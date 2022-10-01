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Зеленский отменил осенний призыв на Украине
Зеленский отменил осенний призыв на Украине - 01.10.2022 Украина.ру
Зеленский отменил осенний призыв на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский отменил осенний призыв граждан на военную службу и отложил увольнение в запас. Об этом говорится в указе, опубликованном 1 октября на сайте главы государства
2022-10-01T09:32
2022-10-01T09:32
2022-10-01T09:32
новости
владимир зеленский
мобилизация
украина
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Осенний призыв на Украине отменили, говорится в указе президента Украины от 30 сентября. Согласно документу, увольнение военнослужащих в запас, которое было запланировано на октябрь-декабрь, могут отложить на срок "не раньше объявления в установленном порядке демобилизации".Кроме этого, из указа вычеркнуты пять пунктов о призыве граждан на срочную военную службу.25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации граждан. В апреле он отменил весенний призыв и отложил демобилизацию.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, мобилизация, украина
Новости, Владимир Зеленский, мобилизация, Украина
Зеленский отменил осенний призыв на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский отменил осенний призыв граждан на военную службу и отложил увольнение в запас. Об этом говорится в указе, опубликованном 1 октября на сайте главы государства
Осенний призыв на Украине отменили, говорится в указе президента Украины от 30 сентября. Согласно документу, увольнение военнослужащих в запас, которое было запланировано на октябрь-декабрь, могут отложить на срок "не раньше объявления в установленном порядке демобилизации".
Кроме этого, из указа вычеркнуты пять пунктов о призыве граждан на срочную военную службу.
25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации граждан. В апреле он отменил весенний призыв и отложил демобилизацию.