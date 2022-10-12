ВСУ разрушили школу-интернат в Херсоне - 12.10.2022 Украина.ру
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ВСУ разрушили школу-интернат в Херсоне
ВСУ разрушили школу-интернат в Херсоне - 12.10.2022 Украина.ру
ВСУ разрушили школу-интернат в Херсоне
ВСУ продолжают наносить удары по мирным жителям в Херсонской области и разрушать инфраструктуру. С 5 на 6 октября украинскими нацистами нанесен множественный... Украина.ру, 12.10.2022
2022-10-12T14:57
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ВСУ продолжают наносить удары по мирным жителям в Херсонской области и разрушать инфраструктуру. С 5 на 6 октября украинскими нацистами нанесен множественный удар из РСЗО HIMARS по школе-интернату имени Т.Г. Шевченко в Херсоне, здание разрушено. Пострадавших, к счастью, нет. Корреспонденты Украина.ру Руфина Жаляева и Василий Ткач побывали в разрушенном здании. Что местные жители говорят о продолжающемся терроре со стороны Украины – узнаете из нашего спецрепортажа!Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации.В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
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ВСУ разрушили школу-интернат в Херсоне

14:57 12.10.2022
 
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ВСУ продолжают наносить удары по мирным жителям в Херсонской области и разрушать инфраструктуру. С 5 на 6 октября украинскими нацистами нанесен множественный удар из РСЗО HIMARS по школе-интернату имени Т.Г. Шевченко в Херсоне, здание разрушено. Пострадавших, к счастью, нет. Корреспонденты Украина.ру Руфина Жаляева и Василий Ткач побывали в разрушенном здании. Что местные жители говорят о продолжающемся терроре со стороны Украины – узнаете из нашего спецрепортажа!
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.
В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации.
В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
 
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15:04Все факты преступлений киевского режима задокументированы – Путин
14:59Последнее предупреждение. Байден лично пригрозил неблагодарному Зеленскому
14:57ВСУ разрушили школу-интернат в Херсоне
14:39"Солнце, ветер, приливы": Путин озвучил новые планы на энергетику
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