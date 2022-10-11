https://ukraina.ru/20221011/1039602113.html

В Ивано-Франковской области повреждена критическая инфраструктура – власти

В Ивано-Франковской области повреждена критическая инфраструктура – власти - 11.10.2022 Украина.ру

В Ивано-Франковской области повреждена критическая инфраструктура – власти

Ракетным ударом поражены объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области, более точное место не называется. Об этом сообщает 11 октября глава областной администрации Светлана Онищук

2022-10-11T12:02

2022-10-11T12:02

2022-10-11T12:02

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Всего на утро 11 октября известно о новых взрывах в Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Одесской, Ровенской и Тернопольской областях, а также Кривом Роге и Запорожье.В Хмельницкой, Киевской и Днепропетровской областях сработало ПВО.Также сообщается о серьезных повреждениях Ладыжской ТЭС в Винницкой области.

https://ukraina.ru/20221011/1039601440.html

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2022

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новости, ивано-франковская область, ивано-франковск, инфраструктура, обстрелы