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"Пример бескомпромиссного отстаивания веры": РПЦ похвалила Кадырова

"Пример бескомпромиссного отстаивания веры": РПЦ похвалила Кадырова - 17.10.2022 Украина.ру

"Пример бескомпромиссного отстаивания веры": РПЦ похвалила Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров для многих православных людей является в том числе "примером бескомпромиссности" в вопросах сохранения веры, традиций и культуры своего народа. Таким мнением поделился 16 октября архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт (Курьянов) на телеканале "Россия 24"

2022-10-17T08:11

2022-10-17T08:11

2022-10-17T08:11

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"Рамзан Ахматович (Кадыров - ред.) для многих православных людей в том числе является примером бескомпромиссности в вопросах сохранения традиций, сохранения веры, в вопросах отстаивания прав верующих людей. В этом смысле он, конечно, пользуется большим уважением среди православных жителей нашего благословенного Кавказа. Это очень хороший пример того, как нужно всегда защищать и твёрдо стоять на том, что является неотъемлемой частью твоего собственного духовного мира, культуры твоего народа, его языка и его традиций", - сказал архиепископ.Он отметил, что православные с чувством благодарности "восприняли весть, о том, что из Фонда Ахмата Кадырова в настоящее время осуществляется поддержка реставрации одного из православных храмов в Мариуполе".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, архиепископы, кадыров, вера