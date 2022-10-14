СМИ: в Польше отмечен рекорд по заболеваемости ВИЧ, одна из причин - беженцы с Украины - 14.10.2022 Украина.ру
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СМИ: в Польше отмечен рекорд по заболеваемости ВИЧ, одна из причин - беженцы с Украины
СМИ: в Польше отмечен рекорд по заболеваемости ВИЧ, одна из причин - беженцы с Украины - 14.10.2022 Украина.ру
СМИ: в Польше отмечен рекорд по заболеваемости ВИЧ, одна из причин - беженцы с Украины
2022 год является рекордным по количеству новых случаев заражения ВИЧ в Польше, и ситуация может и далее ухудшится из-за наплыва беженцев с Украины. Об этом сообщило на днях польское издание Interia со ссылкой на минздрав страны
2022-10-14T13:49
2022-10-14T13:50
новости
сми
польша
спид
беженцы
минздрав
covid-19
спецоперация
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Согласно данным министерства, этот год стал рекордным по количеству новых случаев ВИЧ, говорится в статье. С начала года до конца сентября в стране выявили 1678 заражений ВИЧ, при этом до сих пор количество новых случаев только дважды превышало отметку в полторы тысячи в год — в 2019 и в 2017 годах.Минздрав допускает, что эта статистика может еще больше ухудшиться.Одной из причин роста заболеваний местный Минздрав называет влияние пандемии COVID-19, которая повлекла за собой ограничения в вопросах диагностики и профилактики.По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыли более семи миллионов беженцев с Украины, более миллиона из которых находятся в Польше.
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новости, сми, польша, спид, беженцы, минздрав, covid-19, спецоперация
Новости, СМИ, Польша, СПИД, беженцы, Минздрав, COVID-19, Спецоперация

СМИ: в Польше отмечен рекорд по заболеваемости ВИЧ, одна из причин - беженцы с Украины

13:49 14.10.2022 (обновлено: 13:50 14.10.2022)
 
© AP / Sergei GritsУкраинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной
Украинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© AP / Sergei Grits
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2022 год является рекордным по количеству новых случаев заражения ВИЧ в Польше, и ситуация может и далее ухудшится из-за наплыва беженцев с Украины. Об этом сообщило на днях польское издание Interia со ссылкой на минздрав страны
Согласно данным министерства, этот год стал рекордным по количеству новых случаев ВИЧ, говорится в статье. С начала года до конца сентября в стране выявили 1678 заражений ВИЧ, при этом до сих пор количество новых случаев только дважды превышало отметку в полторы тысячи в год — в 2019 и в 2017 годах.
Минздрав допускает, что эта статистика может еще больше ухудшиться.

Изменение социального поведения в сексуальной сфере ... а также война, одним из последствий которой является приток большого количества беженцев из Украины, может увеличить количество заражений

Вальдемар Краска
Замминистра здравоохранения Польши
Одной из причин роста заболеваний местный Минздрав называет влияние пандемии COVID-19, которая повлекла за собой ограничения в вопросах диагностики и профилактики.
Эвакуация иностранных граждан из Херсонской области в Крым - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 21:14
Свыше 12 миллионов украинцев стали беженцами Не менее 6,6 миллиона украинцев выехали за границу и пока что не вернулись, еще приблизительно столько же стали внутренне перемещенными лицами, сообщило 10 августа издание "Украинские новости" в своем Telegram-канале.
По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыли более семи миллионов беженцев с Украины, более миллиона из которых находятся в Польше.
 
НовостиСМИПольшаСПИДбеженцыМинздравCOVID-19Спецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
13:54Ветеран "Альфы" Гончаров предложил пересмотреть военную концепцию в отношении Украины
13:49СМИ: в Польше отмечен рекорд по заболеваемости ВИЧ, одна из причин - беженцы с Украины
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