Прощупал реакцию: соцсети о мирном плане для Украины от Илона Маска - 04.10.2022 Украина.ру
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Прощупал реакцию: соцсети о мирном плане для Украины от Илона Маска
Прощупал реакцию: соцсети о мирном плане для Украины от Илона Маска - 04.10.2022 Украина.ру
Прощупал реакцию: соцсети о мирном плане для Украины от Илона Маска
В понедельник, 3 октября, богатейший в мире бизнесмен Илон Маск предложил план урегулирования конфликта на Украине, состоящий из четырех пунктов: повторное... Украина.ру, 04.10.2022
2022-10-04T12:38
2022-10-04T13:57
эксклюзив
илон маск
социальные сети
украина
сша
урегулирование
россия
андрей мельник
владимир зеленский
всу
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В понедельник, 3 октября, богатейший в мире бизнесмен Илон Маск предложил план урегулирования конфликта на Украине, состоящий из четырех пунктов: повторное проведение референдума в четырех новых регионах России под наблюдением ООН, сохранение Крыма в составе России, гарантии водоснабжения полуострова, нейтральный статус Украины. Также Маск написал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. В ответ на его публикации президент Украины Владимир Зеленский запустил опрос среди пользователей, интересуясь, какой Илон Маск им больше нравится — «тот, который поддерживает Украину или Россию». «Я все еще очень поддерживаю Украину, но убежден, что массовая эскалация войны приведет к великому ущербу для Украины и, возможно, для мира», — написал Маск в комментарии к публикации Зеленского.При этом некоторые украинцы в запале даже предложили отказаться от оборудования «Старлинк» от Маска, которое помогает ВСУ на поле боя. Что писали о «плане Маска» эксперты и лидеры мнений в соцсетях — в обзоре от издания Украина.ру.Советник Офиса Президента Алексей Арестович: «Илон Маск запостил свое "видение" мира между Украиной и Россией:— провести "референдумы" на подконтрольных РФ территориях под наблюдением ООН. "Россия уходит, если на то будет воля народа".— Крым формально входит в состав РФ, как это было с 1783 года. (До ошибки Хрущева), — уточняет Маск.— гарантируется водоснабжение Крыма.— Украина остаётся нейтральным государством.Добавляет, что скорее всего итог будет именно таким — вопрос только в том, сколько людей умрет до этого.Он также считает, что маловероятным исходом этого конфликта будет ядерная война.Так не только «хороших русских» скоро не останется, но и хороших международных.)И будем мы с вами самодостаточными сиротинушками.)Зато с Крымом и Донбассом.— Вообще это сборище прекраснодушных аборигенов доставляет.Питерсон, Франциск, теперь марсианин.Это означает, что на Западе достаточно широко распространен соответствующий интеллектуальный тренд.Что ж… Добьем и его».Украинский политик и чиновник Мустафа Найем: «Твит Маска и его сказочный опрос уже не решают исход войны. Откровенно говоря, вообще все равно, что думает конкретно этот человек о конкретно этой войне. Пусть эта дичь остаётся с ним.А вот без Старлинков нам было бы тяжело — спросите у тех, кто на передовой.Так что пусть пишет. А как закончить эту войну — решаем мы, наши ребята на фронте, наша злость, настойчивость и потоки военных грузов с запада на восток».Политический эксперт Энрике Менендес:«Сегодня я ехал в поезде до Киева и со мной в вагоне ехали несколько парней из ВСУ. За 6 часов в дороге послушал о чём они говорили. Я, конечно, подслушивал. И несколько вещей очень врезались в память. Так вот, что они обсуждают между собой, совершенно не вяжется с шапкозакидательством в фейсбуке*. Ребята из штурмовиков. Из тех, кто добился последних побед на фронте, судя по названиям населённых пунктов, в которых они были.Они обсуждали потери. Ужасы войны, которые шокируют и нас, и их. Как пахнут мозги убитого товарища. Как их встречают голодные люди в освобождённых населённых пунктах, которые выжили под обстрелами. Как командование не всегда рационально даёт приказ наступать, посылая парней на убой."Я больше всего боюсь, что мне оторвёт ноги", — сказал один. Лучше пускай сразу "задвухсотит"."А помнишь, Колю Гуся? Я вот его больше всего боюсь. Он постоянно поёт какие-то песни, типа "Агаты Кристи", а во время последнего обстрела, сказал, что нужно сходить за майонезом. Вот его я реально боюсь".Я вот в будущих контурах мира буду ориентироваться на мнение простых парней из ВСУ, а не нашей тусовки в фейсбуке*.