https://ukraina.ru/20221004/1039361249.html

Прощупал реакцию: соцсети о мирном плане для Украины от Илона Маска

Прощупал реакцию: соцсети о мирном плане для Украины от Илона Маска - 04.10.2022 Украина.ру

Прощупал реакцию: соцсети о мирном плане для Украины от Илона Маска

В понедельник, 3 октября, богатейший в мире бизнесмен Илон Маск предложил план урегулирования конфликта на Украине, состоящий из четырех пунктов: повторное... Украина.ру, 04.10.2022

2022-10-04T12:38

2022-10-04T12:38

2022-10-04T13:57

эксклюзив

илон маск

социальные сети

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андрей мельник

владимир зеленский

всу

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В понедельник, 3 октября, богатейший в мире бизнесмен Илон Маск предложил план урегулирования конфликта на Украине, состоящий из четырех пунктов: повторное проведение референдума в четырех новых регионах России под наблюдением ООН, сохранение Крыма в составе России, гарантии водоснабжения полуострова, нейтральный статус Украины. Также Маск написал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. В ответ на его публикации президент Украины Владимир Зеленский запустил опрос среди пользователей, интересуясь, какой Илон Маск им больше нравится — «тот, который поддерживает Украину или Россию». «Я все еще очень поддерживаю Украину, но убежден, что массовая эскалация войны приведет к великому ущербу для Украины и, возможно, для мира», — написал Маск в комментарии к публикации Зеленского.При этом некоторые украинцы в запале даже предложили отказаться от оборудования «Старлинк» от Маска, которое помогает ВСУ на поле боя. Что писали о «плане Маска» эксперты и лидеры мнений в соцсетях — в обзоре от издания Украина.ру.Советник Офиса Президента Алексей Арестович: «Илон Маск запостил свое "видение" мира между Украиной и Россией:— провести "референдумы" на подконтрольных РФ территориях под наблюдением ООН. "Россия уходит, если на то будет воля народа".— Крым формально входит в состав РФ, как это было с 1783 года. (До ошибки Хрущева), — уточняет Маск.— гарантируется водоснабжение Крыма.— Украина остаётся нейтральным государством.Добавляет, что скорее всего итог будет именно таким — вопрос только в том, сколько людей умрет до этого.Он также считает, что маловероятным исходом этого конфликта будет ядерная война.Так не только «хороших русских» скоро не останется, но и хороших международных.)И будем мы с вами самодостаточными сиротинушками.)Зато с Крымом и Донбассом.— Вообще это сборище прекраснодушных аборигенов доставляет.Питерсон, Франциск, теперь марсианин.Это означает, что на Западе достаточно широко распространен соответствующий интеллектуальный тренд.Что ж… Добьем и его».Украинский политик и чиновник Мустафа Найем: «Твит Маска и его сказочный опрос уже не решают исход войны. Откровенно говоря, вообще все равно, что думает конкретно этот человек о конкретно этой войне. Пусть эта дичь остаётся с ним.А вот без Старлинков нам было бы тяжело — спросите у тех, кто на передовой.Так что пусть пишет. А как закончить эту войну — решаем мы, наши ребята на фронте, наша злость, настойчивость и потоки военных грузов с запада на восток».Политический эксперт Энрике Менендес:«Сегодня я ехал в поезде до Киева и со мной в вагоне ехали несколько парней из ВСУ. За 6 часов в дороге послушал о чём они говорили. Я, конечно, подслушивал. И несколько вещей очень врезались в память. Так вот, что они обсуждают между собой, совершенно не вяжется с шапкозакидательством в фейсбуке*. Ребята из штурмовиков. Из тех, кто добился последних побед на фронте, судя по названиям населённых пунктов, в которых они были.Они обсуждали потери. Ужасы войны, которые шокируют и нас, и их. Как пахнут мозги убитого товарища. Как их встречают голодные люди в освобождённых населённых пунктах, которые выжили под обстрелами. Как командование не всегда рационально даёт приказ наступать, посылая парней на убой."