Радева призвали объявить нейтралитет Болгарии и организовать переговоры Москвы с Киевом - 17.10.2022 Украина.ру
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Радева призвали объявить нейтралитет Болгарии и организовать переговоры Москвы с Киевом
Радева призвали объявить нейтралитет Болгарии и организовать переговоры Москвы с Киевом - 17.10.2022 Украина.ру
Радева призвали объявить нейтралитет Болгарии и организовать переговоры Москвы с Киевом
Болгарские общественники предложили президенту Болгарии Румену Радеву объявить нейтралитет страны по отношению к российско-украинскому конфликту. Об этом изданию Украина.ру сообщил заместитель руководителя болгарской организации "Друзья России и Православного мира" Атанас Стефанов
2022-10-17T09:46
2022-10-17T09:46
новости
болгария
россия
украина
переговоры
нейтралитет
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Радева призвали объявить страну "зоной мира и нейтралитета", а также пригласить представителей России и Украины на мирные переговоры в Софию. Обращение подписали руководители общественных организаций "Друзья России и Православного мира" Атанас Стефанов и "Болгарского народного собора" Мадлен Кирчева. Текст обращения имеется в распоряжении издания Украина.ру.Переговоры в Турции в марте этого года между Москвой и Киевом претерпели неудачу, болгарские общественники настаивают на том, чтобы Радев инициировал переговоры в Болгарии. По их словам, эту инициативу уже поддержали представители духовных сообществ Белоруссии, России и Украины. В конце сентября, после объявления частичной мобилизации в России, коалиция "Справедливая Болгария" призвала Радева объявить нейтралитет страны в отношении российско-украинского конфликта. Политики призвали главу государства запретить размещение иностранных вооруженных сил, в том числе и НАТО.
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новости, болгария, россия, украина, переговоры, нейтралитет
Новости, Болгария, Россия, Украина, переговоры, нейтралитет

Радева призвали объявить нейтралитет Болгарии и организовать переговоры Москвы с Киевом

09:46 17.10.2022
 
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© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Болгарские общественники предложили президенту Болгарии Румену Радеву объявить нейтралитет страны по отношению к российско-украинскому конфликту. Об этом изданию Украина.ру сообщил заместитель руководителя болгарской организации "Друзья России и Православного мира" Атанас Стефанов
Радева призвали объявить страну "зоной мира и нейтралитета", а также пригласить представителей России и Украины на мирные переговоры в Софию. Обращение подписали руководители общественных организаций "Друзья России и Православного мира" Атанас Стефанов и "Болгарского народного собора" Мадлен Кирчева. Текст обращения имеется в распоряжении издания Украина.ру.
"Основанием для внесения вышеуказанного предложения является то, что украинцы и русские - один народ, и являются духовными чадами матери Болгарии, передавшей им православную веру, письменность и духовность", - говорится в обращении.
Переговоры в Турции в марте этого года между Москвой и Киевом претерпели неудачу, болгарские общественники настаивают на том, чтобы Радев инициировал переговоры в Болгарии. По их словам, эту инициативу уже поддержали представители духовных сообществ Белоруссии, России и Украины.
В конце сентября, после объявления частичной мобилизации в России, коалиция "Справедливая Болгария" призвала Радева объявить нейтралитет страны в отношении российско-украинского конфликта. Политики призвали главу государства запретить размещение иностранных вооруженных сил, в том числе и НАТО.
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