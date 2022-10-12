https://ukraina.ru/20221012/1039605035.html

Эксперт: Зеленский ощущает себя шантажистом, у которого есть политическая вседозволенность в мире

Эксперт: Зеленский ощущает себя шантажистом, у которого есть политическая вседозволенность в мире - 12.10.2022 Украина.ру

Эксперт: Зеленский ощущает себя шантажистом, у которого есть политическая вседозволенность в мире

Президент Украины как актер, как человек, психотип которого предполагает жажду славы, сейчас пытается показать населению Украины, что он диктует мировую повестку в этом противостоянии с РФ, заявил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью Украина.ру

2022-10-12T04:45

2022-10-12T04:45

2022-10-12T04:45

новости

владимир зеленский

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по России, а не "ждать ядерных ударов России".Заявление Зеленского по сути означает призыв к началу мировой войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в случае конфликта последствия будут чудовищны и непредсказуемы. Он отметил, что на высказывания президента Украины должны обратить внимание все страны, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза.Он выразил надежду, что в США понимают, что ядерное противостояние с Россией - оно уничтожит Украину, Европу и даже Америку.А Зеленскому "наплевать на территорию, на которую его поставили управлять – это уже очевидно всем", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221011/1039589060.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир зеленский