Главное на 13 октября: в России и в мире
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Главное на 13 октября: в России и в мире
Главное на 13 октября: в России и в мире
Главное на 13 октября: в России и в мире
Путин и Эрдоган проводят переговоры в Казахстане, в России стартуют единовременные выплаты мобилизованным гражданам, а в Италии - первое и самое сложное заседание палат избранного парламента. Подробнее об этих и других событиях читайте в подборке Украина.ру
2022-10-13T05:26
2022-10-13T05:26
эксклюзив
анонс
главное
владимир путин
эрдоган
казахстан
россия
италия
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В Казахстане пройдут переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа ЭрдоганаВстреча планируется в Астане на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).Помимо саммита СВМДА, в казахстанской столице 14 октября состоится заседание Совета глав государств СНГ. В тот же день в Астане пройдëт саммит "Центральная Азия — Россия".Россия Ожидается заключение РЖД об обследовании повреждений железнодорожной части Крымского мостаВ субботу утром на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Также была нарушена работа железнодорожной части моста, сейчас железнодорожное движение восстановлено.Стартуют единовременные выплаты в размере 100 тыс. руб. гражданам, призванным в ВС РФ в рамках частичной мобилизацииВыплаты осуществляются без оформления заявлений, деньги зачисляют на банковские счета мобилизованных граждан на основании данных реестра военного комиссариатаПолностью отменяются временные меры по приостановлению сроков временного пребывания и постановки на учет по месту пребывания для иностранцевКак подчеркнули в пресс-центре МВД РФ, граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины могут находиться в России без ограничения срока временного пребывания в соответствии с указом президента РФ.Ближнее зарубежьеНачнется рабочий визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Казахстан13-14 октября глава белорусского государства примет участие в шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и заседании Совета глав государств СНГ.На саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) выступит премьер-министр Пакистана Шехбаз ШарифШехбаз выступит на пленарном заседании СВМДА в четверг (13 октября), где расскажет о значении конференции как уникального форума для развития взаимодействия, взаимопонимания и сотрудничества между странами Азии для решения общих проблем.Он также осветит точку зрения Пакистана на региональные и глобальные проблемы.МирВ Италии состоится первое заседание палат избранного парламентаПарламенту предстоит выбрать председателей обеих палат. Задача эта непростая, поскольку в Сенате левоцентристы имеют 158 мест, а их политические соперники - 156. В нижней же палате коалиция Проди получила 341 место, а блок Берлускони - 277 мест. Поэтому левым предстоит серьезная схватка, исход которой опасаются прогнозировать даже самые смелые политические обозреватели.В Бельгии объявят финалистов премии Европарламента "За свободу мысли" имени Сахарова"Запланирована отстыковка с МКС космического корабля Crew Dragon-4 для возвращения на ЗемлюАстронавты четвертой миссии космического корабля компании SpaceX Crew Dragon на Международной космической станции (МКС) покинут ее 13 октября для возвращения на Землю, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).На Землю вернутся астронавты NASA Челл Линдгрен (командир экипажа), Роберт Хайнс (пилот), Джессика Уоткинс (бортинженер) и астронавт Европейского космического агентства (ESA) итальянка Саманта Кристофоретти.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, анонс, главное, владимир путин, эрдоган, казахстан, россия, италия
Эксклюзив, анонс, главное, Владимир Путин, Эрдоган, Казахстан, Россия, Италия

Главное на 13 октября: в России и в мире

05:26 13.10.2022
 
© rawpixel.com
© rawpixel.com
Читать в
Путин и Эрдоган проводят переговоры в Казахстане, в России стартуют единовременные выплаты мобилизованным гражданам, а в Италии - первое и самое сложное заседание палат избранного парламента. Подробнее об этих и других событиях читайте в подборке Украина.ру
В Казахстане пройдут переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана
Встреча планируется в Астане на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Помимо саммита СВМДА, в казахстанской столице 14 октября состоится заседание Совета глав государств СНГ. В тот же день в Астане пройдëт саммит "Центральная Азия — Россия".

Россия

Ожидается заключение РЖД об обследовании повреждений железнодорожной части Крымского моста
В субботу утром на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Также была нарушена работа железнодорожной части моста, сейчас железнодорожное движение восстановлено.
Стартуют единовременные выплаты в размере 100 тыс. руб. гражданам, призванным в ВС РФ в рамках частичной мобилизации
Выплаты осуществляются без оформления заявлений, деньги зачисляют на банковские счета мобилизованных граждан на основании данных реестра военного комиссариата
Полностью отменяются временные меры по приостановлению сроков временного пребывания и постановки на учет по месту пребывания для иностранцев
Как подчеркнули в пресс-центре МВД РФ, граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины могут находиться в России без ограничения срока временного пребывания в соответствии с указом президента РФ.

Ближнее зарубежье

Начнется рабочий визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Казахстан
13-14 октября глава белорусского государства примет участие в шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и заседании Совета глав государств СНГ.
На саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) выступит премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф
Шехбаз выступит на пленарном заседании СВМДА в четверг (13 октября), где расскажет о значении конференции как уникального форума для развития взаимодействия, взаимопонимания и сотрудничества между странами Азии для решения общих проблем.
Он также осветит точку зрения Пакистана на региональные и глобальные проблемы.

Мир

В Италии состоится первое заседание палат избранного парламента
Парламенту предстоит выбрать председателей обеих палат. Задача эта непростая, поскольку в Сенате левоцентристы имеют 158 мест, а их политические соперники - 156. В нижней же палате коалиция Проди получила 341 место, а блок Берлускони - 277 мест.
Поэтому левым предстоит серьезная схватка, исход которой опасаются прогнозировать даже самые смелые политические обозреватели.
В Бельгии объявят финалистов премии Европарламента "За свободу мысли" имени Сахарова"
Запланирована отстыковка с МКС космического корабля Crew Dragon-4 для возвращения на Землю
Астронавты четвертой миссии космического корабля компании SpaceX Crew Dragon на Международной космической станции (МКС) покинут ее 13 октября для возвращения на Землю, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
На Землю вернутся астронавты NASA Челл Линдгрен (командир экипажа), Роберт Хайнс (пилот), Джессика Уоткинс (бортинженер) и астронавт Европейского космического агентства (ESA) итальянка Саманта Кристофоретти.
Форум Армия-2020 - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 11:23
Роскосмос призвал партнеров по МКС снять санкцииГлава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин сообщил в Telegram-канале, что компания отправила партнерам по МКС письменные требования о снятии санкций
 
ЭксклюзиванонсглавноеВладимир ПутинЭрдоганКазахстанРоссияИталия
 
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