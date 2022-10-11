https://ukraina.ru/20221011/1039602933.html
Сообщается о попадании ракеты в железнодорожный узел в Павлограде
Сообщается о попадании ракеты в железнодорожный узел в Павлограде - 11.10.2022 Украина.ру
Сообщается о попадании ракеты в железнодорожный узел в Павлограде
Сообщается о попадании российской ракеты в железнодорожный узел в Павлограде. Об этом сообщает 11 октября Telegram-канал российского интернет-издания Readlovka
2022-10-11T12:22
2022-10-11T12:22
2022-10-11T12:22
новости
ракетный удар
павлоград
всу
железная дорога
днепропетровская область
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/102846/94/1028469466_287:0:2065:1000_1920x0_80_0_0_bce73b22beece348daff8859ebe37c55.jpg
По информации издания, в момент попадания ракеты по железнодорожному узлу там находился состав с военной техникой ВСУ. Отмечается, что в результате попадания “сейчас над городом густой черный дым”.Позже этот же канал сообщил о двух попаданиях ракет в городе Вольногорске Днепропетровской области.“Какие именно объекты поражены пока неизвестно, поднимается дым”, - говорится в сообщении.
https://ukraina.ru/20221011/1039561133.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/102846/94/1028469466_509:0:1842:1000_1920x0_80_0_0_1d87cd0130447031b222e13c5a02a4a8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ракетный удар, павлоград, всу, железная дорога, днепропетровская область
Новости, ракетный удар, Павлоград, ВСУ, железная дорога, Днепропетровская область
Сообщается о попадании ракеты в железнодорожный узел в Павлограде
Сообщается о попадании российской ракеты в железнодорожный узел в Павлограде. Об этом сообщает 11 октября Telegram-канал российского интернет-издания Readlovka