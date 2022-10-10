https://ukraina.ru/20221010/1039562692.html
Энергетическая инфраструктура, военное управление, связь: Путин раскрыл подробности ударов по Украине
Энергетическая инфраструктура, военное управление, связь: Путин раскрыл подробности ударов по Украине - 10.10.2022 Украина.ру
Энергетическая инфраструктура, военное управление, связь: Путин раскрыл подробности ударов по Украине
Президент РФ Владимир Путин 10 октября во время заседания Совета Безопасности рассказал об ударах по украинской инфраструктуре Украина.ру, 10.10.2022
2022-10-10T13:13
2022-10-10T13:13
2022-10-10T14:00
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спецоперация
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Президент РФ Владимир Путин 10 октября во время заседания Совета Безопасности рассказал об ударах по украинской инфраструктуреПо его словам, утром был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам инфраструктуры: энергетической, военного управления и связи. «Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины», — сказал он.Путин отметил, что сегодняшний удар — ответ на «угрозы, создаваемые Российской Федерации». В прошлую субботу в Крыму произошел теракт на мосту через Керченский пролив. По словам Путина, за взрывом на этом объекте стоят украинские спецслужбы.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, украина, удары, россия, спецоперация
Новости, Владимир Путин, Украина, удары, Россия, Спецоперация
Президент РФ Владимир Путин 10 октября во время заседания Совета Безопасности рассказал об ударах по украинской инфраструктуре
По его словам, утром был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам инфраструктуры: энергетической, военного управления и связи.
«Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины», — сказал он.
Путин отметил, что сегодняшний удар — ответ на «угрозы, создаваемые Российской Федерации».
В прошлую субботу в Крыму произошел теракт на мосту через Керченский пролив. По словам Путина, за взрывом на этом объекте стоят украинские спецслужбы.