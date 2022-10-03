Порошенко проиграл в Верховном суде Зеленскому
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкРассмотрение апелляции на меру пресечения экс-президенту Украины П. Порошенко
Верховный суд Украины отклонил иск пятого президента страны Петра Порошенко к Владимиру Зеленскому. Об этом 3 октября сообщает портал "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда
"Порошенко проиграл Верховный суд... Владимиру Зеленскому... Двенадцатого сентября Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда закрыл производство по иску Порошенко", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это решение может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда.
Согласно порталу, Государственное бюро расследований завершило расследование дела в отношении пятого президента. Оно также опровергло информацию о возможном уничтожении материалов по этому делу.
Отмечается, что это решение может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда.
Согласно порталу, Государственное бюро расследований завершило расследование дела в отношении пятого президента. Оно также опровергло информацию о возможном уничтожении материалов по этому делу.
Ранее адвокаты Порошенко подали иск в отношении Зеленского с требованием обнародовать в первоначальном виде все записи якобы телефонных разговоров политика Виктора Медведчука с представителями России и не входивших на тот момент в состав РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, в частности, о поставках электроэнергии на Украину. В них фигурирует имя Порошенко.
Затем Служба безопасности Украины передала украинским телеканалам видеозапись показаний Медведчука, на которой тот заявляет, что провел незаконную приватизацию нефтепровода и организовал торговлю углем с ДНР и ЛНР по прямому указанию Порошенко, обеспечившего поддержку всего госаппарата в этих делах.
6 июля 2021, 12:11Адвокаты Порошенко подали в суд на ЗеленскогоАдвокаты пятого президента Украины и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко подали иск к лидеру страны Владимиру Зеленскому с требованием обнародовать все «пленки Бигуса» в их первоначальном виде. Об этом 6 июля сообщил адвокат Игорь Головань, передает пресс-служба «Европейской солидарности» на своем сайте