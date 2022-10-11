https://ukraina.ru/20221011/1039602933.html

Сообщается о попадании ракеты в железнодорожный узел в Павлограде

Сообщается о попадании ракеты в железнодорожный узел в Павлограде - 11.10.2022 Украина.ру

Сообщается о попадании ракеты в железнодорожный узел в Павлограде

Сообщается о попадании российской ракеты в железнодорожный узел в Павлограде. Об этом сообщает 11 октября Telegram-канал российского интернет-издания Readlovka

2022-10-11T12:22

2022-10-11T12:22

2022-10-11T12:22

новости

ракетный удар

павлоград

всу

железная дорога

днепропетровская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102846/94/1028469466_287:0:2065:1000_1920x0_80_0_0_bce73b22beece348daff8859ebe37c55.jpg

По информации издания, в момент попадания ракеты по железнодорожному узлу там находился состав с военной техникой ВСУ. Отмечается, что в результате попадания “сейчас над городом густой черный дым”.Позже этот же канал сообщил о двух попаданиях ракет в городе Вольногорске Днепропетровской области.“Какие именно объекты поражены пока неизвестно, поднимается дым”, - говорится в сообщении.

https://ukraina.ru/20221011/1039561133.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ракетный удар, павлоград, всу, железная дорога, днепропетровская область