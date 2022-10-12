IRIS-T из Германии уже здесь, на подходе NASAMS из США - глава Минобороны Украины Резников - 12.10.2022 Украина.ру
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IRIS-T из Германии уже здесь, на подходе NASAMS из США - глава Минобороны Украины Резников
IRIS-T из Германии уже здесь, на подходе NASAMS из США - глава Минобороны Украины Резников - 12.10.2022 Украина.ру
IRIS-T из Германии уже здесь, на подходе NASAMS из США - глава Минобороны Украины Резников
На Украине уже находится система противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T от Германии, написал министр обороны Алексей Резников в своем Twitter в ночь на 12 октября
2022-10-12T10:06
2022-10-12T10:06
новости
украина
алексей резников
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Ранее газета Spiegel со ссылкой на источники в ведомствах сообщило, что ФРГ передала Украине первый из четырех обещанных комплексов ПВО IRIS-T SLM. Председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев отмечал, что это не повлияет на ход спецоперации на Украине.Также глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак подтвердил получение Украиной IRIS-T и ожидание поставки NASAMS.Прекратить поставки западных вооружений можно только путем перерезания коммуникаций на территории Украины, сказал ранее военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру. Но для этого, отметил он, российской армии нужно снова занимать украинскую территорию, брать крупные города, чтобы не оставлять их у себя в тылу.
https://ukraina.ru/20221011/1039608766.html
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новости, украина, алексей резников
Новости, Украина, Алексей Резников

IRIS-T из Германии уже здесь, на подходе NASAMS из США - глава Минобороны Украины Резников

10:06 12.10.2022
 
© Фото : пресс-служба Минобороны УкраиныАлексей Резников
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Фото : пресс-служба Минобороны Украины
Читать в
На Украине уже находится система противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T от Германии, написал министр обороны Алексей Резников в своем Twitter в ночь на 12 октября
Ранее газета Spiegel со ссылкой на источники в ведомствах сообщило, что ФРГ передала Украине первый из четырех обещанных комплексов ПВО IRIS-T SLM. Председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев отмечал, что это не повлияет на ход спецоперации на Украине.
"IRIS-T из Германии уже здесь. На подходе NASAMS из США … И нам нужно больше", - написал Резников, заявив о "новой эре противовоздушной обороны" на Украине.
Также глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак подтвердил получение Украиной IRIS-T и ожидание поставки NASAMS.
Прекратить поставки западных вооружений можно только путем перерезания коммуникаций на территории Украины, сказал ранее военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру. Но для этого, отметил он, российской армии нужно снова занимать украинскую территорию, брать крупные города, чтобы не оставлять их у себя в тылу.
Владимир Зеленский 10 октября 2022 года
Вчера, 14:23
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