Сообщается о попадании ракеты в железнодорожный узел в Павлограде - 11.10.2022 Украина.ру
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Сообщается о попадании ракеты в железнодорожный узел в Павлограде
Сообщается о попадании ракеты в железнодорожный узел в Павлограде - 11.10.2022 Украина.ру
Сообщается о попадании ракеты в железнодорожный узел в Павлограде
Сообщается о попадании российской ракеты в железнодорожный узел в Павлограде. Об этом сообщает 11 октября Telegram-канал российского интернет-издания Readlovka
2022-10-11T12:22
2022-10-11T12:22
новости
ракетный удар
павлоград
всу
железная дорога
днепропетровская область
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По информации издания, в момент попадания ракеты по железнодорожному узлу там находился состав с военной техникой ВСУ. Отмечается, что в результате попадания “сейчас над городом густой черный дым”.Позже этот же канал сообщил о двух попаданиях ракет в городе Вольногорске Днепропетровской области.“Какие именно объекты поражены пока неизвестно, поднимается дым”, - говорится в сообщении.
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новости, ракетный удар, павлоград, всу, железная дорога, днепропетровская область
Новости, ракетный удар, Павлоград, ВСУ, железная дорога, Днепропетровская область

Сообщается о попадании ракеты в железнодорожный узел в Павлограде

12:22 11.10.2022
 
© pavlogradmrada.dp.gov.uaПавлоград
Павлоград
© pavlogradmrada.dp.gov.ua
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Сообщается о попадании российской ракеты в железнодорожный узел в Павлограде. Об этом сообщает 11 октября Telegram-канал российского интернет-издания Readlovka
По информации издания, в момент попадания ракеты по железнодорожному узлу там находился состав с военной техникой ВСУ. Отмечается, что в результате попадания “сейчас над городом густой черный дым”.

Отмечается, что Павлоград является важнейшим транспортным узлом, через который военная техника ВСУ перебрасывается, том числе, в Донбасс

Readovka
Позже этот же канал сообщил о двух попаданиях ракет в городе Вольногорске Днепропетровской области.
- РИА Новости, 1920, 11.10.2022
04:15
Политолог из Крыма объяснил, считаются ли удары по Киеву ответом РФ за теракт на Крымском мостуЭмоционально российское общество воспринимает удары по Киеву как ответ за теракт на Крымском мосту, но так ли это – неизвестно, заявил крымский политолог Иван Мезюхо в интервью Украина.ру
“Какие именно объекты поражены пока неизвестно, поднимается дым”, - говорится в сообщении.
 
Новостиракетный ударПавлоградВСУжелезная дорогаДнепропетровская область
 
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