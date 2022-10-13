https://ukraina.ru/20221013/1039678993.html

Путин: Россия будет развивать отношения со всеми странами СВМДА

Путин: Россия будет развивать отношения со всеми странами СВМДА - 13.10.2022 Украина.ру

Путин: Россия будет развивать отношения со всеми странами СВМДА

Россия будет многопланово развивать отношения со всеми странами СВМДА, заявил президент России Владимир Путин, выступая 13 октября на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии

2022-10-13T09:22

2022-10-13T09:22

2022-10-13T09:50

владимир путин

новости

свмда

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"В целом хотел бы с удовлетворением отметить, что совместная работа в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия продвигается в позитивном ключе. Россия будет и далее развивать многоплановое сотрудничество со всеми представленными на этой встрече странами", - сказал Путин.

https://ukraina.ru/20221012/1039627598.html

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2022

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владимир путин, новости, свмда