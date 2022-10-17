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"Пример бескомпромиссного отстаивания веры": РПЦ похвалила Кадырова
"Пример бескомпромиссного отстаивания веры": РПЦ похвалила Кадырова - 17.10.2022 Украина.ру
"Пример бескомпромиссного отстаивания веры": РПЦ похвалила Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров для многих православных людей является в том числе "примером бескомпромиссности" в вопросах сохранения веры, традиций и культуры своего народа. Таким мнением поделился 16 октября архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт (Курьянов) на телеканале "Россия 24"
2022-10-17T08:11
2022-10-17T08:11
2022-10-17T08:11
новости
архиепископы
кадыров
вера
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"Рамзан Ахматович (Кадыров - ред.) для многих православных людей в том числе является примером бескомпромиссности в вопросах сохранения традиций, сохранения веры, в вопросах отстаивания прав верующих людей. В этом смысле он, конечно, пользуется большим уважением среди православных жителей нашего благословенного Кавказа. Это очень хороший пример того, как нужно всегда защищать и твёрдо стоять на том, что является неотъемлемой частью твоего собственного духовного мира, культуры твоего народа, его языка и его традиций", - сказал архиепископ.Он отметил, что православные с чувством благодарности "восприняли весть, о том, что из Фонда Ахмата Кадырова в настоящее время осуществляется поддержка реставрации одного из православных храмов в Мариуполе".
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, архиепископы, кадыров, вера
"Пример бескомпромиссного отстаивания веры": РПЦ похвалила Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров для многих православных людей является в том числе "примером бескомпромиссности" в вопросах сохранения веры, традиций и культуры своего народа. Таким мнением поделился 16 октября архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт (Курьянов) на телеканале "Россия 24"
"Рамзан Ахматович (Кадыров - ред.) для многих православных людей в том числе является примером бескомпромиссности в вопросах сохранения традиций, сохранения веры, в вопросах отстаивания прав верующих людей. В этом смысле он, конечно, пользуется большим уважением среди православных жителей нашего благословенного Кавказа. Это очень хороший пример того, как нужно всегда защищать и твёрдо стоять на том, что является неотъемлемой частью твоего собственного духовного мира, культуры твоего народа, его языка и его традиций", - сказал архиепископ.
Он отметил, что православные с чувством благодарности "восприняли весть, о том, что из Фонда Ахмата Кадырова в настоящее время осуществляется поддержка реставрации одного из православных храмов в Мариуполе".