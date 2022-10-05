https://ukraina.ru/20221005/1039362333.html

Кнутов: новый британский король показал всему миру, кто совершил диверсию на "Северных потоках"

Кнутов: новый британский король показал всему миру, кто совершил диверсию на "Северных потоках" - 05.10.2022 Украина.ру

Кнутов: новый британский король показал всему миру, кто совершил диверсию на "Северных потоках"

Диверсии, произошедшие на газопроводах "Северного потока" должны быть расследованы и получить соответствующую реакцию. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2022-10-05T05:45

2022-10-05T05:45

2022-10-05T05:45

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юрий кнутов

северный поток

подрыв

газопровод

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Он добавил, что характер подрывов свидетельствует об использовании порядка 100 килограммов взрывчатки. Доставить ее мог беспилотный подводный аппарат. Такие есть в арсенале и Британии, и США.Полностью интервью с Юрием Кнутовым можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221004/1039330252.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эксперт, юрий кнутов, северный поток, подрыв, газопровод, виновные