СМИ: в Польше отмечен рекорд по заболеваемости ВИЧ, одна из причин - беженцы с Украины
13:49 14.10.2022 (обновлено: 13:50 14.10.2022)
© AP / Sergei GritsУкраинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной
© AP / Sergei Grits
2022 год является рекордным по количеству новых случаев заражения ВИЧ в Польше, и ситуация может и далее ухудшится из-за наплыва беженцев с Украины. Об этом сообщило на днях польское издание Interia со ссылкой на минздрав страны
Согласно данным министерства, этот год стал рекордным по количеству новых случаев ВИЧ, говорится в статье. С начала года до конца сентября в стране выявили 1678 заражений ВИЧ, при этом до сих пор количество новых случаев только дважды превышало отметку в полторы тысячи в год — в 2019 и в 2017 годах.
Минздрав допускает, что эта статистика может еще больше ухудшиться.
Изменение социального поведения в сексуальной сфере ... а также война, одним из последствий которой является приток большого количества беженцев из Украины, может увеличить количество заражений
Одной из причин роста заболеваний местный Минздрав называет влияние пандемии COVID-19, которая повлекла за собой ограничения в вопросах диагностики и профилактики.
По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыли более семи миллионов беженцев с Украины, более миллиона из которых находятся в Польше.