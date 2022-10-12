Эксперт: Зеленский ощущает себя шантажистом, у которого есть политическая вседозволенность в мире - 12.10.2022 Украина.ру
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Эксперт: Зеленский ощущает себя шантажистом, у которого есть политическая вседозволенность в мире
Эксперт: Зеленский ощущает себя шантажистом, у которого есть политическая вседозволенность в мире - 12.10.2022 Украина.ру
Эксперт: Зеленский ощущает себя шантажистом, у которого есть политическая вседозволенность в мире
Президент Украины как актер, как человек, психотип которого предполагает жажду славы, сейчас пытается показать населению Украины, что он диктует мировую повестку в этом противостоянии с РФ, заявил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью Украина.ру
2022-10-12T04:45
2022-10-12T04:45
новости
владимир зеленский
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по России, а не "ждать ядерных ударов России".Заявление Зеленского по сути означает призыв к началу мировой войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в случае конфликта последствия будут чудовищны и непредсказуемы. Он отметил, что на высказывания президента Украины должны обратить внимание все страны, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза.Он выразил надежду, что в США понимают, что ядерное противостояние с Россией - оно уничтожит Украину, Европу и даже Америку.А Зеленскому "наплевать на территорию, на которую его поставили управлять – это уже очевидно всем", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221011/1039589060.html
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новости, владимир зеленский
Новости, Владимир Зеленский

Эксперт: Зеленский ощущает себя шантажистом, у которого есть политическая вседозволенность в мире

04:45 12.10.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины как актер, как человек, психотип которого предполагает жажду славы, сейчас пытается показать населению Украины, что он диктует мировую повестку в этом противостоянии с РФ, заявил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью Украина.ру
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по России, а не "ждать ядерных ударов России".
Заявление Зеленского по сути означает призыв к началу мировой войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в случае конфликта последствия будут чудовищны и непредсказуемы. Он отметил, что на высказывания президента Украины должны обратить внимание все страны, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза.
То, что Зеленский этот дискурс использует в свою пользу – естественно, он давно начал ощущать себя таким шантажистом, у которого есть политическая вседозволенность на мировой арене…То есть, Зеленский, он как актер, как человек, психотип которого предполагает жажду славы, он сейчас, в общем-то, купается в этой славе, и пытается показать собственному обществу, населению Украины, что он диктует повестку вообще мировую в этом противостоянии.
Иван Скориков интервью
Иван Скориков
заведующий отделом Украины Института стран СНГ
Он выразил надежду, что в США понимают, что ядерное противостояние с Россией - оно уничтожит Украину, Европу и даже Америку.
А Зеленскому "наплевать на территорию, на которую его поставили управлять – это уже очевидно всем", заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Зеленский
Вчера, 09:28
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Заголовок открываемого материала
05:00Военный эксперт предположил, какие именно системы ПВО Байден пообещал Зеленскому
04:45Эксперт: Зеленский ощущает себя шантажистом, у которого есть политическая вседозволенность в мире
04:30"Погоня за рейтингами": Скориков о том, почему Байден упрекает Россию в применении ядерного оружия
04:29Олег Царев: Мы должны понимать, что моральных ограничений по последующим терактам у Украины не будет
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