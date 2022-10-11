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В Ивано-Франковской области повреждена критическая инфраструктура – власти
В Ивано-Франковской области повреждена критическая инфраструктура – власти - 11.10.2022 Украина.ру
В Ивано-Франковской области повреждена критическая инфраструктура – власти
Ракетным ударом поражены объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области, более точное место не называется. Об этом сообщает 11 октября глава областной администрации Светлана Онищук
2022-10-11T12:02
2022-10-11T12:02
2022-10-11T12:02
новости
ивано-франковская область
ивано-франковск
инфраструктура
обстрелы
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Всего на утро 11 октября известно о новых взрывах в Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Одесской, Ровенской и Тернопольской областях, а также Кривом Роге и Запорожье.В Хмельницкой, Киевской и Днепропетровской областях сработало ПВО.Также сообщается о серьезных повреждениях Ладыжской ТЭС в Винницкой области.
https://ukraina.ru/20221011/1039601440.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ивано-франковская область, ивано-франковск, инфраструктура, обстрелы
Новости, Ивано-Франковская область, Ивано-Франковск, инфраструктура, обстрелы
В Ивано-Франковской области повреждена критическая инфраструктура – власти
Ракетным ударом поражены объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области, более точное место не называется. Об этом сообщает 11 октября глава областной администрации Светлана Онищук