https://ukraina.ru/20221001/1039284509.html

Конгрессмен США: НАТО создали ради борьбы за Украину

Конгрессмен США: НАТО создали ради борьбы за Украину - 01.10.2022 Украина.ру

Конгрессмен США: НАТО создали ради борьбы за Украину

НАТО создали в 1949 году ради борьбы за Украину, заявил журналистам Politico конгрессмен США Майк Куингли

2022-10-01T10:58

2022-10-01T10:58

2022-10-01T10:58

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Североатлантический альянс создали после Второй Мировой войны ради борьбы за Украину, заявил член Палаты представителе США Майк Куингли. Куингли поддержал просьбу Украины о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Военно-политический блок НАТО создали в 1949 году. В состав организации вошли 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Целью блока было сдерживание СССР от возможной экспансии."Демократического государства" Украина, в 1949 году не существовало - она входила в состав Советского союза как социалистическая Республика.

https://ukraina.ru/20221001/1039284406.html

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новости, нато, украина, сша