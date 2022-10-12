https://ukraina.ru/20221012/1039626475.html
Корнилов: России необходимо жёстко ответить на диверсии против своих объектов
Корнилов: России необходимо жёстко ответить на диверсии против своих объектов - 12.10.2022 Украина.ру
Корнилов: России необходимо жёстко ответить на диверсии против своих объектов
России необходимо выяснить, кто стоит за диверсией на газопроводах “Северный поток” и Крымский мост, и принимать ответные меры. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов
2022-10-12T06:45
2022-10-12T06:45
2022-10-12T06:45
новости
владимир корнилов
диверсии
северный поток
северный поток-2
крымский мост
крымский титан
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Он высказал предположение, что за обеими диверсиями стоят государственные структуры некоторых западных стран.По его мнению, в случае установления виновных России придётся принимать ответные меры, “хотим ли мы этого или не хотим”.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221005/1039362333.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир корнилов, диверсии, северный поток, северный поток-2, крымский мост, крымский титан
Новости, Владимир Корнилов, диверсии, Северный поток, Северный поток-2, Крымский мост, крымский титан
Корнилов: России необходимо жёстко ответить на диверсии против своих объектов
России необходимо выяснить, кто стоит за диверсией на газопроводах “Северный поток” и Крымский мост, и принимать ответные меры. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов