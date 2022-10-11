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Жителям Львовской области посоветовали купить радиоприемники на батарейках

Жителям Львовской области посоветовали купить радиоприемники на батарейках - 11.10.2022 Украина.ру

Жителям Львовской области посоветовали купить радиоприемники на батарейках

Жителям Львовской области посоветовали купить радиоприемники на батарейках, записать телефоны экстренных служб и подготовить чемодан с вещами. Об этом 11 октября пишет в своем Telegram-канале глава администрации региона Максим Козицкий

2022-10-11T11:50

2022-10-11T11:50

2022-10-11T11:50

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Жителей Львовской области предупредили о возможных перебоях в работе мобильной связи. Глава региона Козицкий посоветовал переписать номера экстренных служб, купить радиоприемники на аккумуляторах и подготовить чемоданы с вещами. Козицкий заявил, что будет оперативно информировать жителей региона о ситуации. Во вторник 11 октября продолжились украинские власти и СМИ сообщили об обстрелах объектов критической инфраструктуры Украины, по объектам энергетики, железнодорожной инфраструктуры. В соцсетях пишут о повреждениях Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, железнодорожном узле Шепетовка в Хмельницкой области. Жители Львова сообщают о перебоях в работе мобильной связи.

https://ukraina.ru/20221010/1039569038.html

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новости, львов, удар, власти, украина