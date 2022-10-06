Маск: на востоке Украины предпочитают Россию

"Если исходить из того, что воля людей имеет значение, в любой зоне конфликта мы должны поддерживать волю тех, кто живет там. Большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины, но в некоторых восточных частях большинство населения составляют русские, и они предпочитают Россию", — подчеркнул американский бизнесмен.