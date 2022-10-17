https://ukraina.ru/20221017/1039790804.html
Радева призвали объявить нейтралитет Болгарии и организовать переговоры Москвы с Киевом
Радева призвали объявить нейтралитет Болгарии и организовать переговоры Москвы с Киевом - 17.10.2022 Украина.ру
Радева призвали объявить нейтралитет Болгарии и организовать переговоры Москвы с Киевом
Болгарские общественники предложили президенту Болгарии Румену Радеву объявить нейтралитет страны по отношению к российско-украинскому конфликту. Об этом изданию Украина.ру сообщил заместитель руководителя болгарской организации "Друзья России и Православного мира" Атанас Стефанов
2022-10-17T09:46
2022-10-17T09:46
2022-10-17T09:46
новости
болгария
россия
украина
переговоры
нейтралитет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102235/50/1022355010_0:0:2821:1587_1920x0_80_0_0_55c1cd2fd7cad6e45e11efd0cf6b2551.jpg
Радева призвали объявить страну "зоной мира и нейтралитета", а также пригласить представителей России и Украины на мирные переговоры в Софию. Обращение подписали руководители общественных организаций "Друзья России и Православного мира" Атанас Стефанов и "Болгарского народного собора" Мадлен Кирчева. Текст обращения имеется в распоряжении издания Украина.ру.Переговоры в Турции в марте этого года между Москвой и Киевом претерпели неудачу, болгарские общественники настаивают на том, чтобы Радев инициировал переговоры в Болгарии. По их словам, эту инициативу уже поддержали представители духовных сообществ Белоруссии, России и Украины. В конце сентября, после объявления частичной мобилизации в России, коалиция "Справедливая Болгария" призвала Радева объявить нейтралитет страны в отношении российско-украинского конфликта. Политики призвали главу государства запретить размещение иностранных вооруженных сил, в том числе и НАТО.
https://ukraina.ru/20220808/1037401641.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102235/50/1022355010_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_66f7bd42b91c8f4670c681463718ea53.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, болгария, россия, украина, переговоры, нейтралитет
Новости, Болгария, Россия, Украина, переговоры, нейтралитет
Радева призвали объявить нейтралитет Болгарии и организовать переговоры Москвы с Киевом
Болгарские общественники предложили президенту Болгарии Румену Радеву объявить нейтралитет страны по отношению к российско-украинскому конфликту. Об этом изданию Украина.ру сообщил заместитель руководителя болгарской организации "Друзья России и Православного мира" Атанас Стефанов
Радева призвали объявить страну "зоной мира и нейтралитета", а также пригласить представителей России и Украины на мирные переговоры в Софию. Обращение подписали руководители общественных организаций "Друзья России и Православного мира" Атанас Стефанов и "Болгарского народного собора" Мадлен Кирчева. Текст обращения имеется в распоряжении издания Украина.ру.
"Основанием для внесения вышеуказанного предложения является то, что украинцы и русские - один народ, и являются духовными чадами матери Болгарии, передавшей им православную веру, письменность и духовность", - говорится в обращении.
Переговоры в Турции в марте этого года между Москвой и Киевом претерпели неудачу, болгарские общественники настаивают на том, чтобы Радев инициировал переговоры в Болгарии. По их словам, эту инициативу уже поддержали представители духовных сообществ Белоруссии, России и Украины.
В конце сентября, после объявления частичной мобилизации в России, коалиция "Справедливая Болгария" призвала Радева объявить нейтралитет страны в отношении российско-украинского конфликта. Политики призвали главу государства запретить размещение иностранных вооруженных сил, в том числе и НАТО.