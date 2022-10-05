https://ukraina.ru/20221005/1039362333.html
Кнутов: новый британский король показал всему миру, кто совершил диверсию на "Северных потоках"
Кнутов: новый британский король показал всему миру, кто совершил диверсию на "Северных потоках" - 05.10.2022 Украина.ру
Кнутов: новый британский король показал всему миру, кто совершил диверсию на "Северных потоках"
Диверсии, произошедшие на газопроводах "Северного потока" должны быть расследованы и получить соответствующую реакцию. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-10-05T05:45
2022-10-05T05:45
2022-10-05T05:45
новости
эксперт
юрий кнутов
северный поток
подрыв
газопровод
виновные
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Он добавил, что характер подрывов свидетельствует об использовании порядка 100 килограммов взрывчатки. Доставить ее мог беспилотный подводный аппарат. Такие есть в арсенале и Британии, и США.Полностью интервью с Юрием Кнутовым можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221004/1039330252.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эксперт, юрий кнутов, северный поток, подрыв, газопровод, виновные
Новости, эксперт, Юрий Кнутов, Северный поток, подрыв, газопровод, виновные
Кнутов: новый британский король показал всему миру, кто совершил диверсию на "Северных потоках"
Диверсии, произошедшие на газопроводах "Северного потока" должны быть расследованы и получить соответствующую реакцию. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
"Виновные очень хорошо просматриваются – США и Великобритания. Я думаю, что Великобритания выступила исполнительницей, потому что недавно там учения проходили. И двух британских моряков наградили. Новый король наградил высшими наградами за проведение операции за пределами страны. Есть подозрения, что за эту диверсию", - сказал эксперт.
Он добавил, что характер подрывов свидетельствует об использовании порядка 100 килограммов взрывчатки. Доставить ее мог беспилотный подводный аппарат. Такие есть в арсенале и Британии, и США.
Полностью интервью с Юрием Кнутовым можно прочитать здесь: