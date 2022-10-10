Запад посылает Зеленскому сигналы о его непослушании – Гаспарян - 10.10.2022 Украина.ру
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Запад посылает Зеленскому сигналы о его непослушании – Гаспарян
Запад посылает Зеленскому сигналы о его непослушании – Гаспарян - 10.10.2022 Украина.ру
Запад посылает Зеленскому сигналы о его непослушании – Гаспарян
Статья в NYT об убийстве журналистки Дарьи Дугиной – прямой сигнал президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что он ведет себя неправильно, считает политолог, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
2022-10-10T05:00
2022-10-10T05:00
новости
армен гаспарян
владимир зеленский
запад
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В статье The New York Times, вышедшей на днях, написано, что заказчиком убийства Дугиной является украинское правительство.По мнению Гаспаряна, это сигнал Зеленскому от запада, как ему следует себя вести, и не заниматься самодеятельностью.Актами "непослушания" Зеленского политолог называет недавние заявления украинского президента о том, что "Украина - уже НАТО", или призыв ударить по России ядерным оружием.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20221008/1039526787.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, армен гаспарян, владимир зеленский, запад
Новости, Армен Гаспарян, Владимир Зеленский, Запад

Запад посылает Зеленскому сигналы о его непослушании – Гаспарян

05:00 10.10.2022
 
© Владимир Трефиловисторик и писатель Армен Гаспарян
историк и писатель Армен Гаспарян
© Владимир Трефилов
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Статья в NYT об убийстве журналистки Дарьи Дугиной – прямой сигнал президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что он ведет себя неправильно, считает политолог, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
В статье The New York Times, вышедшей на днях, написано, что заказчиком убийства Дугиной является украинское правительство.
По мнению Гаспаряна, это сигнал Зеленскому от запада, как ему следует себя вести, и не заниматься самодеятельностью.
Актами "непослушания" Зеленского политолог называет недавние заявления украинского президента о том, что "Украина - уже НАТО", или призыв ударить по России ядерным оружием.
Я понимаю, что прочитать Устав Североатлантического альянса ему, видимо, сорокасантиметровая дорожка кокаина не позволяет, но там-то люди напрягаются от этого. Понимаете, это странно выглядит. То ему ядерное оружие нужно, то еще чего-то. Понятно, что накопились у него кейсы, которые будут работать против него.
Полный текст интервью читайте здесь.
- РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 18:10
Китайцы раскритиковали слова Зеленского о "превентивном ударе" по РоссииСтатья о дистанционном выступлении президента Украины Владимира Зеленского в Институте Лоуи в Австралии, опубликованная 7 октября китайским новостным сайтом guancha.cn, вызвала многочисленные комментарии читателей портала
 
НовостиАрмен ГаспарянВладимир ЗеленскийЗапад
 
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