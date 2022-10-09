https://ukraina.ru/20221009/1039513861.html
Financial Times: в ВСУ сообщили о перебоях в работе Starlink
Financial Times: в ВСУ сообщили о перебоях в работе Starlink - 09.10.2022 Украина.ру
Financial Times: в ВСУ сообщили о перебоях в работе Starlink
Войска киевского режима жалуются на перебои в работе системы спутниковой связи Starlink, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску. Об этом говорится в статье, опубликованной 7 октября британской газетой Financial Times
2022-10-09T03:43
2022-10-09T03:43
2022-10-09T03:43
новости
спецоперация
илон маск
financial times
спутники
связь
интернет
всу
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Один из высокопоставленных сотрудников киевского режима заявил изданию, что некоторые перебои в работе системы связи привели к серьёзным потерям связи в ВСУ в последние несколько недель и вызвали панику среди военных.Отмечается, что проблемы с работой устройств были самыми серьёзными в Херсонской и Запорожской областях, также отмечались проблемы наблюдались в Харьковской области, ДНР и ЛНР.На Украине предполагают, что причиной перебоев могли стать попытки системы предотвратить ее перехват российскими силами, указывает издание.Starlink — спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников Starlink. Подключение к Starlink не будет доступно для жителей России, Китая, Белоруссии, Ирана, Афганистана и Северной Кореи, следует из карты покрытия, опубликованной на сайте сети.
https://ukraina.ru/20221008/1039496882.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, илон маск, financial times, спутники, связь, интернет, всу
Новости, Спецоперация, Илон Маск, Financial Times, спутники, связь, интернет, ВСУ
Financial Times: в ВСУ сообщили о перебоях в работе Starlink
Войска киевского режима жалуются на перебои в работе системы спутниковой связи Starlink, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску. Об этом говорится в статье, опубликованной 7 октября британской газетой Financial Times
Один из высокопоставленных сотрудников киевского режима заявил
изданию, что некоторые перебои в работе системы связи привели к серьёзным потерям связи в ВСУ в последние несколько недель и вызвали панику среди военных.
Отмечается, что проблемы с работой устройств были самыми серьёзными в Херсонской и Запорожской областях, также отмечались проблемы наблюдались в Харьковской области, ДНР и ЛНР.
На Украине предполагают, что причиной перебоев могли стать попытки системы предотвратить ее перехват российскими силами, указывает издание.
Starlink — спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников Starlink.
Подключение к Starlink не будет доступно для жителей России, Китая, Белоруссии, Ирана, Афганистана и Северной Кореи, следует из карты покрытия, опубликованной на сайте сети.