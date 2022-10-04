Битва двух президентов Бразилии: Лула да Силва vs Болсонару. Для России оба хороши, а для Украины – плохи
14:53 04.10.2022 (обновлено: 15:22 04.10.2022)
© AP / Eraldo Peres
© AP / Eraldo Peres
Сошлись в битве за высший государственный пост в Бразилии 2 президента: бывший и действующий, левый и правый, рабочий из бедной семьи, которому пришлось бросить школу, и выпускник престижной Военной академии, - но определить сильнейшего не удалось. Как и прогнозировали аналитики, победу в 1-м туре одержал кандидат от Партии трудящихся Луис Инасиу Лула да Силва, возглавлявший страну с 2003 по 2010 годы, с результатом 48,4% (57,2 млн голосов), но не с таким большим отрывом, как ожидалось, - нынешний президент Жаир Болсонару уступил всего 5,2% (43,2%, или 51 млн голосов).
"Мы одержали сегодня победу над ложью, потому что (социологическая служба – ред.) Datafolha предрекала соотношение 51% к 30% с небольшим, следовательно, мы одержали победу над ложью. Теперь у нас второй тур впереди", - сказал по этому поводу Болсонару, пообещав провести работу над ошибками, допущенными в 1-м туре.
В начале сентября Лула да Силваговорил, что не рассчитывает на победу в 1-м туре, поскольку никогда не был достаточно удачлив, чтобы выиграть в первом туре: оба раза он побеждал на президентских выборах во 2-м туре, не сумев набрать в 1-м необходимые 50% (в 2002 году - 46,44% в 1-м туре, в 2006-м - 48,61%). Зато теперь он не сомневается в выигрыше во 2-м туре, к тому же ему нравится формат дебатов тет-а-тет, на которых им с Болсонару предстоит встретиться на этом этапе избирательной кампании.
Руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки Збигнев Ивановский так объяснил победу бывшего главы государства в 1-м туре: "Все помнят успешное правление Лулы, когда он был первый раз президентом, которое совпало с золотым десятилетием бразильской экономики. Ему удалось добиться больших социальных сдвигов, уменьшить бедность, снизить социальную поляризацию. В обществе это осталось. Прошло не так много времени, люди помнят".
В тот период на руку Лулы да Силвасыграли высокая ценовая конъюнктура на основные экспортные товары и отлаженный экономический механизм благодаря в том числе реформам его предшественника Фернанду Энрике Кардозу. Сейчас таких экономических возможностей не будет – в стране кризис.
Главные проблемы, которые предстоит решать президенту Бразилии в ближайшие годы, - этобедность, безработица, угроза голода (из 212 млн жителей страны 33,1 млн человек страдают от голода, а ещё 125 млн не знают, смогут ли они питаться трижды в день), инфляция и высокие цены на топливо.
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Что обещает Бразилии Лула да Силва
Бразильское общество крайне поляризировано и разделено практически 50/50. Электорат бывшего президента, приверженца левых взглядов, - бедные слои населения, и свою избирательную программу Лула да Силва адресует прежде всего им, его главный лозунг так и звучит "Включить бедного человека в бюджет".
Он обещает индексировать минимальную зарплата ежегодно выше уровня инфляции, увеличить пособия бедным гражданам, несмотря на серьёзную нагрузку на бюджет страны, сократить налоги для бедных и увеличить для богатых, стимулировать занятость на государственном уровне, а также провести реформу в агропромышленном комплексе для обеспечения продовольственного суверенитета Бразилии. Для сдерживания цен на топливо Лула да Силва предлагает пересмотреть стратегию работы крупнейшей нефтяной компании страны Petrobras: переориентировать её на гарантирование поставок топлива и инвестиции в нефтеперерабатывающие заводы. Многие экономисты поддержали представленный план.
На внешнеполитической арене кандидат в президенты ориентируется на выстраивание стратегических альянсов, прежде всего с соседями по континенту, в частности Аргентиной и Боливией.
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Противники Лулы да Силва, которого Барак Обама, будучи президентом США, в 2009 году на саммите G20 назвал самым популярным политиком на Земле, припоминают ему коррупционные скандалы периода его президентства. В 2017 году суд приговорил политика к 9,5 годам заключения, позже срок был увеличен до 12 лет по делу о коррупции и отмывании денег. В 2019 году Верховный суд Бразилии снял с бывшего президента, который провёл в тюрьме 580 дней, все обвинения, и он смог выдвинуть свою кандидатуру на нынешних выборах.
Что обещает Бразилии Болсонару
Электоральное поле Болсонару, придерживающегося крайне правых взглядов, за что получил прозвище "тропический Трамп", - предприниматели. И предвыборные обещания соответствующие: рост экономики, развитие технологий и создание новых рабочих мест. Но не только. Действующий глава государства в случае сохранения поста намерен сосредоточиться на создании рабочих мест, в первую очередь для молодёжи и женщин (хотя ранее в интервью заявлял, что женщина должна получать меньше, чем мужчина, поскольку может уйти в декрет), ввести налоговые послабления для малоимущих граждан, развивать инфраструктуру в регионах, продолжить реализацию программы приватизации и активизировать борьбу с преступностью.
В период президентства Болсонару в отличие от Лулы да Силвы внешние факторы были не столь благоприятными, чего только стоит пандемия COVID-19, тем не менее, ему удалось многого достичь.
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"Его экономическая политика в целом была успешной, и он тоже уделял внимание социальной политике, добился снятия ограничений на бюджеты на социальные программы. Он много сделал действительно объективно необходимого в плане реформы банковского сектора в Бразилии. Просто взрывной рост многих технологий в виде, например, финтеха. Крупнейший цифровой банк – это бразильский банк. И это, безусловно, заслуга именно Болсонару и его правительства. Поэтому не надо Болсонару недооценивать, как это многие часто делают. Это политик. У Болсонару сейчас есть очень мощная команда управленцев, технократов, губернаторов, многие из которых объективно серьёзные профессионалы, это нельзя недооценивать", - заявил директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский.
Россия и Украина
Несмотря на кардинальную разницу во взглядах, по украинскому вопросу и отношениям с Россией кандидаты в президенты занимают схожую позицию.
Своё мнение по этому поводу Лула да Силва озвучил в интервью журналу The Time4 мая. Он раскритиковал президента РФ Владимира Путина за начало военной спецоперации, но также возложил ответственность за происходящее на Украине на Соединённые Штаты и Евросоюз. По мнению бывшего бразильского лидера, проблема заключается в стремлении к членству Украины в ЕС и НАТО.
"Что послужило причиной спецоперации России на Украине? НАТО? Тогда Соединённые Штаты и Европа должны были сказать: "Украина не вступит в НАТО". Это решило бы проблему. <...> Европейцы могли бы сказать: "Нет, сейчас не время для вступления Украины в Евросоюз, давайте подождём". Им не нужно было поощрять конфронтацию", - заявил Лула да Силва.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прямо так и сказали: не до членства Украины в НАТО сейчас. Только сказали они это 30 сентября после того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на принятие страны в Альянс в упрощённом порядке.
Что касается ЕС, то премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 5 сентября озвучил планы Киева перейти к переговорам о членстве в ЕС в конце 2022 — начале 2023 года, а заместитель генерального директора Генерального директората по вопросам соседства и переговоров о расширении Еврокомиссии Катарина Матернова 22-го числа сказала, что раньше октября 2023 года речи быть не может.
"Я не знаю президента Украины, но его поведение немного странное. Он как будто часть спектакля. Он по телевидению утром, днём и ночью. Он в британском парламенте, в немецком парламенте, во французском парламенте, в итальянском парламенте, как будто он ведёт политическую кампанию, а ему бы следовало быть за столом переговоров", - заявил Лула да Силва.
Он уверен, что Зеленский хотел войны, иначе должен был продолжать переговоры, а также мог бы сказать: "Хорошо, давайте на некоторое время перестанем говорить о вступлении в НАТО, о вступлении в Евросоюз, давайте сначала обсудим более важные вопросы".
Лула да Силва подчеркнул, что если бы он был президентом Бразилии и ему сказали, что Бразилия может вступить в НАТО, то отказался бы, потому что думает только о мире, а не о войне. Кроме того, на месте президента он позвонил бы лидерам России, США, Германии, Франции.
"Люди лишь разжигают ненависть к Путину, но это не решит проблему! Нам необходимо достичь соглашения, а люди всё больше разжигают конфликт. Сначала вы поощряете этого парня (Зеленского – ред.), и он воображает, что он вишенка на вашем торте. Нам необходимо вести серьёзный разговор: "Хорошо, Вы отличный комедийный актёр, но давайте не будем развязывать конфликт для того, чтобы Вы могли чаще мелькать в телевизоре". И нам нужно было сказать Путину: "У вас есть много оружия, но вам не нужно применять его на Украине. Давайте поговорим!" - заявил он.
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13 сентября в интервью телеканалу CNN Brasil кандидат в президенты сказал, что Европейский союз совершает ошибку, оказывая военную помощь Украине, и должен оставаться нейтральным.
"Когда я выиграю выборы, я надеюсь, что война между Россией и Украиной закончится, тогда я буду намного спокойнее. Но если она не закончится, вы можете быть уверены, что Бразилия сделает всё возможное, поговорит со всеми главами государств, чтобы вновь восстановить мир. Никто не заинтересован в войне. Война ни к чему не ведёт, только к разрушениям", - заявил он в конце августа на пресс-конференции для иностранных СМИ.
В случае прихода к власти Лула да Силва, по словам его советника Селсу Аморима, бывшего главы МИД Бразилии, не поддержит антироссийские санкции, поскольку подвергать изоляции такую большую экономику как РФ, опасно, к тому же санкции - это политическая ошибка, которая увеличивает риск ядерной войны.
О бесполезности ограничительных мер в отношении РФ в контексте урегулирования украинского конфликта и их вреде для многих стран мира говорил и Болсонару, выступая 20 сентября на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Вернуть мир на Украину можно исключительно дипломатическим путём, над чем Бразилия работает, в первую очередь необходимы незамедлительное прекращение огня, защита гражданского населения и некомбатантов, сохранение инфраструктуры, имеющей критическое значение в плане оказания помощи населению, и поддержание всех каналов диалога между сторонами конфликта.
В июле Зеленский в интервью порталу Globo сообщил, что Болсонару в телефонном разговоре заявил ему о нейтральной позиции Бразилии в украинском конфликте. А в преддверии той беседы бразильский лидер сказал в интервью телеканалу CNN: "Я знаю, каким должно бы быть решение вопроса, но я не буду забегать вперёд. Как закончилась война Аргентины с Великобританией в 1982 году? Вот куда это идёт. Сожалеем, но правда в том, что есть вещи, причиняющие боль, но это надо понять".
Если кто забыл, в 1982 году британский военный контингент высадился на Фолклендских островах (в аргентинском варианте - Мальвинские), входящих в состав Аргентины, в конечном итоге аргентинцам пришлось капитулировать. Таким образом, Болсонару намекает, что ВСУ нужно отступить для завершения конфликта.
28 февраля Болсонару заявил, что его страна не поддержит в ООН проект резолюции, осуждающую России и предусматривающую расширение санкционного режима. Однако 2 марта проголосовала за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающую спецоперацию. На последнем заседании Совета Безопасности ООН Бразилия, будучи непостоянным членом, воздержалась на голосовании по проекту резолюции авторства США и Албании, осуждающей референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России.
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Сотрудничеству с Россией Болсонару придаёт большое значение. Незадолго до начала военной спецоперации на Украине он встретился с Путиным в Москве и в ходе визита отмечал взаимодействие стран по целому ряду сфер: обороне, нефтяном и газовом секторах, в сельском хозяйстве.
После 1-го тура президентских выборов глава государства сказал в комментарии корреспонденту РИА Новости: "Россия жизненно необходима для нас в вопросе удобрений. Я 3 часа разговаривал с президентом Путиным в феврале о вопросе поставок дизеля и других темах.
Как отмечает Разумовский, Россия и Бразилия –сопоставимые по ВВП экономики с мощным промышленным технологическим сектором, взаимодополняемые и в промышленном, и технологическом плане, и сотрудничество с Россией объективно отвечает интересам Бразилии, вне зависимости от того, кто находится у власти.
Директор Института Латинской Америки РАН напоминает, что у России есть успешный опыт работы с обоими кандидатами в президенты: в период правления Лулы да Силвы отношения РФ и Бразилии вышли на самый высокий уровень стратегического партнёрства как в двустороннем формате, так и в рамках Евразийского экономического союза, БРИКС, G20, Совета Безопасности ООН, а при Болсонару удалось сохранить почти весь объём сотрудничества, убедить его во взаимовыгодности, а после его февральского визита в Россию отношения более чем тесные дружеские.
"Я могу ожидать, что оба исхода для России позитивны. И это в целом очень благоприятная для нас ситуация. То есть особых рисков ухудшения отношений, отката их, сейчас нет", - подытожил Разумовский.
А в какую сторону качнётся Бразилия: влево в случае победы Лулы да Силвы или останется правой во главе с Болсонару – решится во 2-м туре выборов 30 октября, на результаты которого могут повлиять избиратели, поддержавшие в 1-м туре центристку Симони Тебет и социалиста Сиру Гомеса (а это 7% голосов). По оценке аналитиков, симпатии этой части электората будут на стороне бывшего президента. Хотя мы видели, насколько сбылись их прогнозы по итогам 1-го тура.