично выглядит на фоне почти полуторамиллиардного населения Китая. Однако сравнимо с населением крупной страны мира. Потому что отсев делегатов на съезд сам по себе был серьезнейшим испытанием, по сравнению с которыми меркнут американские кокусы или праймерис.Дело даже не в том, что биографию участников съезда просвечивали как под микроскопом. Ключевым фактором было то, насколько доверяют им люди. Конечно, на съезд попало известное число системных людей из партийного аппарата, но выдвиженцы из гущи народа тоже оказались в Доме народных собраний. И дело тут не только в том, что Си поддался на модную риторику по поводу транспаретности.Подобный подход в формировании управляющих кадров обеспечивает политической организации целостность и живучесть, крайне необходимую в ситуации, когда ее пытаются атаковать извне.А Си Цзиньпин, несмотря на олимпийское спокойствие своих основных тезисов, прямо указывал на то, что Китай подвергает растущему давлению со стороны недружественных государств. Как подсчитали Reuters, в докладе 2022 года он произнес слова "безопасность" или "защита" 73 раза, в то время как в выступлении 2017 года они звучали 55 раз.Конечно, речь идет не о случайных моментах, а о хорошо продуманных акцентах. Тем более, генеральный секретарь рассказал соотечественникам, как будет работать над безопасностью государства.По словам докладчика, Китай усилит свои возможности по созданию потенциала стратегического сдерживания – что, очевидно, подразумевает дальнейшие усилия по совершенствованию ядерных сил. Си напрямую затронул тему обеспечения поставок продовольствия и энергетической безопасности, а также информационной защиты. Причем, все эти проблемы напрямую касаются украинского кризиса, после которого стало ясно, какое значение они сегодня приобретают.Одним из ключевых моментов отчетного доклада стал вопрос о Тайване – который, естественно, считается в Китае не внешним, а внутренним."Мы искренне и всеми силами настаиваем на перспективе мирного воссоединения, но никогда не станем обещать отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер, направленных против вмешательства внешних сил и крайне малого числа сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня", – заявил в докладе генеральный секретарь Си Цзиньпин, вполне определенно рассказывая о будущей стратегии КПК на указанном направлении.Как написал корреспондент Reuters, "самые громкие аплодисменты прозвучали, когда Си вновь заявил о своем несогласии с независимостью Тайваня". Это говорит о том, что участники ХХ съезда КПК поддерживают позицию председателя.Генеральный секретарь подчеркнул, что для мирной реинтеграции острова вполне возможно использовать уже зарекомендовавшую себя политическую формулу "одна страна – две системы", которая продемонстрировала свою практическую эффективность на примере воссоединения с Макао или Гонконгом.Постепенная реформа гонконгской избирательной системы, в рамках принципа "Гонконгом управляют патриоты" привела к тому, что ситуация специальном административном районе КНР на сегодня полностью нормализовалась и в целом перешла "от хаоса к управлению".В Пекине считают, что так получилось бы и с Тайванем – если не бы не попытки искусство дестабилизировать ситуацию со стороны внешних сил.Продолжается и борьба с вспышками коронавирусной инфекции. Партийное руководство Китая не идет здесь ни на какие компромиссы. Даже сейчас, когда пандемия идет на убыль, на локдаун могут запереть десятки миллионов людей, чтобы подавить вспышку ковида в отдельно взятой провинции.Эти действия доставляют кому-то неудобства, однако они совершаются по указанию профессиональных эпидемиологов и медицинских специалистов, чтобы избежать массовых жертв, почти неизбежных в самой населенной стране мира.Как отметил по этому поводу Си Цзиньпин, последние пять "крайне необычных и экстраординарных лет" правительство Китая "защищало жизни и здоровье" своих соотечественников. Делегаты ХХ съезда Коммунистической партии выразили с этим свое согласие, да и в остальной стране никаких серьезных антиковидных бунтов не происходит.Не потому, что китайцы столь покорны или долготерпимы, а благодаря грамотной политике разъяснительных мер и социальной поддержки, у которой стоило бы учиться. Си Цзиньпин обозначил стратегическую цель своего партийного курса: к 2049 году, когда будет отмечаться 100-летие Китайской Народной Республики, партии "необходимо построить современную социалистическую страну – процветающую, сильную, демократическую, культурно развитую и гармоничную".Даже критики соглашаются, что у Китая есть все, чтобы добиться подобной цели. Однако для этого стране придется думать о заботящей генерального секретаря безопасности, чтобы отразить все более серьезные атаки своих могущественных недоброжелателей.

https://ukraina.ru/20221014/1039737883.html

https://ukraina.ru/20221017/1039787458.html

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, китай, си цзиньпин, безопасность, внешняя политика, анализ