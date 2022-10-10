Грамотная работа пиарщиков: Гаспарян объяснил провокацию Илона Маска
© AP / John RaouxИлон Маск
© AP / John Raoux
Ряд неожиданных публикаций американского предпринимателя Илона Маска – всего лишь грамотный пиар ход по подъему акций его компании, считает политолог, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
В начале недели Маск одна за другой сделал несколько публикаций в Twitter, где назвал Юго-Восток Украины – русскими людьми, предложил "отдать" Крым России и предложил свой план мирного урегулирования украинского конфликта.
Ну, первое – если вы обратите внимание, эти заявления Маска последовали сразу после того, то есть, через энное количество часов, как у него просели акции. Зато потом весь мир обсуждал Илона Маска - и акции пошли вверх. Это очень грамотно, концептуально построенная работа пиарщиков. Здесь нет ни малейших сомнений.
Кроме того, Маск может опасаться за свои спутники, добавил Гаспарян. По его мнению, западные страны боятся, что ВС РФ начнут сбивать их.
По его словам, российские военные могут это сделать, и политолог не понимает, почему этого не происходит, и "мы ведем себя по-джентельменски".
Полный текст интервью читайте здесь.нов
8 октября, 06:30"У него своя игра": Корнилов прокомментировал заявления Илона МаскаУ американского бизнесмена Илона Маска своя игра, он своими твитами то обрушает акции, то поднимает их снова, тем самым играя на рынках, на своей возможной прибыли, заявил политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью Украина.ру