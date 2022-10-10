https://ukraina.ru/20221010/1039536380.html

Запад посылает Зеленскому сигналы о его непослушании – Гаспарян

Запад посылает Зеленскому сигналы о его непослушании – Гаспарян - 10.10.2022 Украина.ру

Запад посылает Зеленскому сигналы о его непослушании – Гаспарян

Статья в NYT об убийстве журналистки Дарьи Дугиной – прямой сигнал президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что он ведет себя неправильно, считает политолог, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

2022-10-10T05:00

2022-10-10T05:00

2022-10-10T05:00

новости

армен гаспарян

владимир зеленский

запад

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В статье The New York Times, вышедшей на днях, написано, что заказчиком убийства Дугиной является украинское правительство.По мнению Гаспаряна, это сигнал Зеленскому от запада, как ему следует себя вести, и не заниматься самодеятельностью.Актами "непослушания" Зеленского политолог называет недавние заявления украинского президента о том, что "Украина - уже НАТО", или призыв ударить по России ядерным оружием.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20221008/1039526787.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, армен гаспарян, владимир зеленский, запад