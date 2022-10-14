https://ukraina.ru/20221014/1039738985.html

СМИ: в Польше отмечен рекорд по заболеваемости ВИЧ, одна из причин - беженцы с Украины

СМИ: в Польше отмечен рекорд по заболеваемости ВИЧ, одна из причин - беженцы с Украины - 14.10.2022 Украина.ру

СМИ: в Польше отмечен рекорд по заболеваемости ВИЧ, одна из причин - беженцы с Украины

2022 год является рекордным по количеству новых случаев заражения ВИЧ в Польше, и ситуация может и далее ухудшится из-за наплыва беженцев с Украины. Об этом сообщило на днях польское издание Interia со ссылкой на минздрав страны

2022-10-14T13:49

2022-10-14T13:49

2022-10-14T13:50

новости

сми

польша

спид

беженцы

минздрав

covid-19

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103360/17/1033601703_0:0:8470:4764_1920x0_80_0_0_3ca2364c37cbf9cf1662d400f808faa0.jpg

Согласно данным министерства, этот год стал рекордным по количеству новых случаев ВИЧ, говорится в статье. С начала года до конца сентября в стране выявили 1678 заражений ВИЧ, при этом до сих пор количество новых случаев только дважды превышало отметку в полторы тысячи в год — в 2019 и в 2017 годах.Минздрав допускает, что эта статистика может еще больше ухудшиться.Одной из причин роста заболеваний местный Минздрав называет влияние пандемии COVID-19, которая повлекла за собой ограничения в вопросах диагностики и профилактики.По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыли более семи миллионов беженцев с Украины, более миллиона из которых находятся в Польше.

https://ukraina.ru/20220810/1037517999.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сми, польша, спид, беженцы, минздрав, covid-19, спецоперация