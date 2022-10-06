Россию не устраивают "правила игры" американцев — посол Антонов - 06.10.2022 Украина.ру
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Россию не устраивают "правила игры" американцев — посол Антонов
Россию не устраивают "правила игры" американцев — посол Антонов - 06.10.2022 Украина.ру
Россию не устраивают "правила игры" американцев — посол Антонов
Москву не устраивают попытки Вашингтона навязать свои правила игры. Об этом 5 октября вечером заявил посол РФ в США Анатолий Антонов эфире Первого канала
2022-10-06T08:38
2022-10-06T08:38
россия
сша
новости
посол
антонов
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"Нас не устраивают те правила игры, которые американцы пытаются нам навязать", - сказал он.Вашингтон за счет разжигания региональных конфликтов пытается поднять уровень собственной экономики. США активно участвуют в конфликте на Украине, оказывая Киеву военную помощь и отправляя своих инструкторов для обучения солдат ВСУ.Кроме того, на Западе русофобия достигла беспрецедентного уровня. В МИД России подчеркивали — главной целью западных государств во главе с США является расчленение России. И Вашингтон не оставляет попыток достичь ее.В России также неоднократно отмечали, что США стараются сохранить свою гегемонию на международной арене. Однако на смену однополярному миру приходит многополярный.
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россия, сша, новости, посол, антонов
Россия, США, Новости, посол, Антонов

Россию не устраивают "правила игры" американцев — посол Антонов

08:38 06.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин выступил на совещании послов и постоянных представителей РФ
Президент РФ В. Путин выступил на совещании послов и постоянных представителей РФ - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Москву не устраивают попытки Вашингтона навязать свои правила игры. Об этом 5 октября вечером заявил посол РФ в США Анатолий Антонов эфире Первого канала
"Нас не устраивают те правила игры, которые американцы пытаются нам навязать", - сказал он.
Вашингтон за счет разжигания региональных конфликтов пытается поднять уровень собственной экономики. США активно участвуют в конфликте на Украине, оказывая Киеву военную помощь и отправляя своих инструкторов для обучения солдат ВСУ.
Кроме того, на Западе русофобия достигла беспрецедентного уровня. В МИД России подчеркивали — главной целью западных государств во главе с США является расчленение России. И Вашингтон не оставляет попыток достичь ее.
В России также неоднократно отмечали, что США стараются сохранить свою гегемонию на международной арене. Однако на смену однополярному миру приходит многополярный.
 
РоссияСШАНовостипосолАнтонов
 
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