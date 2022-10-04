https://ukraina.ru/20221004/1039311382.html
Депутат ГД РФ: диверсия на "Северном потоке" - удар по капитуляции Германии
Депутат ГД РФ: диверсия на "Северном потоке" - удар по капитуляции Германии - 04.10.2022 Украина.ру
Депутат ГД РФ: диверсия на "Северном потоке" - удар по капитуляции Германии
Мир ждут войны подводных пловцов. И первый шаг в этом направлении уже сделали американцы с англичанами против немцев. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров
2022-10-04T07:45
2022-10-04T07:45
2022-10-04T07:45
евгений федоров
новости
депутат
северный поток
удар
германия
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Он резюмировал, что совершив эту диверсию Лондон и Вашингтон поставили Германию в безвыходную ситуацию, попутно подставив Данию. По мнению Фёдорова, мир ждет целая серия диверсий подводных пловцов, когда сети того или иного государства будут таким же образом подвергаться уничтожению.Полностью интервью с Евгением Фёдоровым можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221001/1039257953.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
евгений федоров, новости, депутат, северный поток, удар, германия
Евгений Федоров, Новости, депутат, Северный поток, удар, Германия
Депутат ГД РФ: диверсия на "Северном потоке" - удар по капитуляции Германии
Мир ждут войны подводных пловцов. И первый шаг в этом направлении уже сделали американцы с англичанами против немцев. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров
"Это удар по возможному сценарию капитуляции Германии, потому что один из вариантов капитуляции Германии заключался в том, что зимой Германия договаривается с Россией о выходе из военного конфликта на Украине, но - взамен на восстановление поставок газа. Соответственно, американцы и англичане организовали этот подрыв для того, чтобы такого рода развития событий не могло быть", - заявил депутат.
Он резюмировал, что совершив эту диверсию Лондон и Вашингтон поставили Германию в безвыходную ситуацию, попутно подставив Данию. По мнению Фёдорова, мир ждет целая серия диверсий подводных пловцов, когда сети того или иного государства будут таким же образом подвергаться уничтожению.
Полностью интервью с Евгением Фёдоровым можно прочитать здесь: