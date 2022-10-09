Financial Times: в ВСУ сообщили о перебоях в работе Starlink - 09.10.2022 Украина.ру
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Financial Times: в ВСУ сообщили о перебоях в работе Starlink
Financial Times: в ВСУ сообщили о перебоях в работе Starlink - 09.10.2022 Украина.ру
Financial Times: в ВСУ сообщили о перебоях в работе Starlink
Войска киевского режима жалуются на перебои в работе системы спутниковой связи Starlink, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску. Об этом говорится в статье, опубликованной 7 октября британской газетой Financial Times
2022-10-09T03:43
2022-10-09T03:43
новости
спецоперация
илон маск
financial times
спутники
связь
интернет
всу
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Один из высокопоставленных сотрудников киевского режима заявил изданию, что некоторые перебои в работе системы связи привели к серьёзным потерям связи в ВСУ в последние несколько недель и вызвали панику среди военных.Отмечается, что проблемы с работой устройств были самыми серьёзными в Херсонской и Запорожской областях, также отмечались проблемы наблюдались в Харьковской области, ДНР и ЛНР.На Украине предполагают, что причиной перебоев могли стать попытки системы предотвратить ее перехват российскими силами, указывает издание.Starlink — спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников Starlink. Подключение к Starlink не будет доступно для жителей России, Китая, Белоруссии, Ирана, Афганистана и Северной Кореи, следует из карты покрытия, опубликованной на сайте сети.
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новости, спецоперация, илон маск, financial times, спутники, связь, интернет, всу
Новости, Спецоперация, Илон Маск, Financial Times, спутники, связь, интернет, ВСУ

Financial Times: в ВСУ сообщили о перебоях в работе Starlink

03:43 09.10.2022
 
© Public domainИлон Маск
Илон Маск
© Public domain
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Войска киевского режима жалуются на перебои в работе системы спутниковой связи Starlink, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску. Об этом говорится в статье, опубликованной 7 октября британской газетой Financial Times
Один из высокопоставленных сотрудников киевского режима заявил изданию, что некоторые перебои в работе системы связи привели к серьёзным потерям связи в ВСУ в последние несколько недель и вызвали панику среди военных.
Отмечается, что проблемы с работой устройств были самыми серьёзными в Херсонской и Запорожской областях, также отмечались проблемы наблюдались в Харьковской области, ДНР и ЛНР.
Илон Маск
Вчера, 06:30
"У него своя игра": Корнилов прокомментировал заявления Илона МаскаУ американского бизнесмена Илона Маска своя игра, он своими твитами то обрушает акции, то поднимает их снова, тем самым играя на рынках, на своей возможной прибыли, заявил политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью Украина.ру
На Украине предполагают, что причиной перебоев могли стать попытки системы предотвратить ее перехват российскими силами, указывает издание.
Starlink — спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников Starlink.
Подключение к Starlink не будет доступно для жителей России, Китая, Белоруссии, Ирана, Афганистана и Северной Кореи, следует из карты покрытия, опубликованной на сайте сети.
 
НовостиСпецоперацияИлон МаскFinancial TimesспутникисвязьинтернетВСУ
 
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