Жаль, я не осмелился спросить у ребят, что они думают по этому поводу.И нет, они не про отсутствие веры в победу. Они про реальность в которой у всего есть цена и эту цену в основном платят они.В общем, то же самое, о чём написал Маск…».Российский политолог Сергей Марков:«Почему твиты Маска по Украине вызвали бурю в СМИ и соцсетях? На Украине это вообще новость номер один. В США и Европе — миллионы ссылок. Значит, в идеях Маска скрыта огромная социальная энергия. Это энергия правды. Эту правду замалчивают, но она все время вырывается наружу.Эта правда в том, что если Запад хочет прекратить войну, то он должен уступить России в чем то очень важном. В этом смысл предложения Маска. Все это держат в голове, но не говорят. И когда кто то просто говорит эту главную запретную мысль вслух, то начинается буря. Как с твитом Маска».Украинский политолог Олег Постернак: «План незамысловатый, весьма общий и рамочный, больше смахивает на публичный информационный выхлоп посредством социальных медиа. Учитывая, что twitter преимущественно используется в дипломатических и политических коммуникациях, задача — запустить рамку и дискурс, прокачку сюжета. Маск предлагает провести новые референдумы на оккупированных украинских территориях под эгидой ООН и уход России в случае воли народа, признать Крым окончательно российским (вхождение его в Украину в 1954 г., по мнению Маска, ошибка), закрепить нейтралитет Украины.Первый и казалось бы очевидный вывод: на Западе формализовалась определенная группа элиты, которая "просела" под еще не начавшимся ядерным шантажом Путина. И ей нужна пауза-остановка с фиксацией позиций всех противоборствующих сторон."Голуби" мира на Западе думают, что Путину нужно сохранить во что бы то ни стало лицо. Ах так, ну тогда пожалуйста — проблемный Крым станет бонусом-приобретением России, а у Украины появляется призрачный шанс деоккупировать территории при помощи избирательного права как более гуманного способа нежели военные действия.Правда, у меня тысяча и один вопрос к процедуре и модулям интерпретации такого волеизъявления, даже пускай под контролем ООН, к которому не менее столько же вопросов.У этого "Маск-плана" есть одна крайне манипулятивная деталь: эксплуатация темы демократии и воли народа, что как бы положительно воспринимается международным правом и общественным мнением Запада, построенным на принципе народовластия.Идейно такой план близок к "среднему" европейцу и американцу, поэтому не удивлюсь, что рано или поздно в их рассудке возникнет вопрос: "Да в самом деле, почему бы и нет? Пускай проведут настоящий плебисцит, всего делов-то".План Маска — это попытка использования "мягкой силы" и "общественной дипломатии", которая должна намекнуть Путину о теоретической возможности коррекции западного курса в отношении российско-украинской войны.Цель — удержать от информационного террора ядерным апокалипсисом, что приведет в движение общественные настроения на Западе. Ну и пощупать позиции некоторых стран на предмет умягчения отношения к Путину и РФ.Украине нужно быть готовой к большим дипломатическим сражениям. Нам нужно показывать, что мы способны отвоевывать каждый день населенный пункт за населенным пунктом. И держать нити влияния на ключевых персон, принимающих решения по поддержки Украины».* — Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.
https://ukraina.ru/20221004/1039356314.html
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эксклюзив, илон маск, социальные сети, украина, сша, урегулирование, россия, андрей мельник, владимир зеленский, всу, алексей арестович, крым, референдум, мир, оон, сво, донбасс
Эксклюзив, Илон Маск, Социальные сети, Украина, США, урегулирование, Россия, Андрей Мельник, Владимир Зеленский, ВСУ, Алексей Арестович, Крым, референдум, мир, ООН, СВО, Донбасс

Прощупал реакцию: соцсети о мирном плане для Украины от Илона Маска

12:38 04.10.2022 (обновлено: 13:57 04.10.2022)
 
© commons.wikimedia.org / CC BY-SA 4.0Илон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© commons.wikimedia.org / CC BY-SA 4.0
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Виктория Титова
Все материалы
В понедельник, 3 октября, богатейший в мире бизнесмен Илон Маск предложил план урегулирования конфликта на Украине, состоящий из четырех пунктов: повторное проведение референдума в четырех новых регионах России под наблюдением ООН, сохранение Крыма в составе России, гарантии водоснабжения полуострова, нейтральный статус Украины.
