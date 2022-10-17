Задачи по частичной мобилизации в Москве выполнены - Собянин - 17.10.2022 Украина.ру
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Задачи по частичной мобилизации в Москве выполнены - Собянин
Задачи по частичной мобилизации в Москве выполнены - Собянин - 17.10.2022 Украина.ру
Задачи по частичной мобилизации в Москве выполнены - Собянин
Мэр российской столицы Сергей Собянин 17 октября заявил на своем сайте, что, как проинформировал военный комиссар Москвы, "задачи по частичной мобилизации выполнены в полном объеме"
2022-10-17T12:26
2022-10-17T12:26
новости
сергей собянин
мобилизация
москва
призыв
призывники
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Пункты сбора мобилизованных закроются в Москве 17 октября в 14:00. По словам Собянина, повестки, разосланные во время мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие.Он также отметил, что мобилизация стала "огромным испытанием для тысяч московских семей, чьи отцы, мужья и сыновья идут в действующую армию". Частичную мобилизацию в РФ объявили указом президента Владимира Путина с 21 сентября.По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.
https://ukraina.ru/20221016/1039777526.html
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новости, сергей собянин, мобилизация, москва, призыв, призывники
Новости, Сергей Собянин, мобилизация, Москва, призыв, призывники

Задачи по частичной мобилизации в Москве выполнены - Собянин

12:26 17.10.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкИнтервью мэра Москвы С. Собянина РИА Новости
Интервью мэра Москвы С. Собянина РИА Новости - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Мэр российской столицы Сергей Собянин 17 октября заявил на своем сайте, что, как проинформировал военный комиссар Москвы, "задачи по частичной мобилизации выполнены в полном объеме"
Пункты сбора мобилизованных закроются в Москве 17 октября в 14:00. По словам Собянина, повестки, разосланные во время мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие.
Он также отметил, что мобилизация стала "огромным испытанием для тысяч московских семей, чьи отцы, мужья и сыновья идут в действующую армию".
Дорогие мои, говорю вам слова благодарности и признательности. Мы все волнуемся и переживаем за вашу судьбу, за трудности и опасности, которые вам предстоят и с которыми вы уже сталкиваетесь. Будем надеяться и молиться, чтобы вы вернулись живыми и здоровыми. <…> Москва будет заботиться о ваших семьях и близких.
Мэр Москвы С. Собянин посетил новые детские площадки в Лужниках
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Мэр Москвы
Частичную мобилизацию в РФ объявили указом президента Владимира Путина с 21 сентября.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.
Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
Вчера, 10:45
Володин сказал, когда должна завершиться частичная мобилизацияСпикер Госдумы РФ Вячеслав Володин 16 октября в своем тeлеграм-канале заявил, что необходимо сделать все, чтобы частичная мобилизация решила поставленные задачи и достигла своих целей
 
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