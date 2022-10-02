https://ukraina.ru/20221002/1039291259.html

В США предположили, как РФ может ответить на атаку на "Северные потоки"

В США предположили, как РФ может ответить на атаку на "Северные потоки" - 02.10.2022 Украина.ру

В США предположили, как РФ может ответить на атаку на "Северные потоки"

Россия может атаковать американскую инфраструктуру в случае причастности США к диверсиям на газопроводах "Северный поток" и Северный поток — 2", сказал обозреватель журнала National Review Антонио Райт

2022-10-02T10:06

2022-10-02T10:06

2022-10-02T10:06

новости

россия

сша

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039197768_0:0:940:529_1920x0_80_0_0_92b33da07f7380aaba7cafaab40e69ac.jpg.webp

По его словам, возможная причастность Штатов ко взрывам на трубопроводах также внесла бы разлад в отношения Вашингтона с союзниками: в первую очередь с Германией.26 сентября на газопроводе "Северный поток — 2" было зафиксировано падение давления. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках "Северного потока". Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.Позже президент РФ Владимир Путин сравнил ЧП с терактом международного масштаба.

https://ukraina.ru/20220930/1039254966.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, северный поток