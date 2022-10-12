https://ukraina.ru/20221012/1039626475.html

Корнилов: России необходимо жёстко ответить на диверсии против своих объектов

Корнилов: России необходимо жёстко ответить на диверсии против своих объектов - 12.10.2022 Украина.ру

Корнилов: России необходимо жёстко ответить на диверсии против своих объектов

России необходимо выяснить, кто стоит за диверсией на газопроводах “Северный поток” и Крымский мост, и принимать ответные меры. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов

2022-10-12T06:45

2022-10-12T06:45

2022-10-12T06:45

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владимир корнилов

диверсии

северный поток

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Он высказал предположение, что за обеими диверсиями стоят государственные структуры некоторых западных стран.По его мнению, в случае установления виновных России придётся принимать ответные меры, “хотим ли мы этого или не хотим”.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221005/1039362333.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир корнилов, диверсии, северный поток, северный поток-2, крымский мост, крымский титан