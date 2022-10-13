https://ukraina.ru/20221013/1039695613.html

В Белгороде обломок ракеты упал на многоэтажный дом

В Белгороде обломок ракеты упал на многоэтажный дом - 13.10.2022 Украина.ру

В Белгороде обломок ракеты упал на многоэтажный дом

ВСУ обстреляли Белгород, сработали системы ПВО. Об этом 13 октября пишет мэр Белгорода Антон Иванов в своем Telegram-канале

2022-10-13T13:14

2022-10-13T13:14

2022-10-13T13:14

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В Белгороде ракета упала на жилой многоэтажный дом, очевидцы опубликовали фотографии повреждений. Предположительно, на дом упал фрагмент ракеты. Мэр Белгорода Антон Иванов сообщил о работе систем противовоздушной обороны. "Сегодня снова сработало ПВО. Есть повреждения в доме на ул. Губкина, 42. Выехал на место. Все службы уже там. Буду информировать", - сообщил Иванов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram сообщил об обстреле со стороны ВСУ. Информации о пострадавших пока нет. "Выехал из Москвы на машине, вечером буду", заключил он.

https://ukraina.ru/20220908/1038562685.html

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новости, белгород, ракета, пво, украина