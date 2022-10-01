Пелоси отказалась поддерживать заявку Украины на вступление в НАТО - 01.10.2022 Украина.ру
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Пелоси отказалась поддерживать заявку Украины на вступление в НАТО
Пелоси отказалась поддерживать заявку Украины на вступление в НАТО - 01.10.2022 Украина.ру
Пелоси отказалась поддерживать заявку Украины на вступление в НАТО
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отказалась поддерживать заявку Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Об этом она заявила журналистам издания Politico
2022-10-01T10:48
2022-10-01T10:48
новости
украина
нато
нэнси пелоси
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Нэнси Пелоси не подержала просьбу Украины об ускоренном вступлении в НАТО, сообщили журналисты Politico. На прямой вопрос она отказалась отвечать, но заявила о поддержке "гарантий безопасности" для Киева. Палата представителей США приняла законопроект о государственном финансировании, согласно которому Украине могут выделить 12 млрд долларов США.
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новости, украина, нато, нэнси пелоси
Новости, Украина, НАТО, Нэнси Пелоси

Пелоси отказалась поддерживать заявку Украины на вступление в НАТО

10:48 01.10.2022
 
© AP / Eugene Hoshiko
- РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© AP / Eugene Hoshiko
Читать в
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отказалась поддерживать заявку Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Об этом она заявила журналистам издания Politico
Нэнси Пелоси не подержала просьбу Украины об ускоренном вступлении в НАТО, сообщили журналисты Politico. На прямой вопрос она отказалась отвечать, но заявила о поддержке "гарантий безопасности" для Киева.
"Мы очень привержены демократии в Украине", - сказала Пелоси. - "Давайте выиграем эту войну. Но я была бы за то, чтобы у них были гарантии безопасности".
Палата представителей США приняла законопроект о государственном финансировании, согласно которому Украине могут выделить 12 млрд долларов США.
Советник президента США Джейк Салливан
Вчера, 22:44
США отказали Украине в членстве в НАТО в ускоренном порядкеВласти США отказались рассматривать заявку Украины на членство в НАТО по ускоренному порядку. Об этом на брифинге 30 сентября в Белом доме сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
 
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Заголовок открываемого материала
10:48Пелоси отказалась поддерживать заявку Украины на вступление в НАТО
10:37Стратегия США после Московской речи Путина
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