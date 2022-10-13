https://ukraina.ru/20221013/1039695613.html
В Белгороде обломок ракеты упал на многоэтажный дом
В Белгороде обломок ракеты упал на многоэтажный дом - 13.10.2022 Украина.ру
В Белгороде обломок ракеты упал на многоэтажный дом
ВСУ обстреляли Белгород, сработали системы ПВО. Об этом 13 октября пишет мэр Белгорода Антон Иванов в своем Telegram-канале
2022-10-13T13:14
2022-10-13T13:14
2022-10-13T13:14
новости
белгород
ракета
пво
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0d/1039695471_0:571:960:1111_1920x0_80_0_0_98da3d1c305f6c02c151a1171cee8968.jpg
В Белгороде ракета упала на жилой многоэтажный дом, очевидцы опубликовали фотографии повреждений. Предположительно, на дом упал фрагмент ракеты. Мэр Белгорода Антон Иванов сообщил о работе систем противовоздушной обороны. "Сегодня снова сработало ПВО. Есть повреждения в доме на ул. Губкина, 42. Выехал на место. Все службы уже там. Буду информировать", - сообщил Иванов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram сообщил об обстреле со стороны ВСУ. Информации о пострадавших пока нет. "Выехал из Москвы на машине, вечером буду", заключил он.
https://ukraina.ru/20220908/1038562685.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0d/1039695471_0:540:960:1260_1920x0_80_0_0_5389c44122255016654d12ea1ea146dd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белгород, ракета, пво, украина
Новости, Белгород, Ракета, ПВО, Украина
В Белгороде обломок ракеты упал на многоэтажный дом
ВСУ обстреляли Белгород, сработали системы ПВО. Об этом 13 октября пишет мэр Белгорода Антон Иванов в своем Telegram-канале
В Белгороде ракета упала на жилой многоэтажный дом, очевидцы опубликовали фотографии повреждений. Предположительно, на дом упал фрагмент ракеты. Мэр Белгорода Антон Иванов сообщил о работе систем противовоздушной обороны.
"Сегодня снова сработало ПВО. Есть повреждения в доме на ул. Губкина, 42. Выехал на место. Все службы уже там. Буду информировать", - сообщил Иванов.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram сообщил об обстреле со стороны ВСУ. Информации о пострадавших пока нет. "Выехал из Москвы на машине, вечером буду", заключил он.