Кнутов ответил, может ли русский "Посейдон" вызвать в США радиоактивное цунами - 05.10.2022 Украина.ру
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Кнутов ответил, может ли русский "Посейдон" вызвать в США радиоактивное цунами
Кнутов ответил, может ли русский "Посейдон" вызвать в США радиоактивное цунами - 05.10.2022 Украина.ру
Кнутов ответил, может ли русский "Посейдон" вызвать в США радиоактивное цунами
Разведка НАТО предупредила командование о возможных испытаниях Россией беспилотного подводного аппарата "Посейдон". Несет ли это оружие радиоактивную угрозу, в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-10-05T05:15
2022-10-05T05:15
новости
эксперт
юрий кнутов
посейдон
цунами
беспилотник
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Кнутов пояснил, что "Посейдон" - это ядерная торпеда, имеющая дальность действия порядка 10 тысяч километров. Она способна передвигаться под водой на глубине до 1 километра со скоростью 200 км/ч.Специалист добавил, что "Посейдон" может оснащаться ядерной боевой частью порядка 10 мегатонн, за счет чего в состоянии поражать не только военно-морские базы, но и вызывать подрывом ядерного заряда цунами, способные накрыть значительную часть прибрежной зоны США.Полностью интервью с Юрием Кнутовым можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221004/1039330252.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, эксперт, юрий кнутов, посейдон, цунами, беспилотник
Новости, эксперт, Юрий Кнутов, посейдон, цунами, беспилотник

Кнутов ответил, может ли русский "Посейдон" вызвать в США радиоактивное цунами

05:15 05.10.2022
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В.Путина в Краснодарский край
Рабочая поездка президента РФ В.Путина в Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Разведка НАТО предупредила командование о возможных испытаниях Россией беспилотного подводного аппарата "Посейдон". Несет ли это оружие радиоактивную угрозу, в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
"Это зависит от того, на какой глубине производится подрыв ядерной боевой части. Если на большой глубине, то радиация останется под водой, смешается с океанской водой и растворится. Не знаю, до какого уровня, но серьезного ущерба не будет. А если это будет на побережье подрыв базы ВМС противника, в порту взрыв будет, конечно, загрязнение окружающий среды произойдет. Да, может произойти и выброс в атмосферу и пойдет это облако вглубь территории противника, нанести ущерб", - считает эксперт.
Кнутов пояснил, что "Посейдон" - это ядерная торпеда, имеющая дальность действия порядка 10 тысяч километров. Она способна передвигаться под водой на глубине до 1 километра со скоростью 200 км/ч.
Специалист добавил, что "Посейдон" может оснащаться ядерной боевой частью порядка 10 мегатонн, за счет чего в состоянии поражать не только военно-морские базы, но и вызывать подрывом ядерного заряда цунами, способные накрыть значительную часть прибрежной зоны США.
Полностью интервью с Юрием Кнутовым можно прочитать здесь:
Юрий Кнутов интервью
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НовостиэкспертЮрий Кнутовпосейдонцунамибеспилотник
 
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