https://ukraina.ru/20221004/1039371423.html

Битва двух президентов Бразилии: Лула да Силва vs Болсонару. Для России оба хороши, а для Украины – плохи

Битва двух президентов Бразилии: Лула да Силва vs Болсонару. Для России оба хороши, а для Украины – плохи - 04.10.2022 Украина.ру

Битва двух президентов Бразилии: Лула да Силва vs Болсонару. Для России оба хороши, а для Украины – плохи

Сошлись в битве за высший государственный пост в Бразилии 2 президента: бывший и действующий, левый и правый, рабочий из бедной семьи, которому пришлось бросить Украина.ру, 04.10.2022

2022-10-04T14:53

2022-10-04T14:53

2022-10-04T15:22

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жаир болсонару

спецоперация

санкции

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Сошлись в битве за высший государственный пост в Бразилии 2 президента: бывший и действующий, левый и правый, рабочий из бедной семьи, которому пришлось бросить школу, и выпускник престижной Военной академии, - но определить сильнейшего не удалось. Как и прогнозировали аналитики, победу в 1-м туре одержал кандидат от Партии трудящихся Луис Инасиу Лула да Силва, возглавлявший страну с 2003 по 2010 годы, с результатом 48,4% (57,2 млн голосов), но не с таким большим отрывом, как ожидалось, - нынешний президент Жаир Болсонару уступил всего 5,2% (43,2%, или 51 млн голосов)."Мы одержали сегодня победу над ложью, потому что (социологическая служба – ред.) Datafolha предрекала соотношение 51% к 30% с небольшим, следовательно, мы одержали победу над ложью. Теперь у нас второй тур впереди", - сказал по этому поводу Болсонару, пообещав провести работу над ошибками, допущенными в 1-м туре.В начале сентября Лула да Силваговорил, что не рассчитывает на победу в 1-м туре, поскольку никогда не был достаточно удачлив, чтобы выиграть в первом туре: оба раза он побеждал на президентских выборах во 2-м туре, не сумев набрать в 1-м необходимые 50% (в 2002 году - 46,44% в 1-м туре, в 2006-м - 48,61%). Зато теперь он не сомневается в выигрыше во 2-м туре, к тому же ему нравится формат дебатов тет-а-тет, на которых им с Болсонару предстоит встретиться на этом этапе избирательной кампании.Руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки Збигнев Ивановский так объяснил победу бывшего главы государства в 1-м туре: "Все помнят успешное правление Лулы, когда он был первый раз президентом, которое совпало с золотым десятилетием бразильской экономики. Ему удалось добиться больших социальных сдвигов, уменьшить бедность, снизить социальную поляризацию. В обществе это осталось. Прошло не так много времени, люди помнят".В тот период на руку Лулы да Силвасыграли высокая ценовая конъюнктура на основные экспортные товары и отлаженный экономический механизм благодаря в том числе реформам его предшественника Фернанду Энрике Кардозу. Сейчас таких экономических возможностей не будет – в стране кризис.Главные проблемы, которые предстоит решать президенту Бразилии в ближайшие годы, - этобедность, безработица, угроза голода (из 212 млн жителей страны 33,1 млн человек страдают от голода, а ещё 125 млн не знают, смогут ли они питаться трижды в день), инфляция и высокие цены на топливо.Что обещает Бразилии Лула да СилваБразильское общество крайне поляризировано и разделено практически 50/50. Электорат бывшего президента, приверженца левых взглядов, - бедные слои населения, и свою избирательную программу Лула да Силва адресует прежде всего им, его главный лозунг так и звучит "Включить бедного человека в бюджет".Он обещает индексировать минимальную зарплата ежегодно выше уровня инфляции, увеличить пособия бедным гражданам, несмотря на серьёзную нагрузку на бюджет страны, сократить налоги для бедных и увеличить для богатых, стимулировать занятость на государственном уровне, а также провести реформу в агропромышленном комплексе для обеспечения продовольственного суверенитета Бразилии. Для сдерживания цен на топливо Лула да Силва предлагает пересмотреть стратегию работы крупнейшей нефтяной компании страны Petrobras: переориентировать её на гарантирование поставок топлива и инвестиции в нефтеперерабатывающие заводы. Многие экономисты поддержали представленный план.На внешнеполитической арене кандидат в президенты ориентируется на выстраивание стратегических альянсов, прежде всего с соседями по континенту, в частности Аргентиной и Боливией.Противники Лулы да Силва, которого Барак Обама, будучи президентом США, в 2009 году на саммите G20 назвал самым популярным политиком на Земле, припоминают ему коррупционные скандалы периода его президентства. В 2017 году суд приговорил политика к 9,5 годам заключения, позже срок был увеличен до 12 лет по делу о коррупции и отмывании денег. В 2019 году Верховный суд Бразилии снял с бывшего президента, который провёл в тюрьме 580 дней, все обвинения, и он смог выдвинуть свою кандидатуру на нынешних выборах.