Запад посылает Зеленскому сигналы о его непослушании – Гаспарян
© Владимир Трефиловисторик и писатель Армен Гаспарян
© Владимир Трефилов
Статья в NYT об убийстве журналистки Дарьи Дугиной – прямой сигнал президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что он ведет себя неправильно, считает политолог, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
В статье The New York Times, вышедшей на днях, написано, что заказчиком убийства Дугиной является украинское правительство.
По мнению Гаспаряна, это сигнал Зеленскому от запада, как ему следует себя вести, и не заниматься самодеятельностью.
Актами "непослушания" Зеленского политолог называет недавние заявления украинского президента о том, что "Украина - уже НАТО", или призыв ударить по России ядерным оружием.
Я понимаю, что прочитать Устав Североатлантического альянса ему, видимо, сорокасантиметровая дорожка кокаина не позволяет, но там-то люди напрягаются от этого. Понимаете, это странно выглядит. То ему ядерное оружие нужно, то еще чего-то. Понятно, что накопились у него кейсы, которые будут работать против него.
Полный текст интервью читайте здесь.
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