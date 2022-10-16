https://ukraina.ru/20221016/1039774334.html

Боевики "Азова"* признали убийства мирных жителей в Мариуполе

Боевики "Азова"* признали убийства мирных жителей в Мариуполе - 16.10.2022 Украина.ру

Боевики "Азова"* признали убийства мирных жителей в Мариуполе

Пленные участники националистического подразделения "Азов"*, находящиеся в заключении, рассказали в интервью РИА Новости, что неоднократно убивали мирных жителей в Мариуполе

2022-10-16T08:19

2022-10-16T08:19

2022-10-16T08:27

новости

"азов"

признание

убийство

мирные жители

боевики

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По его словам, он также видел, как украинский танк обстреливал жилые дома.Еще один участник "Азова"* сержант Михаил Швец также признался, что стрелял по мирному жителю в ходе перестрелки с российскими военными. Он также рассказал, что и сам видел, как украинский националист расстрелял в магазине пожилого человека. По его словам, другой националист с позывным "Фриц" застрелил в пленного россиянина, а в ответ на возмущение мирных жителей убил двоих из них.Российские войска совместно с силами ДНР и ЛНР освободили Мариуполь в середине мая после того, как подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики "Азов"* и украинские военные, перешли под контроль союзных сил.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ukraina.ru/20221015/1039766944.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, "азов", признание, убийство, мирные жители, боевики