https://ukraina.ru/20221005/1039361855.html

Кнутов ответил, может ли русский "Посейдон" вызвать в США радиоактивное цунами

Кнутов ответил, может ли русский "Посейдон" вызвать в США радиоактивное цунами - 05.10.2022 Украина.ру

Кнутов ответил, может ли русский "Посейдон" вызвать в США радиоактивное цунами

Разведка НАТО предупредила командование о возможных испытаниях Россией беспилотного подводного аппарата "Посейдон". Несет ли это оружие радиоактивную угрозу, в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2022-10-05T05:15

2022-10-05T05:15

2022-10-05T05:15

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Кнутов пояснил, что "Посейдон" - это ядерная торпеда, имеющая дальность действия порядка 10 тысяч километров. Она способна передвигаться под водой на глубине до 1 километра со скоростью 200 км/ч.Специалист добавил, что "Посейдон" может оснащаться ядерной боевой частью порядка 10 мегатонн, за счет чего в состоянии поражать не только военно-морские базы, но и вызывать подрывом ядерного заряда цунами, способные накрыть значительную часть прибрежной зоны США.Полностью интервью с Юрием Кнутовым можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221004/1039330252.html

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новости, эксперт, юрий кнутов, посейдон, цунами, беспилотник