https://ukraina.ru/20221017/1039790167.html

К вопросу о готовящемся российском наступлении

К вопросу о готовящемся российском наступлении - 17.10.2022 Украина.ру

К вопросу о готовящемся российском наступлении

Киев покидают иностранные посольства. Причём если раньше дипломатов вывозили западные друзья Зеленского, то в последние дни массово сворачивают работу... Украина.ру, 17.10.2022

2022-10-17T09:53

2022-10-17T09:53

2022-10-17T11:02

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сша

спецоперация

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Киев покидают иностранные посольства. Причём если раньше дипломатов вывозили западные друзья Зеленского, то в последние дни массово сворачивают работу дипломатические миссии союзников России. В Белоруссии быстрыми темпами монтируется совместная региональная группировка, а Лукашенко после продолжительного затишья обвиняет Киев в подготовке терактов, а также считает минирование Украиной дорог у границы и взрыв мостов признаком подготовки нападения (хоть, по мне, это явно оборонительные мероприятия).Британская разведка утверждает, что Россия собирается атаковать Украину после промежуточных выборов в США, которые состоятся 8 ноября. Якобы чтобы не давать Байдену козырь против его оппонентов. Впрочем, я лично не уверен, что если атаковать Украину первого или пятого ноября, или даже тридцатого октября, это поможет сторонникам Байдена на выборах, а не повредит. Во-первых, избиратели ненавидят президента за рост цен на бензин и за то, что деньги, которые могли бы достаться американцам (в том числе поддерживавшим Байдена экологам и сексуальным меньшинствам), тратятся на помощь Украине. Не факт, что на этом фоне российское наступление будет воспринято американским обществом, как признак правоты клики Байдена в Демократической партии, а не как её провал.Российские удары по энергетической и военной инфраструктуре Украины, не прекращающиеся уже вторую неделю, также являются свидетельством близкого наступления. Дело в том, что если две-три недели стрелять по Украине, а затем на месяц «сделать паузу, съесть "Твикс"», то всё, конечно, не восстановят, но вполне смогут сохранить контроль над армией, её управляемостью во всех звеньях. Для Киева именно это главное, а что будет с гражданами и как они будут выживать его не волнует. По сути, получится, что сотни, а то и тысячи ракет и беспилотников потрачены зря и надо начинать всё сначала. Так что нынешние действия России очень похожи на ракетно-авиационную подготовку наступления.Наконец, в прошлую среду Путин сказал, что в течение двух недель мобилизация будет полностью закончена. То есть к концу октября Россия будет иметь возможность развернуть против Украины примерно полумиллионную группировку. Вместе с Белоруссией до шестисот тысяч человек. Понятно, что к этому времени ещё не все мобилизованные будут готовы, но с учётом того, что 12 тысяч было направлено в зону СВО уже неделю-две назад, а также учитывая, что часть новонабранных военных является добровольцами с опытом участия в боевых действиях, отправляющимися на фронт в рамках добровольческих же формирований, думаю, что к концу октября Россия сможет отправить в зону СВО не мене ста тысяч подкреплений.Этого будет достаточно, чтобы начать наступление, имея в виду, что далее резервы будут подтягиваться в течение месяца по мере их подготовки. Кстати, такой подход не даст противнику точно определить направление главного удара. Концентрация войск на каком-то направлении в конце октября и даже начало на нём активных наступательных действий никак не помешают командованию в любой момент совершить манёвр остающейся в его распоряжении двухсоттысячной резервной группировкой, перенеся усилия на другое направление. Сеть железных и шоссейных дорог, а также развитая сеть аэродромов в приграничных регионах позволяют в течение нескольких дней сосредоточить группировку в 50−100 тысяч человек, вполне достаточную для начала наступательных действий на новом направлении, в перспективе её можно усиливать новыми резервными частями или же при необходимости вновь сменить направление главного удара.Все внешние признаки говорят о том, что российское наступление должно начаться в период между концом октября и срединой ноября. В любом случае вряд ли позже конца ноября. Иначе все предварительные информационные и ракетно-авиационные удары значительно потеряют в эффективности. Враг привыкнет к новой ситуации и найдёт контрмеры. Весь ущерб возместить не сможет, но критическую фазу пройдёт.Для нас важно, чтобы наступление началось именно в тот момент, когда удары достигнут пика эффективности, будет разрушена система управления войсками, а также частично или полностью нарушена связь как между ставкой Зеленского и региональными группировками ВСУ, так и на низовом уровне. В таком случае, даже если не удастся серьёзно нарушить логистику (а хотелось бы надеяться, что удастся), манёвр резервами ВСУ в любом случае будет затруднён, и региональные группировки должны будут встречать российское наступление по отдельности.На заключительном этапе ракетных обстрелов можно попытаться вывести из строя остатки украинской системы ПВО за счёт массированного налёта нескольких волн беспилотников (по паре сотен каждая) с последующим ударом ракетами, также сопровождаемыми беспилотниками для перегрузки вражеской системы ПВО, по выявленным объектам противовоздушной обороны.Необходимо также продолжать удары по городам и после начала наступления. При этом нет никакой необходимости наносить удары по жилой застройке. Наоборот, это вредно, ибо не даёт никакого дополнительного эффекта, но озлобляет врага, а также вооружает его аргументами для стимулирования союзников к более активной поддержке Украины. Вполне достаточно наносить удары по уцелевшей или частично восстановленной критической инфраструктуре а также по органам военного управления и гражданским администрациям.