Я больше всего боюсь, что мне оторвёт ноги", — сказал один. Лучше пускай сразу "задвухсотит"."А помнишь, Колю Гуся? Я вот его больше всего боюсь. Он постоянно поёт какие-то песни, типа "Агаты Кристи", а во время последнего обстрела, сказал, что нужно сходить за майонезом. Вот его я реально боюсь".Я вот в будущих контурах мира буду ориентироваться на мнение простых парней из ВСУ, а не нашей тусовки в фейсбуке*.Жаль, я не осмелился спросить у ребят, что они думают по этому поводу.И нет, они не про отсутствие веры в победу. Они про реальность в которой у всего есть цена и эту цену в основном платят они.В общем, то же самое, о чём написал Маск…».Российский политолог Сергей Марков:«Почему твиты Маска по Украине вызвали бурю в СМИ и соцсетях? На Украине это вообще новость номер один. В США и Европе — миллионы ссылок. Значит, в идеях Маска скрыта огромная социальная энергия. Это энергия правды. Эту правду замалчивают, но она все время вырывается наружу.Эта правда в том, что если Запад хочет прекратить войну, то он должен уступить России в чем то очень важном. В этом смысл предложения Маска. Все это держат в голове, но не говорят. И когда кто то просто говорит эту главную запретную мысль вслух, то начинается буря. Как с твитом Маска».Украинский политолог Олег Постернак: «План незамысловатый, весьма общий и рамочный, больше смахивает на публичный информационный выхлоп посредством социальных медиа. Учитывая, что twitter преимущественно используется в дипломатических и политических коммуникациях, задача — запустить рамку и дискурс, прокачку сюжета. Маск предлагает провести новые референдумы на оккупированных украинских территориях под эгидой ООН и уход России в случае воли народа, признать Крым окончательно российским (вхождение его в Украину в 1954 г., по мнению Маска, ошибка), закрепить нейтралитет Украины.Первый и казалось бы очевидный вывод: на Западе формализовалась определенная группа элиты, которая "просела" под еще не начавшимся ядерным шантажом Путина. И ей нужна пауза-остановка с фиксацией позиций всех противоборствующих сторон."Голуби" мира на Западе думают, что Путину нужно сохранить во что бы то ни стало лицо. Ах так, ну тогда пожалуйста — проблемный Крым станет бонусом-приобретением России, а у Украины появляется призрачный шанс деоккупировать территории при помощи избирательного права как более гуманного способа нежели военные действия.Правда, у меня тысяча и один вопрос к процедуре и модулям интерпретации такого волеизъявления, даже пускай под контролем ООН, к которому не менее столько же вопросов.У этого "Маск-плана" есть одна крайне манипулятивная деталь: эксплуатация темы демократии и воли народа, что как бы положительно воспринимается международным правом и общественным мнением Запада, построенным на принципе народовластия.Идейно такой план близок к "среднему" европейцу и американцу, поэтому не удивлюсь, что рано или поздно в их рассудке возникнет вопрос: "Да в самом деле, почему бы и нет? Пускай проведут настоящий плебисцит, всего делов-то".План Маска — это попытка использования "мягкой силы" и "общественной дипломатии", которая должна намекнуть Путину о теоретической возможности коррекции западного курса в отношении российско-украинской войны.Цель — удержать от информационного террора ядерным апокалипсисом, что приведет в движение общественные настроения на Западе. Ну и пощупать позиции некоторых стран на предмет умягчения отношения к Путину и РФ.Украине нужно быть готовой к большим дипломатическим сражениям. Нам нужно показывать, что мы способны отвоевывать каждый день населенный пункт за населенным пунктом. И держать нити влияния на ключевых персон, принимающих решения по поддержки Украины».* — Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.

https://ukraina.ru/20221004/1039356314.html

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