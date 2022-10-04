https://ukraina.ru/20221004/1039307730.html
Федоров объяснил, как связаны мобилизация и ядерное оружие
Федоров объяснил, как связаны мобилизация и ядерное оружие - 04.10.2022 Украина.ру
Федоров объяснил, как связаны мобилизация и ядерное оружие
Чтобы остудить военный пыл США Москва будет вынуждена включить ядерный фактор, однако сделать это нужно внутри правового поля. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров
2022-10-04T05:45
2022-10-04T05:45
2022-10-04T05:45
новости
депутат
евгений федоров
ядерное оружие
мобилизация
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Победить армию НАТО с помощью автоматов Москве не удастся, резюмировал депутат, так как это невозможно численно и технологически. А вот ядерный фактор сдержит противника, правда включить его стоит исключительно законным путем, тогда все у России получится.Полностью интервью с Евгением Фёдоровым можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221001/1039257953.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, депутат, евгений федоров, ядерное оружие, мобилизация
Новости, депутат, Евгений Федоров, Ядерное оружие, мобилизация
Федоров объяснил, как связаны мобилизация и ядерное оружие
Чтобы остудить военный пыл США Москва будет вынуждена включить ядерный фактор, однако сделать это нужно внутри правового поля. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров
"Включение ядерного фактора, как защитно-оборонительного, позволяет нам выключить поставки иностранного оружия, блока НАТО, и, собственно говоря, не понадобятся никакие мобилизации, потому что в этом случае военные возможности украинских войск сократятся в десятки раз. Я думаю, что сразу все там разбегутся во главе с Зеленским", - сказал он.
Победить армию НАТО с помощью автоматов Москве не удастся, резюмировал депутат, так как это невозможно численно и технологически. А вот ядерный фактор сдержит противника, правда включить его стоит исключительно законным путем, тогда все у России получится.
Полностью интервью с Евгением Фёдоровым можно прочитать здесь: