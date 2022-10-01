https://ukraina.ru/20221001/1039284509.html
Конгрессмен США: НАТО создали ради борьбы за Украину
Конгрессмен США: НАТО создали ради борьбы за Украину - 01.10.2022 Украина.ру
Конгрессмен США: НАТО создали ради борьбы за Украину
НАТО создали в 1949 году ради борьбы за Украину, заявил журналистам Politico конгрессмен США Майк Куингли
2022-10-01T10:58
2022-10-01T10:58
2022-10-01T10:58
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Североатлантический альянс создали после Второй Мировой войны ради борьбы за Украину, заявил член Палаты представителе США Майк Куингли. Куингли поддержал просьбу Украины о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Военно-политический блок НАТО создали в 1949 году. В состав организации вошли 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Целью блока было сдерживание СССР от возможной экспансии."Демократического государства" Украина, в 1949 году не существовало - она входила в состав Советского союза как социалистическая Республика.
https://ukraina.ru/20221001/1039284406.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нато, украина, сша
Конгрессмен США: НАТО создали ради борьбы за Украину
НАТО создали в 1949 году ради борьбы за Украину, заявил журналистам Politico конгрессмен США Майк Куингли
Североатлантический альянс создали после Второй Мировой войны ради борьбы за Украину, заявил член Палаты представителе США Майк Куингли.
"Борьба за Украину — это причина, по которой мы в первую очередь сформировали НАТО. После Второй мировой войны мы осознали, что нельзя допустить, чтобы авторитарный режим уничтожил демократическую страну", - сказал он.
Куингли поддержал просьбу Украины о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.
Военно-политический блок НАТО создали в 1949 году. В состав организации вошли 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Целью блока было сдерживание СССР от возможной экспансии.
"Демократического государства" Украина, в 1949 году не существовало - она входила в состав Советского союза как социалистическая Республика.