https://ukraina.ru/20221001/1039284406.html
Пелоси отказалась поддерживать заявку Украины на вступление в НАТО
Пелоси отказалась поддерживать заявку Украины на вступление в НАТО - 01.10.2022 Украина.ру
Пелоси отказалась поддерживать заявку Украины на вступление в НАТО
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отказалась поддерживать заявку Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Об этом она заявила журналистам издания Politico
2022-10-01T10:48
2022-10-01T10:48
2022-10-01T10:48
новости
украина
нато
нэнси пелоси
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Нэнси Пелоси не подержала просьбу Украины об ускоренном вступлении в НАТО, сообщили журналисты Politico. На прямой вопрос она отказалась отвечать, но заявила о поддержке "гарантий безопасности" для Киева. Палата представителей США приняла законопроект о государственном финансировании, согласно которому Украине могут выделить 12 млрд долларов США.
https://ukraina.ru/20220930/1039280593.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, нато, нэнси пелоси
Новости, Украина, НАТО, Нэнси Пелоси
Пелоси отказалась поддерживать заявку Украины на вступление в НАТО
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отказалась поддерживать заявку Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Об этом она заявила журналистам издания Politico