https://ukraina.ru/20221011/1039609971.html

Фактор Средней Азии. Эрдоган возможно встретится с Путиным в Астане, чтобы обсудить украинский кризис

Фактор Средней Азии. Эрдоган возможно встретится с Путиным в Астане, чтобы обсудить украинский кризис - 11.10.2022 Украина.ру

Фактор Средней Азии. Эрдоган возможно встретится с Путиным в Астане, чтобы обсудить украинский кризис

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может уже завтра провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Украина.ру, 11.10.2022

2022-10-11T15:00

2022-10-11T15:00

2022-10-11T16:25

эксклюзив

средняя азия

киргизия

таджикистан

владимир путин

эрдоган

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может уже завтра провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.Об этом сообщает сегодня ряд турецких изданий со ссылкой на правительственные источники, которые занимаются подготовкой двусторонних контактов на высшем уровне. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со своей стороны также не исключил возможности переговоров с турецким лидером.Как ожидается, эта встреча пройдет на полях целого ряда представительных международных мероприятий, запланированных на 12-14 октября в столице Казахстана, которой совсем недавно вернули прежнее название, Астана.Среди них — встреча лидеров стран — участников Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.В этом международном саммите примут участие главы России, Азербайджана, Ирака, Ирана, Катара, Кыргызстана, Палестины, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Белоруссии, Армении и Туркменистана. В повестке этой встречи указано обсуждение документов, посвященных вопросам стратегического сотрудничества в сфере безопасности, что представляет особое значение для потенциально взрывоопасного региона.Однако, помимо саммита СВМДА, в казахстанской столице состоится заседание Совета глав государств Содружества независимых государств, а также форум «Центральная Азия — Россия», который проводится в год тридцатилетия установления дипломатических отношений России со всеми пятью центральноазиатскими государствами — Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном.Причем, по словам Пескова, коллективное общение в рамках этих саммитов будет дополнено форматом двусторонних переговоров, на которых подчас принимаются самые важные и непростые решения.Средняя Азия ожидает от этой встречи больших результатов — причем не декларативного, а практического характера. Прежде всего, необходимо стабилизировать ситуацию в отношениях между Кыргызстаном и Казахстаном. Противоречия между двумя соседними странами обусловлены давними проблемами с демаркацией государственной границы, которые приводят к постоянным военным столкновениям с участием армейских подразделений.Особенно острой является проблема таджикского поселка Ворух, окруженного территорией Кыргызстана. Вопросы контроля над водными и транспортными артериями становятся здесь поводами для постоянных конфликтов. И ни одно из государств пока что не выражает желания идти на уступки, хотя необходимость взаимоприемлемого компромисса является очевидной для политиков и экспертов.Противостояние вокруг Воруха привело в сентябре к настоящим боевым действиям, которые удалось погасить с немалым трудом — в том числе благодаря посреднической роли российского президента, который общался с лидерами двух стран на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.Однако кризисная ситуация привела к отмене командно-штабных учений миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые должны были проходить в эти дни в Кыргызстане с участием таджикского контингента. И это было вполне логичным решением — учитывая, что киргизские и таджикские солдаты всего пару недель назад смотрели друг на друга в окопах.Отмена учений активно муссировалась пропагандистами, которые объявили о недееспособности ОДКБ и предвещали снижение российского влияния в Средней Азии. Однако становится все более очевидно, что проблемы среднеазиатского региона не могут быть эффективно разрешены без российского посредничества. О чем, среди прочего, свидетельствует проведение специального форума «Центральная Азия — Россия».Экономические системы стран Средней Азии в значительной степени интегрированы в российскую экономику — несмотря на то, что эти государства активно развивали контакты со странами Запада, Китаем и Турцией. Причем это прежде всего касается именно Таджикистана и Кыргызстана.Согласно официальной статистике российских миграционных служб, в течение прошлого года в Россию въехали в поисках работы около 1,6 миллиона граждан Таджикистана — то есть более одной пятой населения этой республики.Ежегодная сумма денежных переводов, отправленных из России в Таджикистан, составляет около 2,6 миллиарда долларов, что втрое превышает совокупный объем таджикского экспорта и эквивалентно 28 процентам ВВП Таджикистана.В свою очередь, посол Кыргызстана в России Гульнара-Клара Самат рассказывала о том, что до пандемии коронавируса в России находилось более миллиона киргизов. А экономика этой республики также в значительной степени зависит от денежных переводов трудовых мигрантов, которые составили в 2019 году 2,4 миллиарда долларов, или почти тридцать процентов ВВП страны.Трудовая миграция, которая в основном ориентирована именно на Россию, является не только значимым экономическим фактором. Она помогает поддерживать в среднеазиатских странах относительную социально-политическую стабильность. Потому что оставшаяся без работы молодежь могла бы попасть в сферу влияния экстремистов из антиправительственных джихадистских организаций. Ведь не секрет, что киргизско-таджикский пограничный конфликт тоже связан с проблемой демографического роста в условиях безработицы.Решать эти проблемы можно только вместе с Россией, потому что она напрямую заинтересована в развитии экономических и политических связей со Средней Азией. Для этого необходима стабильная политическая обстановка, в которой нет места междоусобным военным конфликтам. И можно ожидать, что на форуме «Центральная Азия — Россия» пройдет большая работа по их преодолению.Что же касается встречи Эрдогана и Путина, никто не скрывает, что она будет посвящена перспективам решения украинского кризиса.Президент Турции сам заявил об этом журналистам 7 октября, после того, как поговорил с российским президентом по телефону, обсуждая ситуацию вокруг Украины. А в канцелярии Реджепа Тайипа Эрдогана отметили: турецкая сторона подтвердила свою готовность «приложить все усилия для достижения мирного решения украинского вопроса», что также заметно по активной работе турецкого дипломатического корпуса.Как сообщает турецкая газета Milliyet, Эрдоган направил в Вашингтон предложение организовать встречу представителей России с представителями США, Франции, Германии и Великобритании — то есть без участия украинской стороны. И в Белом доме якобы приняли инициативу турецкого президента.Однако с тех пор произошло множество серьезных событий, которые могут поменять текущую политическую повестку. И эта новая ситуация, сложившаяся после взрыва на Крымском мосту, однозначно станет предметом завтрашних российско-турецких переговоров.

https://ukraina.ru/20220923/1039008394.html

https://ukraina.ru/20220207/1033220783.html

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, средняя азия, киргизия, таджикистан, владимир путин, эрдоган