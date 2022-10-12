https://ukraina.ru/20221012/1039605035.html
Эксперт: Зеленский ощущает себя шантажистом, у которого есть политическая вседозволенность в мире
Эксперт: Зеленский ощущает себя шантажистом, у которого есть политическая вседозволенность в мире - 12.10.2022 Украина.ру
Эксперт: Зеленский ощущает себя шантажистом, у которого есть политическая вседозволенность в мире
Президент Украины как актер, как человек, психотип которого предполагает жажду славы, сейчас пытается показать населению Украины, что он диктует мировую повестку в этом противостоянии с РФ, заявил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью Украина.ру
2022-10-12T04:45
2022-10-12T04:45
2022-10-12T04:45
новости
владимир зеленский
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по России, а не "ждать ядерных ударов России".Заявление Зеленского по сути означает призыв к началу мировой войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в случае конфликта последствия будут чудовищны и непредсказуемы. Он отметил, что на высказывания президента Украины должны обратить внимание все страны, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза.Он выразил надежду, что в США понимают, что ядерное противостояние с Россией - оно уничтожит Украину, Европу и даже Америку.А Зеленскому "наплевать на территорию, на которую его поставили управлять – это уже очевидно всем", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221011/1039589060.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский
Эксперт: Зеленский ощущает себя шантажистом, у которого есть политическая вседозволенность в мире
Президент Украины как актер, как человек, психотип которого предполагает жажду славы, сейчас пытается показать населению Украины, что он диктует мировую повестку в этом противостоянии с РФ, заявил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью Украина.ру
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по России, а не "ждать ядерных ударов России".
Заявление Зеленского по сути означает призыв к началу мировой войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в случае конфликта последствия будут чудовищны и непредсказуемы. Он отметил, что на высказывания президента Украины должны обратить внимание все страны, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза.
То, что Зеленский этот дискурс использует в свою пользу – естественно, он давно начал ощущать себя таким шантажистом, у которого есть политическая вседозволенность на мировой арене…То есть, Зеленский, он как актер, как человек, психотип которого предполагает жажду славы, он сейчас, в общем-то, купается в этой славе, и пытается показать собственному обществу, населению Украины, что он диктует повестку вообще мировую в этом противостоянии.
Иван Скориков
заведующий отделом Украины Института стран СНГ
Он выразил надежду, что в США понимают, что ядерное противостояние с Россией - оно уничтожит Украину, Европу и даже Америку.
А Зеленскому "наплевать на территорию, на которую его поставили управлять – это уже очевидно всем", заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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