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В США предположили, как РФ может ответить на атаку на "Северные потоки"
В США предположили, как РФ может ответить на атаку на "Северные потоки" - 02.10.2022 Украина.ру
В США предположили, как РФ может ответить на атаку на "Северные потоки"
Россия может атаковать американскую инфраструктуру в случае причастности США к диверсиям на газопроводах "Северный поток" и Северный поток — 2", сказал обозреватель журнала National Review Антонио Райт
2022-10-02T10:06
2022-10-02T10:06
2022-10-02T10:06
новости
россия
сша
северный поток
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По его словам, возможная причастность Штатов ко взрывам на трубопроводах также внесла бы разлад в отношения Вашингтона с союзниками: в первую очередь с Германией.26 сентября на газопроводе "Северный поток — 2" было зафиксировано падение давления. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках "Северного потока". Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.Позже президент РФ Владимир Путин сравнил ЧП с терактом международного масштаба.
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, россия, сша, северный поток
Новости, Россия, США, Северный поток
В США предположили, как РФ может ответить на атаку на "Северные потоки"
Россия может атаковать американскую инфраструктуру в случае причастности США к диверсиям на газопроводах "Северный поток" и Северный поток — 2", сказал обозреватель журнала National Review Антонио Райт
"Серьезным и непосредственным недостатком участия во взрывах станет то, что Россия может начать относиться к Соединенным Штатам как к полноправной воюющей стороне и атаковать нашу инфраструктуру", — предупредил Райт.
По его словам, возможная причастность Штатов ко взрывам на трубопроводах также внесла бы разлад в отношения Вашингтона с союзниками: в первую очередь с Германией.
"Независимо от того, было ли политическое решение о строительстве трубопровода плохим с экономической и геополитической точек зрения, немцы никогда не простили бы Америке этого поступка", — говорится в публикации.
26 сентября на газопроводе "Северный поток — 2" было зафиксировано падение давления. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках "Северного потока". Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.
Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.
Позже президент РФ Владимир Путин сравнил ЧП с терактом международного масштаба.