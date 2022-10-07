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Власти Грузии исключили перевод Саакашвили на Украину

Власти Грузии исключили перевод Саакашвили на Украину - 07.10.2022 Украина.ру

Власти Грузии исключили перевод Саакашвили на Украину

Председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе 6 октября в беседе с журналистами назвал "политической игрой" возможный запрос украинской стороны о переводе заключенного экс-президента Михаила Саакашвили

2022-10-07T11:05

2022-10-07T11:05

2022-10-07T11:48

саакашвили

новости

грузия

украина

экстрадиция

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«Правительство Грузии годами направляло запрос о его передаче, и годами этот запрос был игнорирован украинскими властями. Направление такого запроса сейчас под формальным предлогом является своего рода политической игрой. И, естественно, эта игра не будет иметь для нас большого значения», — заявил Кобахидзе.Ранее адвокат бывшего президента Шалва Хачапуридзе сообщил журналистам, что Киевский суд принял решение о временном переводе Саакашвили на Украину для проведения следственных мероприятий по возбужденному там делу по текущим событиям, по которым Саакашвили проходит в качестве пострадавшего.По словам правозащитника, Минюст Украины направит данное решение Грузии, после чего грузинские власти должны решить, выдать Саакашвили или нет.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.На Украине Саакашвили занимал должность главы Нацсовета реформ.

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саакашвили, новости, грузия, украина, экстрадиция