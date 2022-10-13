В Белгороде обломок ракеты упал на многоэтажный дом - 13.10.2022 Украина.ру
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В Белгороде обломок ракеты упал на многоэтажный дом
В Белгороде обломок ракеты упал на многоэтажный дом - 13.10.2022 Украина.ру
В Белгороде обломок ракеты упал на многоэтажный дом
ВСУ обстреляли Белгород, сработали системы ПВО. Об этом 13 октября пишет мэр Белгорода Антон Иванов в своем Telegram-канале
2022-10-13T13:14
2022-10-13T13:14
новости
белгород
ракета
пво
украина
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В Белгороде ракета упала на жилой многоэтажный дом, очевидцы опубликовали фотографии повреждений. Предположительно, на дом упал фрагмент ракеты. Мэр Белгорода Антон Иванов сообщил о работе систем противовоздушной обороны. "Сегодня снова сработало ПВО. Есть повреждения в доме на ул. Губкина, 42. Выехал на место. Все службы уже там. Буду информировать", - сообщил Иванов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram сообщил об обстреле со стороны ВСУ. Информации о пострадавших пока нет. "Выехал из Москвы на машине, вечером буду", заключил он.
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новости, белгород, ракета, пво, украина
Новости, Белгород, Ракета, ПВО, Украина

В Белгороде обломок ракеты упал на многоэтажный дом

13:14 13.10.2022
 
© соцсетиВ Белгороде ракета упала на многоэтажный дом
В Белгороде ракета упала на многоэтажный дом
© соцсети
Читать в
ВСУ обстреляли Белгород, сработали системы ПВО. Об этом 13 октября пишет мэр Белгорода Антон Иванов в своем Telegram-канале
В Белгороде ракета упала на жилой многоэтажный дом, очевидцы опубликовали фотографии повреждений. Предположительно, на дом упал фрагмент ракеты. Мэр Белгорода Антон Иванов сообщил о работе систем противовоздушной обороны.
"Сегодня снова сработало ПВО. Есть повреждения в доме на ул. Губкина, 42. Выехал на место. Все службы уже там. Буду информировать", - сообщил Иванов.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram сообщил об обстреле со стороны ВСУ. Информации о пострадавших пока нет. "Выехал из Москвы на машине, вечером буду", заключил он.
Белгород обстрел - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 16:17
Две ракеты сбиты над Белгородом: власти сообщили, есть ли жертвыНад Белгородом были сбиты две ракеты. Об этом 8 сентября сообщил губернатор области Вячеслав Гладков
 
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14:02Власти Крыма рекомендовали дальнобойщикам сухопутный маршрут через Донбасс
13:51Рогов рассказал о взрывах в Запорожье
13:45Global Times: НАТО толкает Украину к продолжению самоубийственной войны
13:34Кулеба признал удары по Крыму и Белгородской области
13:24Александр Асафов: США проиграют, если начнут переговоры с Россией об Украине без Украины
13:20Украина - государство-террорист
13:14В Белгороде обломок ракеты упал на многоэтажный дом
13:12Харьковской области выделили 1,8 млн долларов на закупку дров
13:08Путин в Астане. Три основные темы
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