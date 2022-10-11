В Ивано-Франковской области повреждена критическая инфраструктура – власти - 11.10.2022 Украина.ру
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В Ивано-Франковской области повреждена критическая инфраструктура – власти
В Ивано-Франковской области повреждена критическая инфраструктура – власти - 11.10.2022 Украина.ру
В Ивано-Франковской области повреждена критическая инфраструктура – власти
Ракетным ударом поражены объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области, более точное место не называется. Об этом сообщает 11 октября глава областной администрации Светлана Онищук
2022-10-11T12:02
2022-10-11T12:02
новости
ивано-франковская область
ивано-франковск
инфраструктура
обстрелы
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Всего на утро 11 октября известно о новых взрывах в Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Одесской, Ровенской и Тернопольской областях, а также Кривом Роге и Запорожье.В Хмельницкой, Киевской и Днепропетровской областях сработало ПВО.Также сообщается о серьезных повреждениях Ладыжской ТЭС в Винницкой области.
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новости, ивано-франковская область, ивано-франковск, инфраструктура, обстрелы
Новости, Ивано-Франковская область, Ивано-Франковск, инфраструктура, обстрелы

В Ивано-Франковской области повреждена критическая инфраструктура – власти

12:02 11.10.2022
 
© commons.wikimedia.org / MykolamarkovychИвано-Франковск ратуша
Ивано-Франковск ратуша - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© commons.wikimedia.org / Mykolamarkovych
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Ракетным ударом поражены объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области, более точное место не называется. Об этом сообщает 11 октября глава областной администрации Светлана Онищук
В Ивано-Франковской области зафиксированы удары по критической инфраструктуре.
Всего на утро 11 октября известно о новых взрывах в Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Одесской, Ровенской и Тернопольской областях, а также Кривом Роге и Запорожье.
В Хмельницкой, Киевской и Днепропетровской областях сработало ПВО.
Также сообщается о серьезных повреждениях Ладыжской ТЭС в Винницкой области.
Львов без электричества
11:50
Жителям Львовской области посоветовали купить радиоприемники на батарейкахЖителям Львовской области посоветовали купить радиоприемники на батарейках, записать телефоны экстренных служб и подготовить чемодан с вещами. Об этом 11 октября пишет в своем Telegram-канале глава администрации региона Максим Козицкий
 
НовостиИвано-Франковская областьИвано-Франковскинфраструктураобстрелы
 
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