Баранец ответил, повлияет ли расширение РФ на положение на фронте
Само по себе вхождение в состав РФ четырёх регионов никак не повлияет на ситуацию на фронте, для её улучшения необходим анализ совершённых ошибок и смена тактики и стратегии. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец
Так и хочется сказать: мы в этом случае будем бить врага сильнее, потому что он прёт фактически на территорию Российской Федерации. Но это слова. Это красивая патетика
Баранец заявил, что для изменения ситуации необходимы реальные шаги, в частности, переброска дополнительных подразделений и вооружений, более эффективная работа разведки и оперативное реагирование на её сигналы.
В противном случае, уверен эксперт, союзные силы "ждёт ещё не один Красный Лиман".
5 октября, 07:00Командир отряда, оборонявшего Красный Лиман, рассказал, как не потерять ЛисичанскНасколько успешным может стать украинское наступление на Лисичанск, и что нужно сделать, чтобы его остановить? На эти вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил командир "Русского легиона", защищавшего несколько недель Красный Лиман от превосходящих сил ВСУ, Сергей "Фомич" Фомченков
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.