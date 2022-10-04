https://ukraina.ru/20221004/1039311382.html

Депутат ГД РФ: диверсия на "Северном потоке" - удар по капитуляции Германии

Депутат ГД РФ: диверсия на "Северном потоке" - удар по капитуляции Германии - 04.10.2022 Украина.ру

Депутат ГД РФ: диверсия на "Северном потоке" - удар по капитуляции Германии

Мир ждут войны подводных пловцов. И первый шаг в этом направлении уже сделали американцы с англичанами против немцев. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров

2022-10-04T07:45

2022-10-04T07:45

2022-10-04T07:45

евгений федоров

новости

депутат

северный поток

удар

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036260293_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_5abe7fc4d3d97f13838257fc540f9874.jpg

Он резюмировал, что совершив эту диверсию Лондон и Вашингтон поставили Германию в безвыходную ситуацию, попутно подставив Данию. По мнению Фёдорова, мир ждет целая серия диверсий подводных пловцов, когда сети того или иного государства будут таким же образом подвергаться уничтожению.Полностью интервью с Евгением Фёдоровым можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221001/1039257953.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

евгений федоров, новости, депутат, северный поток, удар, германия