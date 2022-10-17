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Задачи по частичной мобилизации в Москве выполнены - Собянин

Задачи по частичной мобилизации в Москве выполнены - Собянин - 17.10.2022 Украина.ру

Задачи по частичной мобилизации в Москве выполнены - Собянин

Мэр российской столицы Сергей Собянин 17 октября заявил на своем сайте, что, как проинформировал военный комиссар Москвы, "задачи по частичной мобилизации выполнены в полном объеме"

2022-10-17T12:26

2022-10-17T12:26

2022-10-17T12:26

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Пункты сбора мобилизованных закроются в Москве 17 октября в 14:00. По словам Собянина, повестки, разосланные во время мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие.Он также отметил, что мобилизация стала "огромным испытанием для тысяч московских семей, чьи отцы, мужья и сыновья идут в действующую армию". Частичную мобилизацию в РФ объявили указом президента Владимира Путина с 21 сентября.По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.

https://ukraina.ru/20221016/1039777526.html

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новости, сергей собянин, мобилизация, москва, призыв, призывники