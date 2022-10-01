Зеленский отменил осенний призыв на Украине - 01.10.2022 Украина.ру
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Зеленский отменил осенний призыв на Украине
Зеленский отменил осенний призыв на Украине - 01.10.2022 Украина.ру
Зеленский отменил осенний призыв на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский отменил осенний призыв граждан на военную службу и отложил увольнение в запас. Об этом говорится в указе, опубликованном 1 октября на сайте главы государства
2022-10-01T09:32
2022-10-01T09:32
новости
владимир зеленский
мобилизация
украина
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Осенний призыв на Украине отменили, говорится в указе президента Украины от 30 сентября. Согласно документу, увольнение военнослужащих в запас, которое было запланировано на октябрь-декабрь, могут отложить на срок "не раньше объявления в установленном порядке демобилизации".Кроме этого, из указа вычеркнуты пять пунктов о призыве граждан на срочную военную службу.25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации граждан. В апреле он отменил весенний призыв и отложил демобилизацию.
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новости, владимир зеленский, мобилизация, украина
Новости, Владимир Зеленский, мобилизация, Украина

Зеленский отменил осенний призыв на Украине

09:32 01.10.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Сырский
Зеленский Сырский
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский отменил осенний призыв граждан на военную службу и отложил увольнение в запас. Об этом говорится в указе, опубликованном 1 октября на сайте главы государства
Осенний призыв на Украине отменили, говорится в указе президента Украины от 30 сентября. Согласно документу, увольнение военнослужащих в запас, которое было запланировано на октябрь-декабрь, могут отложить на срок "не раньше объявления в установленном порядке демобилизации".
Кроме этого, из указа вычеркнуты пять пунктов о призыве граждан на срочную военную службу.
25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации граждан. В апреле он отменил весенний призыв и отложил демобилизацию.
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