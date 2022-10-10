https://ukraina.ru/20221010/1039537159.html

Грамотная работа пиарщиков: Гаспарян объяснил провокацию Илона Маска

Грамотная работа пиарщиков: Гаспарян объяснил провокацию Илона Маска - 10.10.2022 Украина.ру

Грамотная работа пиарщиков: Гаспарян объяснил провокацию Илона Маска

Ряд неожиданных публикаций американского предпринимателя Илона Маска – всего лишь грамотный пиар ход по подъему акций его компании, считает политолог, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

2022-10-10T06:00

2022-10-10T06:00

2022-10-10T06:00

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илон маск

армен гаспарян

провокация

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В начале недели Маск одна за другой сделал несколько публикаций в Twitter, где назвал Юго-Восток Украины – русскими людьми, предложил "отдать" Крым России и предложил свой план мирного урегулирования украинского конфликта.Кроме того, Маск может опасаться за свои спутники, добавил Гаспарян. По его мнению, западные страны боятся, что ВС РФ начнут сбивать их.По его словам, российские военные могут это сделать, и политолог не понимает, почему этого не происходит, и "мы ведем себя по-джентельменски".Полный текст интервью читайте здесь.нов

https://ukraina.ru/20221008/1039496882.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, илон маск, армен гаспарян, провокация, пиар