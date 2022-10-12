Все факты преступлений киевского режима задокументированы – Путин
Киевский режим совершает убийства, покушения, террористические акты. Все факты фиксируются, заявил 12 октября президент РФ Владимир Путин, выступаю на Российской энергетической неделе
Режим в Киеве организует политические убийства, расправы над мирными жителями, не останавливается перед атомным терроризмом, все факты доказаны и задокументированы.
Ранее ФСБ опубликовала данные расследования теракта на Крымском мосту. По данным следствия, организатором диверсии является глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Задержаны 8 человек, среди которых 5 – граждане РФ, 2 – Украины, 1 – Армении.
Ранее американские издания выпустили ряд статей о причастности Киева к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной в Подмосковье.
20 сентября, 05:30Виновные будут наказаны: Мухин рассказал, как справиться с украинским терроризмом на освобожденных земляхУкраинские террористы не смогут самостоятельно прекратить террористические акты в отношении харьковчан, лояльных к России, поэтому в дело придется активно вмешаться соответствующим ведомствам Российской Федерации. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин