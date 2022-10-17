https://ukraina.ru/20221017/1039790804.html

Радева призвали объявить нейтралитет Болгарии и организовать переговоры Москвы с Киевом

Радева призвали объявить нейтралитет Болгарии и организовать переговоры Москвы с Киевом - 17.10.2022 Украина.ру

Радева призвали объявить нейтралитет Болгарии и организовать переговоры Москвы с Киевом

Болгарские общественники предложили президенту Болгарии Румену Радеву объявить нейтралитет страны по отношению к российско-украинскому конфликту. Об этом изданию Украина.ру сообщил заместитель руководителя болгарской организации "Друзья России и Православного мира" Атанас Стефанов

2022-10-17T09:46

2022-10-17T09:46

2022-10-17T09:46

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болгария

россия

украина

переговоры

нейтралитет

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Радева призвали объявить страну "зоной мира и нейтралитета", а также пригласить представителей России и Украины на мирные переговоры в Софию. Обращение подписали руководители общественных организаций "Друзья России и Православного мира" Атанас Стефанов и "Болгарского народного собора" Мадлен Кирчева. Текст обращения имеется в распоряжении издания Украина.ру.Переговоры в Турции в марте этого года между Москвой и Киевом претерпели неудачу, болгарские общественники настаивают на том, чтобы Радев инициировал переговоры в Болгарии. По их словам, эту инициативу уже поддержали представители духовных сообществ Белоруссии, России и Украины. В конце сентября, после объявления частичной мобилизации в России, коалиция "Справедливая Болгария" призвала Радева объявить нейтралитет страны в отношении российско-украинского конфликта. Политики призвали главу государства запретить размещение иностранных вооруженных сил, в том числе и НАТО.

https://ukraina.ru/20220808/1037401641.html

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новости, болгария, россия, украина, переговоры, нейтралитет