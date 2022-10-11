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Жителям Львовской области посоветовали купить радиоприемники на батарейках
Жителям Львовской области посоветовали купить радиоприемники на батарейках - 11.10.2022 Украина.ру
Жителям Львовской области посоветовали купить радиоприемники на батарейках
Жителям Львовской области посоветовали купить радиоприемники на батарейках, записать телефоны экстренных служб и подготовить чемодан с вещами. Об этом 11 октября пишет в своем Telegram-канале глава администрации региона Максим Козицкий
2022-10-11T11:50
2022-10-11T11:50
2022-10-11T11:50
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удар
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Жителей Львовской области предупредили о возможных перебоях в работе мобильной связи. Глава региона Козицкий посоветовал переписать номера экстренных служб, купить радиоприемники на аккумуляторах и подготовить чемоданы с вещами. Козицкий заявил, что будет оперативно информировать жителей региона о ситуации. Во вторник 11 октября продолжились украинские власти и СМИ сообщили об обстрелах объектов критической инфраструктуры Украины, по объектам энергетики, железнодорожной инфраструктуры. В соцсетях пишут о повреждениях Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, железнодорожном узле Шепетовка в Хмельницкой области. Жители Львова сообщают о перебоях в работе мобильной связи.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, львов, удар, власти, украина
Новости, Львов, удар, власти, Украина
Жителям Львовской области посоветовали купить радиоприемники на батарейках
Жителям Львовской области посоветовали купить радиоприемники на батарейках, записать телефоны экстренных служб и подготовить чемодан с вещами. Об этом 11 октября пишет в своем Telegram-канале глава администрации региона Максим Козицкий
Жителей Львовской области предупредили о возможных перебоях в работе мобильной связи. Глава региона Козицкий посоветовал переписать номера экстренных служб, купить радиоприемники на аккумуляторах и подготовить чемоданы с вещами.
"Чтобы постоянно иметь доступ к новейшей информации, приобретите радиоприемник на батарейках, а лучше на аккумуляторах, он будет работать дольше (идеально, если аккумуляторы заряжаются от солнечного света)", - написал Козицкий.
Козицкий заявил, что будет оперативно информировать жителей региона о ситуации.
Во вторник 11 октября продолжились украинские власти и СМИ сообщили об обстрелах объектов критической инфраструктуры Украины, по объектам энергетики, железнодорожной инфраструктуры. В соцсетях пишут о повреждениях Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, железнодорожном узле Шепетовка в Хмельницкой области. Жители Львова сообщают о перебоях в работе мобильной связи.