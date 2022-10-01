Конгрессмен США: НАТО создали ради борьбы за Украину - 01.10.2022 Украина.ру
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Конгрессмен США: НАТО создали ради борьбы за Украину
Конгрессмен США: НАТО создали ради борьбы за Украину - 01.10.2022 Украина.ру
Конгрессмен США: НАТО создали ради борьбы за Украину
НАТО создали в 1949 году ради борьбы за Украину, заявил журналистам Politico конгрессмен США Майк Куингли
2022-10-01T10:58
2022-10-01T10:58
новости
нато
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Североатлантический альянс создали после Второй Мировой войны ради борьбы за Украину, заявил член Палаты представителе США Майк Куингли. Куингли поддержал просьбу Украины о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Военно-политический блок НАТО создали в 1949 году. В состав организации вошли 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Целью блока было сдерживание СССР от возможной экспансии."Демократического государства" Украина, в 1949 году не существовало - она входила в состав Советского союза как социалистическая Республика.
https://ukraina.ru/20221001/1039284406.html
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новости, нато, украина, сша
Новости, НАТО, Украина, США

Конгрессмен США: НАТО создали ради борьбы за Украину

10:58 01.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСовместные учения стран НАТО и Украины "Три меча-2021"
Совместные учения стран НАТО и Украины Три меча-2021 - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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НАТО создали в 1949 году ради борьбы за Украину, заявил журналистам Politico конгрессмен США Майк Куингли
Североатлантический альянс создали после Второй Мировой войны ради борьбы за Украину, заявил член Палаты представителе США Майк Куингли.
"Борьба за Украину — это причина, по которой мы в первую очередь сформировали НАТО. После Второй мировой войны мы осознали, что нельзя допустить, чтобы авторитарный режим уничтожил демократическую страну", - сказал он.
Куингли поддержал просьбу Украины о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.
Военно-политический блок НАТО создали в 1949 году. В состав организации вошли 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Целью блока было сдерживание СССР от возможной экспансии.
"Демократического государства" Украина, в 1949 году не существовало - она входила в состав Советского союза как социалистическая Республика.
- РИА Новости, 1920, 01.10.2022
10:48
Пелоси отказалась поддерживать заявку Украины на вступление в НАТОСпикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отказалась поддерживать заявку Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Об этом она заявила журналистам издания Politico
 
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