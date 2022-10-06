https://ukraina.ru/20221006/1039431845.html
Маск: на востоке Украины предпочитают Россию
Маск: на востоке Украины предпочитают Россию - 06.10.2022 Украина.ру
Маск: на востоке Украины предпочитают Россию
Русские составляют большинство в ряде восточных регионов Украины, и они предпочитают РФ, заявил в Twitter американский предприниматель Илон Маск, отвечая сенатору Линдси Грэму, раскритиковавшему его план мирного урегулирования ситуации
2022-10-06T09:55
2022-10-06T09:55
2022-10-06T09:55
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3 октября Маск опубликовал серию твитов, посвященных ситуации на Украине. Для урегулирования конфликта Маск предложил провести повторные референдумы на освобожденных территориях Донбасса под эгидой Организации Объединенных Наций, перестать оспаривать принадлежность Крыма РФ, а также прекратить конфликт и перейти к переговорам.
https://ukraina.ru/20221006/1039409866.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, илон маск, украина, россия
Новости, Илон Маск, Украина, Россия
Маск: на востоке Украины предпочитают Россию
Русские составляют большинство в ряде восточных регионов Украины, и они предпочитают РФ, заявил в Twitter американский предприниматель Илон Маск, отвечая сенатору Линдси Грэму, раскритиковавшему его план мирного урегулирования ситуации
"Если исходить из того, что воля людей имеет значение, в любой зоне конфликта мы должны поддерживать волю тех, кто живет там. Большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины, но в некоторых восточных частях большинство населения составляют русские, и они предпочитают Россию", — подчеркнул американский бизнесмен.
3 октября Маск опубликовал серию твитов, посвященных ситуации на Украине. Для урегулирования конфликта Маск предложил провести повторные референдумы на освобожденных территориях Донбасса под эгидой Организации Объединенных Наций, перестать оспаривать принадлежность Крыма РФ, а также прекратить конфликт и перейти к переговорам.