Эффект от разрушений и пожаров будет достаточным, чтобы стимулировать массовое бегство гражданских на Запад — через границу. Кроме того, как аккуратно не стреляй, а всё равно жертвы среди гражданских будут, хотя бы потому, что масса объектов находится в центре городов, где всегда людно. Кроме того, не все ракеты попадают в цель, некоторые — отклоняются, а иные — сбиваются (в том числе над спальными районами), да и ракеты украинской ПВО не раз поражали дома в украинских же городах. Так что следует заранее признать, что сопутствующие потери будут, но этого не стоит стыдиться. Они есть всегда. У нас их будет, по крайней мере, меньше, чем у американцев.Кстати, следует постоянно иметь в виду, что США имеют опцию ядерной провокации на Украине, в которой планируют обвинить Россию. Американские и европейские СМИ уже достаточно раскрутили тему якобы готовящегося Россией ядерного удара по Украине, чтобы западный обыватель не удивился, если вдруг над Киевом (или другим городом, или несколькими городами Украины) повиснет грибовидное облако (или грибовидные облака). Это сразу и способ замедлить продвижение российских войск (не полезут же они в зону радиоактивного заражения), и устроить дипломатический скандал, по итогам которого из Европы можно выжать что угодно, пугая её началом ядерной войны.Создать проблему в реализации этих американских планов могут только быстрота и неожиданность российского наступления.Достичь внезапности по времени невозможно — американцы всё равно увидят со спутников ударную группировку и сообщат украинцам. Но можно достичь внезапности по направлению.Сегодня с Украины поступает информация о массовой переброске наиболее боеспособных частей с Харьковского и Белорусского направлений на Юг. Якобы прикрытие границы на Севере и Северо-Востоке будет осуществлять в основном территориальная оборона, госпогранслужба Украины, а также отдельные подразделения регулярной армии, в основном ПВО, артиллерия и прочие части прикрытия и усиления. Я уже писал ранее, что ждать российского удара с Юга Украине логично. Он напрашивается, исходя из конфигурации фронта и решаемых задач. Поэтому не будет ничего удивительного, если на Херсонском и Запорожском направлениях Киев сосредоточит основные силы своих танковых, мотомеханизированных соединений, а также артиллерии.Теоретически перебрасываемые силы можно попытаться использовать для новых попыток развития наступления на Херсон и Запорожье, но, думаю, что несколько уже сорванных наступлений, исчерпание резервов и необходимость готовиться к отражению российского наступления должны сделать Киев осторожнее. Логично предположить, что Украина использует перебрасываемые на Юг силы для укрепления обороны и создания подвижных резервов для купирования вероятных российских прорывов.В данной ситуации у России богатейший выбор вариантов места наступления. Можно начать на Юге, подождать пока Киев задействует все свои резервы и нанести ещё один или два удара на Киевском и/или Харьковском направлениях. Можно попытаться сразу повторить февральскую операцию, наступая одновременно с Юга (от Николаева и Одессы) и с Севера (от Киева). При этом Киев, Одессу, Харьков не имеет смысла брать, ввязываясь в уличные бои. Достаточно блокировать их и подождать, пока гарнизон сам сдастся. Куда важнее сохранить силы для уничтожения полевых группировок украинских войск, после чего гарнизоны осаждённых городов ничего изменить уже не смогут.Есть проблема с ударом из Белоруссии. Прошлый раз атака Украины с белорусской территории осталась без последствий. Польша хоть и предупреждала, что в случае участия Белоруссии в операции против Украины, направит армию для поддержки киевского режима, реальных готовых войск в достаточном количестве не имела. Поэтому Варшава удовлетворилась тем, что собственно белорусская армия не воевала.На сегодня Польше ещё далеко до создания заявленной трёхсоттысячной армии и оснащения её новейшей техникой, хоть определённые успехи уже есть. Но уже летом Варшава сообщила о готовности на украинской границе шестидесятитысячной группировки. Можно предположить, что с учётом польских военнослужащих, находящихся сейчас на территории Украины в украинской форме, а также польских наёмников, на сегодня такая группировка может достигать восьмидесяти или немногим более тысяч. Вроде бы немного, но вместе с 15−20 тысячами, которые могут коллективно выставить прибалты, этого достаточно, чтобы растянуть фронт от Чёрного моря до Балтики. Конечно, этот фронт не будет достаточно плотно занят войсками. Но ведение манёвренной войны даже со стотысячной группировкой НАТО на территории Белоруссии и Прибалтики явно не входит в наши планы (как минимум пока не исчерпан украинский кризис).По официальным данным в Белоруссию перемещается российская авиация и довольно большое количество ствольной артиллерии. Это похоже на силы поддержки, призванные придать белорусской армии устойчивость, но не на группировку вторжения. Поэтому пока можно считать, что группировка в Белоруссии создаётся на случай попытки НАТО ударить по её территории армиями соседних восточноевропейских государств.Но надо иметь в виду, что группировку можно быстро нарастить. Причём, кроме банального (хоть и перспективного) наступления на Киев и дальше на Юг, с территории Белоруссии можно нанести удары на Львов и Ровно, перерезая польский коридор, используемый для поставок ВСУ оружия и боеприпасов, а также для доставки на Украину наёмников. Теоретически можно использовать для этого территорию Румынии, но для отладки логистики понадобится время, да и пути сообщения, как на румынской, так и на украинской территории, в этом районе не позволяют оперативно перебрасывать большие объёмы грузов.В общем вариантов российского наступления масса и все они хорошие, хоть в некоторых случаях и есть риск открытого военного вмешательства восточноевропейцев. Но, думаю, что без американцев они действовать не рискнут, особенно если в ближайшие пару недель вся украинская инфраструктура будет демонстративно разнесена ракетными ударами, а 5-6 миллионов украинских беженцев, успевших вернуться домой после 24 февраля, вновь окажутся в Европе.

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мнения, украина, сша, спецоперация