https://ukraina.ru/20221012/1039635677.html

IRIS-T из Германии уже здесь, на подходе NASAMS из США - глава Минобороны Украины Резников

IRIS-T из Германии уже здесь, на подходе NASAMS из США - глава Минобороны Украины Резников - 12.10.2022 Украина.ру

IRIS-T из Германии уже здесь, на подходе NASAMS из США - глава Минобороны Украины Резников

На Украине уже находится система противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T от Германии, написал министр обороны Алексей Резников в своем Twitter в ночь на 12 октября

2022-10-12T10:06

2022-10-12T10:06

2022-10-12T10:06

новости

украина

алексей резников

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Ранее газета Spiegel со ссылкой на источники в ведомствах сообщило, что ФРГ передала Украине первый из четырех обещанных комплексов ПВО IRIS-T SLM. Председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев отмечал, что это не повлияет на ход спецоперации на Украине.Также глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак подтвердил получение Украиной IRIS-T и ожидание поставки NASAMS.Прекратить поставки западных вооружений можно только путем перерезания коммуникаций на территории Украины, сказал ранее военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру. Но для этого, отметил он, российской армии нужно снова занимать украинскую территорию, брать крупные города, чтобы не оставлять их у себя в тылу.

https://ukraina.ru/20221011/1039608766.html

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2022

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, алексей резников