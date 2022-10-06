Маск: на востоке Украины предпочитают Россию - 06.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221006/1039431845.html
Маск: на востоке Украины предпочитают Россию
Маск: на востоке Украины предпочитают Россию - 06.10.2022 Украина.ру
Маск: на востоке Украины предпочитают Россию
Русские составляют большинство в ряде восточных регионов Украины, и они предпочитают РФ, заявил в Twitter американский предприниматель Илон Маск, отвечая сенатору Линдси Грэму, раскритиковавшему его план мирного урегулирования ситуации
2022-10-06T09:55
2022-10-06T09:55
новости
илон маск
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1b/1039136841_0:46:801:496_1920x0_80_0_0_72c0ce7e5efb58c9da56a099536554ad.jpg
3 октября Маск опубликовал серию твитов, посвященных ситуации на Украине. Для урегулирования конфликта Маск предложил провести повторные референдумы на освобожденных территориях Донбасса под эгидой Организации Объединенных Наций, перестать оспаривать принадлежность Крыма РФ, а также прекратить конфликт и перейти к переговорам.
https://ukraina.ru/20221006/1039409866.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1b/1039136841_0:0:801:600_1920x0_80_0_0_0b25ad117c54e86126361c7292d7449b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, илон маск, украина, россия
Новости, Илон Маск, Украина, Россия

Маск: на востоке Украины предпочитают Россию

09:55 06.10.2022
 
© Public domainИлон Маск
Илон Маск
© Public domain
Читать в
Русские составляют большинство в ряде восточных регионов Украины, и они предпочитают РФ, заявил в Twitter американский предприниматель Илон Маск, отвечая сенатору Линдси Грэму, раскритиковавшему его план мирного урегулирования ситуации
"Если исходить из того, что воля людей имеет значение, в любой зоне конфликта мы должны поддерживать волю тех, кто живет там. Большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины, но в некоторых восточных частях большинство населения составляют русские, и они предпочитают Россию", — подчеркнул американский бизнесмен.
3 октября Маск опубликовал серию твитов, посвященных ситуации на Украине. Для урегулирования конфликта Маск предложил провести повторные референдумы на освобожденных территориях Донбасса под эгидой Организации Объединенных Наций, перестать оспаривать принадлежность Крыма РФ, а также прекратить конфликт и перейти к переговорам.
НАТО Украина коллаж
05:51
Украина — это НАТО, но НАТО — не УкраинаЧто для режима Зеленского делает Альянс
 
НовостиИлон МаскУкраинаРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:55Маск: на востоке Украины предпочитают Россию
09:38The New York Times: За убийством Дарьи Дугиной стоит киевский режим
09:36Премьер ДНР Хоценко: открытие российского рынка для республики перекроет эффект от санкций
09:29ВСУ стянули в Запорожскую область больше людей и оружия, чем за всю спецоперацию - Рогов
09:22Предостережение США, ЗАЭС под контролем. Главное на Украине на утро 6 октября
09:06Высокопоставленный провокатор, он же хитроумный агент. Про человека, сказавшего "спасибо" за теракт
09:04Россия не будет ставить ультиматумы НАТО — обозреватель
09:03Премьер ДНР Хоценко: республика работает над созданием свободной экономической зоны
08:55МИД РФ: Москва рассматривает все опции для выяснения причин терактов на "Северных потоках"
08:50Обозреватель объяснил слова Патрушева о войне с НАТО
08:47В Британии предупредили о скором дефиците газа и остановке электростанций
08:45Глава Новой Каховки рассказал об "антирекордном" дне обстрелов города
08:38Россию не устраивают "правила игры" американцев — посол Антонов
08:34Трамп заявил, что США стали насмешкой для мира
08:30Американцы зарабатывают: политолог о том, в чём разница между антироссийскими санкциями ЕС и США
08:27Автор The Hill указал, на что Зеленский и Байден должны потратить замороженные российские активы
08:25"Полный провал": в конгрессе США обвинили Байдена в поражении из-за России
08:15Баширов предположил, до каких пор США будут активно поддерживать киевский режим
08:13Посол РФ в США Антонов: Россия будет непреклонно защищать Крым и новые территории в случае ударов
08:13Американский обозреватель назвала Байдена "полным дураком" после решения ОПЕК+ по нефти
Лента новостейМолния