Также Маск написал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру.
В ответ на его публикации президент Украины Владимир Зеленский запустил опрос среди пользователей, интересуясь, какой Илон Маск им больше нравится — «тот, который поддерживает Украину или Россию».
«Я все еще очень поддерживаю Украину, но убежден, что массовая эскалация войны приведет к великому ущербу для Украины и, возможно, для мира», — написал Маск в комментарии к публикации Зеленского.
При этом некоторые украинцы в запале даже предложили отказаться от оборудования «Старлинк» от Маска, которое помогает ВСУ на поле боя.
Что писали о «плане Маска» эксперты и лидеры мнений в соцсетях — в обзоре от издания Украина.ру.
Советник Офиса Президента Алексей Арестович:
«Илон Маск запостил свое "видение" мира между Украиной и Россией:
— провести "референдумы" на подконтрольных РФ территориях под наблюдением ООН. "Россия уходит, если на то будет воля народа".
— Крым формально входит в состав РФ, как это было с 1783 года. (До ошибки Хрущева), — уточняет Маск.
— гарантируется водоснабжение Крыма.
— Украина остаётся нейтральным государством.
Добавляет, что скорее всего итог будет именно таким — вопрос только в том, сколько людей умрет до этого.
Он также считает, что маловероятным исходом этого конфликта будет ядерная война.
Так не только «хороших русских» скоро не останется, но и хороших международных.)
И будем мы с вами самодостаточными сиротинушками.)
Зато с Крымом и Донбассом.
— Вообще это сборище прекраснодушных аборигенов доставляет.
Питерсон, Франциск, теперь марсианин.
Это означает, что на Западе достаточно широко распространен соответствующий интеллектуальный тренд.
Что ж… Добьем и его».
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
10:51
"Очевидно, что мы за Украину": Илон Маск попытался оправдаться за "пророссийскую позицию"Американский бизнесмен Илон Маск, который накануне вызвал бурные дискуссии в международном интернет-пространстве своей публикацией об Украине, попытался сгладить конфликт, подчеркнув, что он пожертвовал на поддержку Киева большую сумму денег. Об этом он написал в своем Twitter 4 октября
Украинский политик и чиновник Мустафа Найем:
«Твит Маска и его сказочный опрос уже не решают исход войны. Откровенно говоря, вообще все равно, что думает конкретно этот человек о конкретно этой войне. Пусть эта дичь остаётся с ним.
А вот без Старлинков нам было бы тяжело — спросите у тех, кто на передовой.Так что пусть пишет. А как закончить эту войну — решаем мы, наши ребята на фронте, наша злость, настойчивость и потоки военных грузов с запада на восток».
Политический эксперт Энрике Менендес:
«Сегодня я ехал в поезде до Киева и со мной в вагоне ехали несколько парней из ВСУ. За 6 часов в дороге послушал о чём они говорили. Я, конечно, подслушивал. И несколько вещей очень врезались в память.
Так вот, что они обсуждают между собой, совершенно не вяжется с шапкозакидательством в фейсбуке*. Ребята из штурмовиков. Из тех, кто добился последних побед на фронте, судя по названиям населённых пунктов, в которых они были.
Они обсуждали потери. Ужасы войны, которые шокируют и нас, и их. Как пахнут мозги убитого товарища. Как их встречают голодные люди в освобождённых населённых пунктах, которые выжили под обстрелами. Как командование не всегда рационально даёт приказ наступать, посылая парней на убой.
"Я больше всего боюсь, что мне оторвёт ноги", — сказал один. Лучше пускай сразу "задвухсотит".
