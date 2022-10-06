https://ukraina.ru/20221006/1039440190.html

На деле нейтралитет Австрии размывается - дипломат Тяпкин

На деле нейтралитет Австрии размывается - дипломат Тяпкин - 06.10.2022 Украина.ру

На деле нейтралитет Австрии размывается - дипломат Тяпкин

Австрия, предложившая стать посредником в переговорах с Украиной, поддерживает все европейские санкции против России, ее нейтралитет размывается, заявил в интервью РИА Новости директор Третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин

2022-10-06T12:30

2022-10-06T12:30

2022-10-06T12:30

новости

австрия

нейтралитет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1d/1038208830_0:96:3303:1953_1920x0_80_0_0_487233a36c685f4d059d5715436a9593.jpg

Он добавил, что в связи с этим любые разговоры о каких-либо "честных посреднических услугах", например о представлении Веной интересов Украины в России, теряют смысл.

https://ukraina.ru/20221005/1039397448.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, австрия, нейтралитет