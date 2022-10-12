Все факты преступлений киевского режима задокументированы – Путин

Виновные будут наказаны: Мухин рассказал, как справиться с украинским терроризмом на освобожденных землях Украинские террористы не смогут самостоятельно прекратить террористические акты в отношении харьковчан, лояльных к России, поэтому в дело придется активно вмешаться соответствующим ведомствам Российской Федерации. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин