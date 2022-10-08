Баранец ответил, повлияет ли расширение РФ на положение на фронте - 08.10.2022 Украина.ру
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Баранец ответил, повлияет ли расширение РФ на положение на фронте
Баранец ответил, повлияет ли расширение РФ на положение на фронте - 08.10.2022 Украина.ру
Баранец ответил, повлияет ли расширение РФ на положение на фронте
Само по себе вхождение в состав РФ четырёх регионов никак не повлияет на ситуацию на фронте, для её улучшения необходим анализ совершённых ошибок и смена тактики и стратегии. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец
2022-10-08T04:15
2022-10-08T04:15
новости
спецоперация
обозреватели
красный лиман
вс рф
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Баранец заявил, что для изменения ситуации необходимы реальные шаги, в частности, переброска дополнительных подразделений и вооружений, более эффективная работа разведки и оперативное реагирование на её сигналы.В противном случае, уверен эксперт, союзные силы "ждёт ещё не один Красный Лиман".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221005/1039353757.html
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новости, спецоперация, обозреватели, красный лиман, вс рф
Новости, Спецоперация, обозреватели, Красный Лиман, ВС РФ

Баранец ответил, повлияет ли расширение РФ на положение на фронте

04:15 08.10.2022
 
© РИА Новости . Валерий Левитин / Перейти в фотобанкВиктор Баранец
Виктор Баранец - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости . Валерий Левитин
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Само по себе вхождение в состав РФ четырёх регионов никак не повлияет на ситуацию на фронте, для её улучшения необходим анализ совершённых ошибок и смена тактики и стратегии. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец

Так и хочется сказать: мы в этом случае будем бить врага сильнее, потому что он прёт фактически на территорию Российской Федерации. Но это слова. Это красивая патетика

Баранец заявил, что для изменения ситуации необходимы реальные шаги, в частности, переброска дополнительных подразделений и вооружений, более эффективная работа разведки и оперативное реагирование на её сигналы.
В противном случае, уверен эксперт, союзные силы "ждёт ещё не один Красный Лиман".
Освобожденный Лисичанск - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 07:00
Командир отряда, оборонявшего Красный Лиман, рассказал, как не потерять ЛисичанскНасколько успешным может стать украинское наступление на Лисичанск, и что нужно сделать, чтобы его остановить? На эти вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил командир "Русского легиона", защищавшего несколько недель Красный Лиман от превосходящих сил ВСУ, Сергей "Фомич" Фомченков
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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