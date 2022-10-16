Боевики "Азова"* признали убийства мирных жителей в Мариуполе - 16.10.2022 Украина.ру
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Боевики "Азова"* признали убийства мирных жителей в Мариуполе
Боевики "Азова"* признали убийства мирных жителей в Мариуполе - 16.10.2022 Украина.ру
Боевики "Азова"* признали убийства мирных жителей в Мариуполе
Пленные участники националистического подразделения "Азов"*, находящиеся в заключении, рассказали в интервью РИА Новости, что неоднократно убивали мирных жителей в Мариуполе
2022-10-16T08:19
2022-10-16T08:27
новости
"азов"
признание
убийство
мирные жители
боевики
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По его словам, он также видел, как украинский танк обстреливал жилые дома.Еще один участник "Азова"* сержант Михаил Швец также признался, что стрелял по мирному жителю в ходе перестрелки с российскими военными. Он также рассказал, что и сам видел, как украинский националист расстрелял в магазине пожилого человека. По его словам, другой националист с позывным "Фриц" застрелил в пленного россиянина, а в ответ на возмущение мирных жителей убил двоих из них.Российские войска совместно с силами ДНР и ЛНР освободили Мариуполь в середине мая после того, как подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики "Азов"* и украинские военные, перешли под контроль союзных сил.*Запрещенная в России террористическая организация
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новости, "азов", признание, убийство, мирные жители, боевики
Новости, "Азов", признание, убийство, мирные жители, боевики

Боевики "Азова"* признали убийства мирных жителей в Мариуполе

08:19 16.10.2022 (обновлено: 08:27 16.10.2022)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСдача в плен последней группы украинских боевиков с "Азовстали"
Сдача в плен последней группы украинских боевиков с Азовстали
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Пленные участники националистического подразделения "Азов"*, находящиеся в заключении, рассказали в интервью РИА Новости, что неоднократно убивали мирных жителей в Мариуполе
"Это было начало апреля, в Мариуполе, улица Азовстальская. Я убил четверых гражданских с СВД (снайперская винтовка Драгунова - ред.). Случайно в ходе боя. Я заметил движение, но не распознал, противник это или нет. А это оказались гражданские", - сказал боевик "Азова"* Ренат Алиев.
По его словам, он также видел, как украинский танк обстреливал жилые дома.
Еще один участник "Азова"* сержант Михаил Швец также признался, что стрелял по мирному жителю в ходе перестрелки с российскими военными.
"Вышло так, что с российскими военными вступили в контакт, и гражданский с белой повязкой выбежал перед нами. Я не увидел, что это гражданский, просто на рефлексе стрельнул в него один выстрел. На следственном комитете все признал", - сказал он.
Он также рассказал, что и сам видел, как украинский националист расстрелял в магазине пожилого человека. По его словам, другой националист с позывным "Фриц" застрелил в пленного россиянина, а в ответ на возмущение мирных жителей убил двоих из них.
Российские войска совместно с силами ДНР и ЛНР освободили Мариуполь в середине мая после того, как подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики "Азов"* и украинские военные, перешли под контроль союзных сил.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Вчера, 09:36
Пленный сержант "Азова"* рассказал о поплатившемся за жадность мародёре-пограничникеПограничники киевского режима в Мариуполе занимались мародерством, присваивая деньги, золото и драгоценности. Об этом РИА Новости рассказал находящийся в заключении сержант полка "Азов"* Михаил Швец.
 
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