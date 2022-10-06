https://ukraina.ru/20221006/1039409866.html

Украина – это НАТО, но НАТО – не Украина

Украина – это НАТО, но НАТО – не Украина - 06.10.2022 Украина.ру

Украина – это НАТО, но НАТО – не Украина

Что для режима Зеленского делает Альянс

2022-10-06T05:51

2022-10-06T05:51

2022-10-06T05:51

эксклюзив

украина

россия

нато

военная помощь

спецоперация

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На заседании Совета безопасности России 5 октября секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил: "против нас, по сути, воюет блок НАТО, члены которого предоставляют киевскому режиму тяжёлое вооружение, боеприпасы, разведданные, обеспечивают подготовку военных специалистов". Это, пожалуй, первое такого рода заявление на высшем уровне (если не считать сентябрьского заявления Марии Захаровой о "вовлечённости" США в конфликт), хотя и несколько смягчённое словами "по сути"."По сути", потому что ни одна страна – член НАТО юридически войну не объявляла (не член НАТО Украина – тоже) и войска на Украину не отправляла. Как указал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг: "мы поддерживаем Украину, но сил НАТО нет на земле, в воздушном пространстве нет самолётов НАТО. (…) Поддерживать Украину не означает быть частью конфликта. Украина имеет право на самооборону в соответствии с Уставом ООН, как и любое другое государство. Мы помогаем Украине реализовывать это право".Конечно, отдельные натовские военнослужащие (в качестве наёмников, советников, тренеров и т.п.) на территории Украины находятся. Но с воинскими частями стран – членов НАТО российская армия не сталкивалась и это очень хорошо – иначе бы у нас были бы гораздо большие проблемы, чем сейчас.Безусловно, помощь НАТО в значительной степени определяет способность Украины к сопротивлению. Мы только кратко перечислим помощь, получаемую от стран НАТО и благодаря странам НАТО.- Финансовая помощь. Украина, в условиях обвального падения экономических показателей, не могла бы выжить без предоставления западной кредитной и грантовой помощи. Понятно, что в основном она идёт от международных финансовых институтов (МВФ, например), но очевидно, что они управляются из Вашингтона.- Военно-техническая помощь. По состоянию на июнь 2022 года её объём был примерно равен ВВП Украины в 2020 году. Официальный сайт НАТО указывает, что "на встрече в верхах в Мадриде в июне 2022 года лидеры стран НАТО согласовали усиленный пакет поддержки для Украины, который включает поддержку в области защищённой связи, топлива, предметов медицинского назначения, средств индивидуальной бронезащиты, оборудования для борьбы с минами и химическими и биологическими угрозами, а также переносных систем борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, государства-члены договорились оказать Украине помощь в переходе от оборудования советской эпохи к современному оборудованию НАТО, повысить оперативную совместимость с силами стран НАТО и ещё больше укрепить украинские институты обороны и безопасности".Собственно говоря, сейчас практически вся техника, имеющаяся у ВСУ, получена от стран – членов НАТО, хотя оно, в основном, советского образца. Современная западная техника передаётся в гомеопатических дозах, однако даже всего три десятка высокоточных РСЗО типа HIMARSи MLRS очень существенно повлияли на соотношение сил на фронте.А между тем, с 1 октября заработал ленд-лиз (эффект от него проявится, вероятно, через несколько месяцев).- Разведывательная информация. Конечно она поступает в украинские войска не в полном объёме и не в режиме реального времени, но очевидно, что российские войска отслеживаются постоянно и ВСУ имеют возможность реагировать на их перемещения даже на тактическом уровне. Российская разведка объективно намного слабее.- Подготовка личного состава. Тут надо говорить не только об обучении украинских солдат и офицеров на полигонах на Украине и за рубежом, но и о прямом участии в планировании и, возможно, осуществлении армейских и специальных операций.- Организация кампании по введению санкций против России, венцом которой стала террористическая атака против газопровода "Северный поток" (о том, что это американская акция, говорят и на Западе, в том числе и такие авторитетные как Джеффри Сакс).Таким образом, речь действительно идёт о достаточно своеобразном варианте военного конфликта, в котором Украина поставляет высокомотивированную живую силу, а блок НАТО – всё остальное. При этом вмешательство НАТО настолько дозировано, что невозможно определить – на каком этапе начинается прямое вмешательство и с какого момента России следовало бы применить крайние меры. Попытка Украины поставить НАТО перед фактом вступления в неё закончилась крахом - не смотря на дружную поддержку евроатлантических устремлений Украины, на официальном уровне Украине было велено стоять в очереди как все. Участие НАТО в конфликте на территории Украины – факт. Но надо понимать, что этот факт не может служить оправданием ошибкам российского командования. Если противник имеет возможность создавать многократное численное превосходство, если российские войска не обеспечены средствами связи и разведки (теми же БПЛА), если мобилизованные жалуются на то, что их муштруют на плацу, вместо того, чтобы готовить к реальным боевым действиям, – это не НАТО виновато.

https://ukraina.ru/20221004/1039301693.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_346:0:900:554_100x100_80_0_0_590b6d7610a0773136d6b98b02e8228c.jpg.webp

эксклюзив, украина, россия, нато, военная помощь, спецоперация