Чем закончилась нефтяная война с Россией, знают в Саудовской Аравии: Ищенко об угрозах от США - 15.10.2022 Украина.ру
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Чем закончилась нефтяная война с Россией, знают в Саудовской Аравии: Ищенко об угрозах от США
Чем закончилась нефтяная война с Россией, знают в Саудовской Аравии: Ищенко об угрозах от США - 15.10.2022 Украина.ру
Чем закончилась нефтяная война с Россией, знают в Саудовской Аравии: Ищенко об угрозах от США
Белый дом обвинил Саудовскую Аравию в том, что она вынудила другие страны ОПЕК+ одобрить сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки
2022-10-15T12:21
2022-10-15T12:21
видео
rutube
ростислав ищенко
сша
саудовская аравия
нефть
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В Вашингтоне считают, что сокращение поможет России противостоять санкциям против нее. Меры, которыми сенаторы США предложили наказать Эр-Рияд, включают запрет на поставку вооружений, запчастей и вывод систем ПВО. Между двумя странами разгорается скандал. Политолог Ростислав Ищенко в своем еженедельном влоге рассказал, могут ли США наказать Эр-Рияд и какие рычаги давления у них существуют.
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видео, rutube, ростислав ищенко, сша, саудовская аравия, нефть, видео
Видео, Rutube, Ростислав Ищенко, США, Саудовская Аравия, нефть

Чем закончилась нефтяная война с Россией, знают в Саудовской Аравии: Ищенко об угрозах от США

12:21 15.10.2022
 
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Белый дом обвинил Саудовскую Аравию в том, что она вынудила другие страны ОПЕК+ одобрить сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки
В Вашингтоне считают, что сокращение поможет России противостоять санкциям против нее. Меры, которыми сенаторы США предложили наказать Эр-Рияд, включают запрет на поставку вооружений, запчастей и вывод систем ПВО. Между двумя странами разгорается скандал. Политолог Ростислав Ищенко в своем еженедельном влоге рассказал, могут ли США наказать Эр-Рияд и какие рычаги давления у них существуют.
 
ВидеоRutubeРостислав ИщенкоСШАСаудовская Аравиянефть
 
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