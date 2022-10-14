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Станислав Притчин: кто он
Станислав Притчин: кто он - 14.10.2022 Украина.ру
Станислав Притчин: кто он
Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук, эксперт по Центральной Азии и Кавказу
2022-10-14T10:44
2022-10-14T10:44
2022-10-14T10:44
эксперт
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Сфера профессиональных научных интересов: политическое и экономическое развитие стран региона Каспийского моря, Центральной Азии, Южного Кавказа, Украины их отношения с Россией, энергополитика.Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f9fd27bfecbb32ee8ba9c80 Telegram https://t.me/caspiankhodja
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксперт
Станислав Притчин: кто он
Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук, эксперт по Центральной Азии и Кавказу
Сфера профессиональных научных интересов: политическое и экономическое развитие стран региона Каспийского моря, Центральной Азии, Южного Кавказа, Украины их отношения с Россией, энергополитика.
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