"А помнишь, Колю Гуся? Я вот его больше всего боюсь. Он постоянно поёт какие-то песни, типа "Агаты Кристи", а во время последнего обстрела, сказал, что нужно сходить за майонезом. Вот его я реально боюсь".
Я вот в будущих контурах мира буду ориентироваться на мнение простых парней из ВСУ, а не нашей тусовки в фейсбуке*.
Жаль, я не осмелился спросить у ребят, что они думают по этому поводу.
И нет, они не про отсутствие веры в победу. Они про реальность в которой у всего есть цена и эту цену в основном платят они.
В общем, то же самое, о чём написал Маск…».
Илон Маск
09:44
Мирный план Маска
Российский политолог Сергей Марков:
«Почему твиты Маска по Украине вызвали бурю в СМИ и соцсетях? На Украине это вообще новость номер один. В США и Европе — миллионы ссылок. Значит, в идеях Маска скрыта огромная социальная энергия. Это энергия правды. Эту правду замалчивают, но она все время вырывается наружу.
Эта правда в том, что если Запад хочет прекратить войну, то он должен уступить России в чем то очень важном. В этом смысл предложения Маска. Все это держат в голове, но не говорят. И когда кто то просто говорит эту главную запретную мысль вслух, то начинается буря. Как с твитом Маска».
Украинский политолог Олег Постернак:
«План незамысловатый, весьма общий и рамочный, больше смахивает на публичный информационный выхлоп посредством социальных медиа. Учитывая, что twitter преимущественно используется в дипломатических и политических коммуникациях, задача — запустить рамку и дискурс, прокачку сюжета.
Маск предлагает провести новые референдумы на оккупированных украинских территориях под эгидой ООН и уход России в случае воли народа, признать Крым окончательно российским (вхождение его в Украину в 1954 г., по мнению Маска, ошибка), закрепить нейтралитет Украины.
Первый и казалось бы очевидный вывод: на Западе формализовалась определенная группа элиты, которая "просела" под еще не начавшимся ядерным шантажом Путина. И ей нужна пауза-остановка с фиксацией позиций всех противоборствующих сторон.
"Голуби" мира на Западе думают, что Путину нужно сохранить во что бы то ни стало лицо. Ах так, ну тогда пожалуйста — проблемный Крым станет бонусом-приобретением России, а у Украины появляется призрачный шанс деоккупировать территории при помощи избирательного права как более гуманного способа нежели военные действия.
Правда, у меня тысяча и один вопрос к процедуре и модулям интерпретации такого волеизъявления, даже пускай под контролем ООН, к которому не менее столько же вопросов.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
08:21
Маск призвал Зеленского избежать угрозы всему мируАмериканский предприниматель и миллиардер Илон Маск ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому в Twitter и призвал его избежать угрозы всему миру из-за конфликта с Россией
У этого "Маск-плана" есть одна крайне манипулятивная деталь: эксплуатация темы демократии и воли народа, что как бы положительно воспринимается международным правом и общественным мнением Запада, построенным на принципе народовластия.
Идейно такой план близок к "среднему" европейцу и американцу, поэтому не удивлюсь, что рано или поздно в их рассудке возникнет вопрос: "Да в самом деле, почему бы и нет? Пускай проведут настоящий плебисцит, всего делов-то".
План Маска — это попытка использования "мягкой силы" и "общественной дипломатии", которая должна намекнуть Путину о теоретической возможности коррекции западного курса в отношении российско-украинской войны.
Цель — удержать от информационного террора ядерным апокалипсисом, что приведет в движение общественные настроения на Западе. Ну и пощупать позиции некоторых стран на предмет умягчения отношения к Путину и РФ.
Украине нужно быть готовой к большим дипломатическим сражениям. Нам нужно показывать, что мы способны отвоевывать каждый день населенный пункт за населенным пунктом. И держать нити влияния на ключевых персон, принимающих решения по поддержки Украины».
* — Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.
 
ЭксклюзивИлон МаскСоциальные сетиУкраинаСШАурегулированиеРоссияАндрей МельникВладимир ЗеленскийВСУАлексей АрестовичКрымреферендуммирООНСВОДонбасс
 
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