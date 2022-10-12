Все факты преступлений киевского режима задокументированы – Путин - 12.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221012/1039652221.html
Все факты преступлений киевского режима задокументированы – Путин
Все факты преступлений киевского режима задокументированы – Путин - 12.10.2022 Украина.ру
Все факты преступлений киевского режима задокументированы – Путин
Киевский режим совершает убийства, покушения, террористические акты. Все факты фиксируются, заявил 12 октября президент РФ Владимир Путин, выступаю на Российской энергетической неделе
2022-10-12T15:04
2022-10-12T15:04
новости
владимир путин
теракт
покушения
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0a/1039563382_0:0:2892:1627_1920x0_80_0_0_2076bbc9716adb5007d7e674e4257c02.jpg.webp
Ранее ФСБ опубликовала данные расследования теракта на Крымском мосту. По данным следствия, организатором диверсии является глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Задержаны 8 человек, среди которых 5 – граждане РФ, 2 – Украины, 1 – Армении.Ранее американские издания выпустили ряд статей о причастности Киева к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной в Подмосковье.
https://ukraina.ru/20220920/1038845492.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0a/1039563382_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5289c538f31a2837f5b3b8b595ab6498.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, теракт, покушения, украина
Новости, Владимир Путин, теракт, покушения, Украина

Все факты преступлений киевского режима задокументированы – Путин

15:04 12.10.2022
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров
- РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости . Гавриил Григоров
Читать в
Киевский режим совершает убийства, покушения, террористические акты. Все факты фиксируются, заявил 12 октября президент РФ Владимир Путин, выступаю на Российской энергетической неделе
Режим в Киеве организует политические убийства, расправы над мирными жителями, не останавливается перед атомным терроризмом, все факты доказаны и задокументированы.
Ранее ФСБ опубликовала данные расследования теракта на Крымском мосту. По данным следствия, организатором диверсии является глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Задержаны 8 человек, среди которых 5 – граждане РФ, 2 – Украины, 1 – Армении.
Ранее американские издания выпустили ряд статей о причастности Киева к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной в Подмосковье.
Теракт в Херсоне - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 05:30
Виновные будут наказаны: Мухин рассказал, как справиться с украинским терроризмом на освобожденных земляхУкраинские террористы не смогут самостоятельно прекратить террористические акты в отношении харьковчан, лояльных к России, поэтому в дело придется активно вмешаться соответствующим ведомствам Российской Федерации. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин
 
НовостиВладимир ПутинтерактпокушенияУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:31Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов о том, кто виноват в трагедии на Крымском мосту и что делать дальше
16:19Игорь Юшков о первых итогах ракетных ударов России
16:09Последствия обстрелов украинской энергетики для власти и Европы. Выводы экспертов
16:00"Погружение во тьму", российские энергоресурсы, помощь Запада. Главное на Украине на 16:00 12 октября
16:00"Вижу. Атакуем!". Как погиб первый дважды герой Советского Союза
15:58В Одессе "отменили" Илона Маска
15:55На херсонского чиновника совершено покушение
15:46Марат Баширов: России стоит перенять опыт Израиля в вопросе борьбы с терроризмом
15:44Главная в мире валюта уступит место другой: Голубовский о том, что заменит доллар. Видео
15:39"Должны быть ликвидированы". Эксперты и политики о расследовании теракта на Крымском мосту
15:29В Грузии и Болгарии заявили, что грузовик, причастный к теракту на Крымском мосту не был на их территории
15:28Украина продолжит терзать Россию терактами. О мотивированности тех, кто их совершает, и их командирах
15:04Все факты преступлений киевского режима задокументированы – Путин
14:59Последнее предупреждение. Байден лично пригрозил неблагодарному Зеленскому
14:57ВСУ разрушили школу-интернат в Херсоне
14:39"Солнце, ветер, приливы": Путин озвучил новые планы на энергетику
14:30От дружбы не отвертеться. Почему Армения и Россия обречены на сотрудничество
14:14"Сами виноваты": Путин рассказал о проигрышной энергетической политике ЕС
14:10Портрет террориста в интерьере эпохи. Кирилл Буданов — глава ГУР Украины, автор теракта на Крымском мосту
14:08Отремонтировать "Северный поток" возможно, но есть условия – Путин
Лента новостейМолния