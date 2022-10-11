Жителям Львовской области посоветовали купить радиоприемники на батарейках - 11.10.2022 Украина.ру
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Жителям Львовской области посоветовали купить радиоприемники на батарейках
Жителям Львовской области посоветовали купить радиоприемники на батарейках - 11.10.2022 Украина.ру
Жителям Львовской области посоветовали купить радиоприемники на батарейках
Жителям Львовской области посоветовали купить радиоприемники на батарейках, записать телефоны экстренных служб и подготовить чемодан с вещами. Об этом 11 октября пишет в своем Telegram-канале глава администрации региона Максим Козицкий
2022-10-11T11:50
2022-10-11T11:50
новости
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Жителей Львовской области предупредили о возможных перебоях в работе мобильной связи. Глава региона Козицкий посоветовал переписать номера экстренных служб, купить радиоприемники на аккумуляторах и подготовить чемоданы с вещами. Козицкий заявил, что будет оперативно информировать жителей региона о ситуации. Во вторник 11 октября продолжились украинские власти и СМИ сообщили об обстрелах объектов критической инфраструктуры Украины, по объектам энергетики, железнодорожной инфраструктуры. В соцсетях пишут о повреждениях Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, железнодорожном узле Шепетовка в Хмельницкой области. Жители Львова сообщают о перебоях в работе мобильной связи.
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Новости, Львов, удар, власти, Украина

Жителям Львовской области посоветовали купить радиоприемники на батарейках

11:50 11.10.2022
 
© мэр Львова Андрей СадовойЛьвов без электричества
Львов без электричества
© мэр Львова Андрей Садовой
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Жителям Львовской области посоветовали купить радиоприемники на батарейках, записать телефоны экстренных служб и подготовить чемодан с вещами. Об этом 11 октября пишет в своем Telegram-канале глава администрации региона Максим Козицкий
Жителей Львовской области предупредили о возможных перебоях в работе мобильной связи. Глава региона Козицкий посоветовал переписать номера экстренных служб, купить радиоприемники на аккумуляторах и подготовить чемоданы с вещами.
"Чтобы постоянно иметь доступ к новейшей информации, приобретите радиоприемник на батарейках, а лучше на аккумуляторах, он будет работать дольше (идеально, если аккумуляторы заряжаются от солнечного света)", - написал Козицкий.
Козицкий заявил, что будет оперативно информировать жителей региона о ситуации.
Во вторник 11 октября продолжились украинские власти и СМИ сообщили об обстрелах объектов критической инфраструктуры Украины, по объектам энергетики, железнодорожной инфраструктуры. В соцсетях пишут о повреждениях Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, железнодорожном узле Шепетовка в Хмельницкой области. Жители Львова сообщают о перебоях в работе мобильной связи.
- РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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Заголовок открываемого материала
11:50Жителям Львовской области посоветовали купить радиоприемники на батарейках
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