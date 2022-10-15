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Чем закончилась нефтяная война с Россией, знают в Саудовской Аравии: Ищенко об угрозах от США
Чем закончилась нефтяная война с Россией, знают в Саудовской Аравии: Ищенко об угрозах от США - 15.10.2022 Украина.ру
Чем закончилась нефтяная война с Россией, знают в Саудовской Аравии: Ищенко об угрозах от США
Белый дом обвинил Саудовскую Аравию в том, что она вынудила другие страны ОПЕК+ одобрить сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки
2022-10-15T12:21
2022-10-15T12:21
2022-10-15T12:21
видео
rutube
ростислав ищенко
сша
саудовская аравия
нефть
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В Вашингтоне считают, что сокращение поможет России противостоять санкциям против нее. Меры, которыми сенаторы США предложили наказать Эр-Рияд, включают запрет на поставку вооружений, запчастей и вывод систем ПВО. Между двумя странами разгорается скандал. Политолог Ростислав Ищенко в своем еженедельном влоге рассказал, могут ли США наказать Эр-Рияд и какие рычаги давления у них существуют.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, rutube, ростислав ищенко, сша, саудовская аравия, нефть, видео
Видео, Rutube, Ростислав Ищенко, США, Саудовская Аравия, нефть
Чем закончилась нефтяная война с Россией, знают в Саудовской Аравии: Ищенко об угрозах от США
Белый дом обвинил Саудовскую Аравию в том, что она вынудила другие страны ОПЕК+ одобрить сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки
В Вашингтоне считают, что сокращение поможет России противостоять санкциям против нее. Меры, которыми сенаторы США предложили наказать Эр-Рияд, включают запрет на поставку вооружений, запчастей и вывод систем ПВО. Между двумя странами разгорается скандал. Политолог Ростислав Ищенко в своем еженедельном влоге рассказал, могут ли США наказать Эр-Рияд и какие рычаги давления у них существуют.