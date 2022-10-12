В Китае рассказали о новом "похищении Европы" - 12.10.2022 Украина.ру
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В Китае рассказали о новом "похищении Европы"
В Китае рассказали о новом "похищении Европы" - 12.10.2022 Украина.ру
В Китае рассказали о новом "похищении Европы"
Создаётся впечатление, что Европа была “похищена США”, которые сами раздувают пламя военного конфликта на Украине и заставляют делать тоже самое своих европейских союзников. Об этом говорится в статье, опубликованной 11 октября в китайской газете Global Times
2022-10-12T12:00
2022-10-12T12:00
новости
китай
большая семерка
сша
европа
киевский режим
спецоперация
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Комментируя состоявшуюся в тот же день онлайн встречу лидеров стран “Большой семёрки”, газета указывает, что эти страны раздувают конфликт на Украине дальнейшими поставками оружия киевскому режиму и несут ответственность за его эскалацию.Цуй Хэн, научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета, рассказал изданию, что, поскольку европейские страны не могут принимать решения по конфликту на Украине исходя из собственных интересов, то создаётся впечатление, что Европа “похищена” Вашингтоном.Он добавил, что американское правительство также манипулирует Киевом через “систему внешнего управления”.Он отметил, что будущее конфликта во многом зависит от позиции европейских стран. В частности, он не исключает сценарий, при котором европейские страны станут независимыми от США и, следовательно, начнут диалог с Россией. Другим сценарием будет раскол Европы, когда одни страны останутся “в американской повозке”, а другие выберут переговоры с Москвой, указал китайский эксперт.
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новости, китай, большая семерка, сша, европа, киевский режим, спецоперация
Новости, Китай, большая семерка, США, Европа, киевский режим, Спецоперация

В Китае рассказали о новом "похищении Европы"

12:00 12.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Создаётся впечатление, что Европа была “похищена США”, которые сами раздувают пламя военного конфликта на Украине и заставляют делать тоже самое своих европейских союзников. Об этом говорится в статье, опубликованной 11 октября в китайской газете Global Times
Комментируя состоявшуюся в тот же день онлайн встречу лидеров стран “Большой семёрки”, газета указывает, что эти страны раздувают конфликт на Украине дальнейшими поставками оружия киевскому режиму и несут ответственность за его эскалацию.
Цуй Хэн, научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета, рассказал изданию, что, поскольку европейские страны не могут принимать решения по конфликту на Украине исходя из собственных интересов, то создаётся впечатление, что Европа “похищена” Вашингтоном.
- РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 11:00
Global Times: основную выгоду от кризиса в Европе получают СШАВ то время как США извлекают экономические и политические преимущества из кризиса в Европе, союзникам и партнёрам Вашингтона в других частях света стоит задуматься о том, стоит ли им слепо придерживаться его политики, как это делают европейцы. Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной 29 сентября в китайской газете Global Times
Он добавил, что американское правительство также манипулирует Киевом через “систему внешнего управления”.

Система позволяет США использовать слабость украинских элит против них самих, а также распространять на Украине дезинформацию

Цуй Хэн
Научный сотрудник Центра российских исследований в Шанхае
Он отметил, что будущее конфликта во многом зависит от позиции европейских стран. В частности, он не исключает сценарий, при котором европейские страны станут независимыми от США и, следовательно, начнут диалог с Россией.
Другим сценарием будет раскол Европы, когда одни страны останутся “в американской повозке”, а другие выберут переговоры с Москвой, указал китайский эксперт.
 
НовостиКитайбольшая семеркаСШАЕвропакиевский режимСпецоперация
 
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