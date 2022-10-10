https://ukraina.ru/20221010/1039562692.html

Энергетическая инфраструктура, военное управление, связь: Путин раскрыл подробности ударов по Украине

Энергетическая инфраструктура, военное управление, связь: Путин раскрыл подробности ударов по Украине - 10.10.2022 Украина.ру

Энергетическая инфраструктура, военное управление, связь: Путин раскрыл подробности ударов по Украине

Президент РФ Владимир Путин 10 октября во время заседания Совета Безопасности рассказал об ударах по украинской инфраструктуре Украина.ру, 10.10.2022

2022-10-10T13:13

2022-10-10T13:13

2022-10-10T14:00

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Президент РФ Владимир Путин 10 октября во время заседания Совета Безопасности рассказал об ударах по украинской инфраструктуреПо его словам, утром был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам инфраструктуры: энергетической, военного управления и связи. «Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины», — сказал он.Путин отметил, что сегодняшний удар — ответ на «угрозы, создаваемые Российской Федерации». В прошлую субботу в Крыму произошел теракт на мосту через Керченский пролив. По словам Путина, за взрывом на этом объекте стоят украинские спецслужбы.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, украина, удары, россия, спецоперация