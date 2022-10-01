Пелоси отказалась поддерживать заявку Украины на вступление в НАТО

США отказали Украине в членстве в НАТО в ускоренном порядке Власти США отказались рассматривать заявку Украины на членство в НАТО по ускоренному порядку. Об этом на брифинге 30 сентября в Белом доме сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан