Путин: Россия будет развивать отношения со всеми странами СВМДА - 13.10.2022 Украина.ру
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Путин: Россия будет развивать отношения со всеми странами СВМДА
Путин: Россия будет развивать отношения со всеми странами СВМДА - 13.10.2022 Украина.ру
Путин: Россия будет развивать отношения со всеми странами СВМДА
Россия будет многопланово развивать отношения со всеми странами СВМДА, заявил президент России Владимир Путин, выступая 13 октября на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии
2022-10-13T09:22
2022-10-13T09:50
владимир путин
новости
свмда
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"В целом хотел бы с удовлетворением отметить, что совместная работа в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия продвигается в позитивном ключе. Россия будет и далее развивать многоплановое сотрудничество со всеми представленными на этой встрече странами", - сказал Путин.
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владимир путин, новости, свмда
Владимир Путин, Новости, СВМДА

Путин: Россия будет развивать отношения со всеми странами СВМДА

09:22 13.10.2022 (обновлено: 09:50 13.10.2022)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Казахстан - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Россия будет многопланово развивать отношения со всеми странами СВМДА, заявил президент России Владимир Путин, выступая 13 октября на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии
"В целом хотел бы с удовлетворением отметить, что совместная работа в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия продвигается в позитивном ключе. Россия будет и далее развивать многоплановое сотрудничество со всеми представленными на этой встрече странами", - сказал Путин.
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