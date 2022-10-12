Корнилов: России необходимо жёстко ответить на диверсии против своих объектов - 12.10.2022 Украина.ру
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Корнилов: России необходимо жёстко ответить на диверсии против своих объектов
Корнилов: России необходимо жёстко ответить на диверсии против своих объектов - 12.10.2022 Украина.ру
Корнилов: России необходимо жёстко ответить на диверсии против своих объектов
России необходимо выяснить, кто стоит за диверсией на газопроводах “Северный поток” и Крымский мост, и принимать ответные меры. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов
2022-10-12T06:45
2022-10-12T06:45
новости
владимир корнилов
диверсии
северный поток
северный поток-2
крымский мост
крымский титан
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Он высказал предположение, что за обеими диверсиями стоят государственные структуры некоторых западных стран.По его мнению, в случае установления виновных России придётся принимать ответные меры, “хотим ли мы этого или не хотим”.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, владимир корнилов, диверсии, северный поток, северный поток-2, крымский мост, крымский титан
Новости, Владимир Корнилов, диверсии, Северный поток, Северный поток-2, Крымский мост, крымский титан

Корнилов: России необходимо жёстко ответить на диверсии против своих объектов

06:45 12.10.2022
 
© Danish DefenceУтечка газа Северный поток 2
Утечка газа Северный поток 2
© Danish Defence
Читать в
России необходимо выяснить, кто стоит за диверсией на газопроводах “Северный поток” и Крымский мост, и принимать ответные меры. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов
Он высказал предположение, что за обеими диверсиями стоят государственные структуры некоторых западных стран.
Утечка газа Северный поток 2
5 октября, 05:45
Кнутов: новый британский король показал всему миру, кто совершил диверсию на "Северных потоках"Диверсии, произошедшие на газопроводах "Северного потока" должны быть расследованы и получить соответствующую реакцию. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
По его мнению, в случае установления виновных России придётся принимать ответные меры, “хотим ли мы этого или не хотим”.

Как показала практика, если нет жёсткого ответа на такие нападения на Россию, нападения только усиливаются, а противник лишь наглеет

видео
Владимир Корнилов
Обозреватель МИА "Россия сегодня"
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиВладимир КорниловдиверсииСеверный потокСеверный поток-2Крымский мосткрымский титан
 
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