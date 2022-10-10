Энергетическая инфраструктура, военное управление, связь: Путин раскрыл подробности ударов по Украине - 10.10.2022 Украина.ру
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Энергетическая инфраструктура, военное управление, связь: Путин раскрыл подробности ударов по Украине
Энергетическая инфраструктура, военное управление, связь: Путин раскрыл подробности ударов по Украине - 10.10.2022 Украина.ру
Энергетическая инфраструктура, военное управление, связь: Путин раскрыл подробности ударов по Украине
Президент РФ Владимир Путин 10 октября во время заседания Совета Безопасности рассказал об ударах по украинской инфраструктуре Украина.ру, 10.10.2022
2022-10-10T13:13
2022-10-10T14:00
новости
владимир путин
украина
удары
россия
спецоперация
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Президент РФ Владимир Путин 10 октября во время заседания Совета Безопасности рассказал об ударах по украинской инфраструктуреПо его словам, утром был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам инфраструктуры: энергетической, военного управления и связи. «Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины», — сказал он.Путин отметил, что сегодняшний удар — ответ на «угрозы, создаваемые Российской Федерации». В прошлую субботу в Крыму произошел теракт на мосту через Керченский пролив. По словам Путина, за взрывом на этом объекте стоят украинские спецслужбы.
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новости, владимир путин, украина, удары, россия, спецоперация
Новости, Владимир Путин, Украина, удары, Россия, Спецоперация

Энергетическая инфраструктура, военное управление, связь: Путин раскрыл подробности ударов по Украине

13:13 10.10.2022 (обновлено: 14:00 10.10.2022)
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров
- РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин 10 октября во время заседания Совета Безопасности рассказал об ударах по украинской инфраструктуре
По его словам, утром был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам инфраструктуры: энергетической, военного управления и связи.
«Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины», — сказал он.
Путин отметил, что сегодняшний удар — ответ на «угрозы, создаваемые Российской Федерации».
В прошлую субботу в Крыму произошел теракт на мосту через Керченский пролив. По словам Путина, за взрывом на этом объекте стоят украинские спецслужбы.
 
НовостиВладимир ПутинУкраинаударыРоссияСпецоперация
 
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