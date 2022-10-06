https://ukraina.ru/20221006/1039440190.html
На деле нейтралитет Австрии размывается - дипломат Тяпкин
На деле нейтралитет Австрии размывается - дипломат Тяпкин - 06.10.2022 Украина.ру
На деле нейтралитет Австрии размывается - дипломат Тяпкин
Австрия, предложившая стать посредником в переговорах с Украиной, поддерживает все европейские санкции против России, ее нейтралитет размывается, заявил в интервью РИА Новости директор Третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин
2022-10-06T12:30
2022-10-06T12:30
2022-10-06T12:30
новости
австрия
нейтралитет
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Он добавил, что в связи с этим любые разговоры о каких-либо "честных посреднических услугах", например о представлении Веной интересов Украины в России, теряют смысл.
https://ukraina.ru/20221005/1039397448.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, австрия, нейтралитет
Новости, Австрия, нейтралитет
На деле нейтралитет Австрии размывается - дипломат Тяпкин
Австрия, предложившая стать посредником в переговорах с Украиной, поддерживает все европейские санкции против России, ее нейтралитет размывается, заявил в интервью РИА Новости директор Третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин
"С сожалением приходится констатировать, что на деле нейтралитет Австрии размывается. Австрийское правительство поддержало все антироссийские санкционные меры Евросоюза, отметилось резкими антироссийскими заявлениями, внесло свой вклад в cрежиссированную кампанию высылки российских дипломатов",- сказал Тяпкин.
Он добавил, что в связи с этим любые разговоры о каких-либо "честных посреднических услугах", например о представлении Веной интересов Украины в России, теряют смысл.