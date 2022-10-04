https://ukraina.ru/20221004/1039307730.html

Федоров объяснил, как связаны мобилизация и ядерное оружие

Федоров объяснил, как связаны мобилизация и ядерное оружие - 04.10.2022 Украина.ру

Федоров объяснил, как связаны мобилизация и ядерное оружие

Чтобы остудить военный пыл США Москва будет вынуждена включить ядерный фактор, однако сделать это нужно внутри правового поля. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров

2022-10-04T05:45

2022-10-04T05:45

2022-10-04T05:45

новости

депутат

евгений федоров

ядерное оружие

мобилизация

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Победить армию НАТО с помощью автоматов Москве не удастся, резюмировал депутат, так как это невозможно численно и технологически. А вот ядерный фактор сдержит противника, правда включить его стоит исключительно законным путем, тогда все у России получится.Полностью интервью с Евгением Фёдоровым можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221001/1039257953.html

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2022

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новости, депутат, евгений федоров, ядерное оружие, мобилизация