Что обещает Бразилии БолсонаруЭлекторальное поле Болсонару, придерживающегося крайне правых взглядов, за что получил прозвище "тропический Трамп", - предприниматели. И предвыборные обещания соответствующие: рост экономики, развитие технологий и создание новых рабочих мест. Но не только. Действующий глава государства в случае сохранения поста намерен сосредоточиться на создании рабочих мест, в первую очередь для молодёжи и женщин (хотя ранее в интервью заявлял, что женщина должна получать меньше, чем мужчина, поскольку может уйти в декрет), ввести налоговые послабления для малоимущих граждан, развивать инфраструктуру в регионах, продолжить реализацию программы приватизации и активизировать борьбу с преступностью.В период президентства Болсонару в отличие от Лулы да Силвы внешние факторы были не столь благоприятными, чего только стоит пандемия COVID-19, тем не менее, ему удалось многого достичь."Его экономическая политика в целом была успешной, и он тоже уделял внимание социальной политике, добился снятия ограничений на бюджеты на социальные программы. Он много сделал действительно объективно необходимого в плане реформы банковского сектора в Бразилии. Просто взрывной рост многих технологий в виде, например, финтеха. Крупнейший цифровой банк – это бразильский банк. И это, безусловно, заслуга именно Болсонару и его правительства. Поэтому не надо Болсонару недооценивать, как это многие часто делают. Это политик. У Болсонару сейчас есть очень мощная команда управленцев, технократов, губернаторов, многие из которых объективно серьёзные профессионалы, это нельзя недооценивать", - заявил директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский.Россия и УкраинаНесмотря на кардинальную разницу во взглядах, по украинскому вопросу и отношениям с Россией кандидаты в президенты занимают схожую позицию.Своё мнение по этому поводу Лула да Силва озвучил в интервью журналу The Time4 мая. Он раскритиковал президента РФ Владимира Путина за начало военной спецоперации, но также возложил ответственность за происходящее на Украине на Соединённые Штаты и Евросоюз. По мнению бывшего бразильского лидера, проблема заключается в стремлении к членству Украины в ЕС и НАТО."Что послужило причиной спецоперации России на Украине? НАТО? Тогда Соединённые Штаты и Европа должны были сказать: "Украина не вступит в НАТО". Это решило бы проблему. <...> Европейцы могли бы сказать: "Нет, сейчас не время для вступления Украины в Евросоюз, давайте подождём". Им не нужно было поощрять конфронтацию", - заявил Лула да Силва.Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прямо так и сказали: не до членства Украины в НАТО сейчас. Только сказали они это 30 сентября после того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на принятие страны в Альянс в упрощённом порядке.Что касается ЕС, то премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 5 сентября озвучил планы Киева перейти к переговорам о членстве в ЕС в конце 2022 — начале 2023 года, а заместитель генерального директора Генерального директората по вопросам соседства и переговоров о расширении Еврокомиссии Катарина Матернова 22-го числа сказала, что раньше октября 2023 года речи быть не может."Я не знаю президента Украины, но его поведение немного странное. Он как будто часть спектакля. Он по телевидению утром, днём и ночью. Он в британском парламенте, в немецком парламенте, во французском парламенте, в итальянском парламенте, как будто он ведёт политическую кампанию, а ему бы следовало быть за столом переговоров", - заявил Лула да Силва.Он уверен, что Зеленский хотел войны, иначе должен был продолжать переговоры, а также мог бы сказать: "Хорошо, давайте на некоторое время перестанем говорить о вступлении в НАТО, о вступлении в Евросоюз, давайте сначала обсудим более важные вопросы".Лула да Силва подчеркнул, что если бы он был президентом Бразилии и ему сказали, что Бразилия может вступить в НАТО, то отказался бы, потому что думает только о мире, а не о войне. Кроме того, на месте президента он позвонил бы лидерам России, США, Германии, Франции."Люди лишь разжигают ненависть к Путину, но это не решит проблему! Нам необходимо достичь соглашения, а люди всё больше разжигают конфликт. Сначала вы поощряете этого парня (Зеленского – ред.), и он воображает, что он вишенка на вашем торте. Нам необходимо вести серьёзный разговор: "Хорошо, Вы отличный комедийный актёр, но давайте не будем развязывать конфликт для того, чтобы Вы могли чаще мелькать в телевизоре". И нам нужно было сказать Путину: "У вас есть много оружия, но вам не нужно применять его на Украине. Давайте поговорим!" - заявил он.13 сентября в интервью телеканалу CNN Brasil кандидат в президенты сказал, что Европейский союз совершает ошибку, оказывая военную помощь Украине, и должен оставаться нейтральным."Когда я выиграю выборы, я надеюсь, что война между Россией и Украиной закончится, тогда я буду намного спокойнее. Но если она не закончится, вы можете быть уверены, что Бразилия сделает всё возможное, поговорит со всеми главами государств, чтобы вновь восстановить мир. Никто не заинтересован в войне. Война ни к чему не ведёт, только к разрушениям", - заявил он в конце августа на пресс-конференции для иностранных СМИ.В случае прихода к власти Лула да Силва, по словам его советника Селсу Аморима, бывшего главы МИД Бразилии, не поддержит антироссийские санкции, поскольку подвергать изоляции такую большую экономику как РФ, опасно, к тому же санкции - это политическая ошибка, которая увеличивает риск ядерной войны.О бесполезности ограничительных мер в отношении РФ в контексте урегулирования украинского конфликта и их вреде для многих стран мира говорил и Болсонару, выступая 20 сентября на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Вернуть мир на Украину можно исключительно дипломатическим путём, над чем Бразилия работает, в первую очередь необходимы незамедлительное прекращение огня, защита гражданского населения и некомбатантов, сохранение инфраструктуры, имеющей критическое значение в плане оказания помощи населению, и поддержание всех каналов диалога между сторонами конфликта.В июле Зеленский в интервью порталу Globo сообщил, что Болсонару в телефонном разговоре заявил ему о нейтральной позиции Бразилии в украинском конфликте. А в преддверии той беседы бразильский лидер сказал в интервью телеканалу CNN: "Я знаю, каким должно бы быть решение вопроса, но я не буду забегать вперёд. Как закончилась война Аргентины с Великобританией в 1982 году? Вот куда это идёт. Сожалеем, но правда в том, что есть вещи, причиняющие боль, но это надо понять".Если кто забыл, в 1982 году британский военный контингент высадился на Фолклендских островах (в аргентинском варианте - Мальвинские), входящих в состав Аргентины, в конечном итоге аргентинцам пришлось капитулировать. Таким образом, Болсонару намекает, что ВСУ нужно отступить для завершения конфликта.28 февраля Болсонару заявил, что его страна не поддержит в ООН проект резолюции, осуждающую России и предусматривающую расширение санкционного режима. Однако 2 марта проголосовала за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающую спецоперацию. На последнем заседании Совета Безопасности ООН Бразилия, будучи непостоянным членом, воздержалась на голосовании по проекту резолюции авторства США и Албании, осуждающей референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России.Сотрудничеству с Россией Болсонару придаёт большое значение. Незадолго до начала военной спецоперации на Украине он встретился с Путиным в Москве и в ходе визита отмечал взаимодействие стран по целому ряду сфер: обороне, нефтяном и газовом секторах, в сельском хозяйстве.После 1-го тура президентских выборов глава государства сказал в комментарии корреспонденту РИА Новости: "Россия жизненно необходима для нас в вопросе удобрений. Я 3 часа разговаривал с президентом Путиным в феврале о вопросе поставок дизеля и других темах.Как отмечает Разумовский, Россия и Бразилия –сопоставимые по ВВП экономики с мощным промышленным технологическим сектором, взаимодополняемые и в промышленном, и технологическом плане, и сотрудничество с Россией объективно отвечает интересам Бразилии, вне зависимости от того, кто находится у власти.Директор Института Латинской Америки РАН напоминает, что у России есть успешный опыт работы с обоими кандидатами в президенты: в период правления Лулы да Силвы отношения РФ и Бразилии вышли на самый высокий уровень стратегического партнёрства как в двустороннем формате, так и в рамках Евразийского экономического союза, БРИКС, G20, Совета Безопасности ООН, а при Болсонару удалось сохранить почти весь объём сотрудничества, убедить его во взаимовыгодности, а после его февральского визита в Россию отношения более чем тесные дружеские."Я могу ожидать, что оба исхода для России позитивны. И это в целом очень благоприятная для нас ситуация. То есть особых рисков ухудшения отношений, отката их, сейчас нет", - подытожил Разумовский.А в какую сторону качнётся Бразилия: влево в случае победы Лулы да Силвы или останется правой во главе с Болсонару – решится во 2-м туре выборов 30 октября, на результаты которого могут повлиять избиратели, поддержавшие в 1-м туре центристку Симони Тебет и социалиста Сиру Гомеса (а это 7% голосов). По оценке аналитиков, симпатии этой части электората будут на стороне бывшего президента. Хотя мы видели, насколько сбылись их прогнозы по итогам 1-го тура.

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Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, бразилия, выборы, жаир болсонару, спецоперация, санкции