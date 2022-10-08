https://ukraina.ru/20221008/1039482090.html

Баранец ответил, повлияет ли расширение РФ на положение на фронте

Баранец ответил, повлияет ли расширение РФ на положение на фронте - 08.10.2022 Украина.ру

Баранец ответил, повлияет ли расширение РФ на положение на фронте

Само по себе вхождение в состав РФ четырёх регионов никак не повлияет на ситуацию на фронте, для её улучшения необходим анализ совершённых ошибок и смена тактики и стратегии. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец

2022-10-08T04:15

2022-10-08T04:15

2022-10-08T04:15

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Баранец заявил, что для изменения ситуации необходимы реальные шаги, в частности, переброска дополнительных подразделений и вооружений, более эффективная работа разведки и оперативное реагирование на её сигналы.В противном случае, уверен эксперт, союзные силы "ждёт ещё не один Красный Лиман".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221005/1039353757.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, спецоперация, обозреватели, красный лиман, вс рф