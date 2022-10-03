https://ukraina.ru/20221003/1039312605.html

Порошенко проиграл в Верховном суде Зеленскому

Порошенко проиграл в Верховном суде Зеленскому - 03.10.2022 Украина.ру

Порошенко проиграл в Верховном суде Зеленскому

Верховный суд Украины отклонил иск пятого президента страны Петра Порошенко к Владимиру Зеленскому. Об этом 3 октября сообщает портал "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда

2022-10-03T12:14

2022-10-03T12:14

2022-10-03T12:14

петр порошенко

новости

владимир зеленский

медведчук

суд

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"Порошенко проиграл Верховный суд... Владимиру Зеленскому... Двенадцатого сентября Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда закрыл производство по иску Порошенко", - говорится в сообщении.Отмечается, что это решение может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда.Согласно порталу, Государственное бюро расследований завершило расследование дела в отношении пятого президента. Оно также опровергло информацию о возможном уничтожении материалов по этому делу.Ранее адвокаты Порошенко подали иск в отношении Зеленского с требованием обнародовать в первоначальном виде все записи якобы телефонных разговоров политика Виктора Медведчука с представителями России и не входивших на тот момент в состав РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, в частности, о поставках электроэнергии на Украину. В них фигурирует имя Порошенко.Затем Служба безопасности Украины передала украинским телеканалам видеозапись показаний Медведчука, на которой тот заявляет, что провел незаконную приватизацию нефтепровода и организовал торговлю углем с ДНР и ЛНР по прямому указанию Порошенко, обеспечившего поддержку всего госаппарата в этих делах.

https://ukraina.ru/20210706/1031780377.html

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петр порошенко, новости, владимир зеленский, медведчук, суд